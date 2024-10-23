Отправлено: - 18:42

Vit:

О. Как раз в тему) Я в 30 минутах от штаб-квартиры НАТО в Брюсселе нахожусь. Подложить им мину что ли под забор

Цитата:Русская логика в действии)Живёт с того что работает в ЕСКормится с рук у европейцевНо тянет подгадить им))Прям тянет))НагадьПотом в ЕС тебе доступ закроютБудешь плакать и кричать какие европейцы лицемеры))