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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6621
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.10.24 - 17:49
#13261
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Цитата:
Vit:
Подложить им мину что ли под забор)


Такой шанс РАЗ в жизни: - Путин вам звезду и звание Героя России с ходу даст и пожизненные льготы на проезд в общественном транспорте и звание Почётный житель, скажем Челябинска, как у тов. Денисова.

[Исправлено: ACROS, 23.10.2024 - 18:50]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6059
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.10.24 - 17:50
#13262
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Цитата:
Vit:

Виталий, давай ка лучше домой! Здесь лучше! И никакой Наты нет!
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
913
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.10.24 - 18:22
#13263
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Цитата:
Vit:
Подложить им мину что ли под забор)

Вы только съешьте предварительно что-нибудь этакое. Ну чтоб "мина" "понежнее" ароматы давала. Яйца куриные, яблоки, капустки квашеной со шпинатом :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16872
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.10.24 - 18:42
#13264
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Цитата:
Vit:
О. Как раз в тему) Я в 30 минутах от штаб-квартиры НАТО в Брюсселе нахожусь. Подложить им мину что ли под забор


Русская логика в действии)
Живёт с того что работает в ЕС
Кормится с рук у европейцев
Но тянет подгадить им))
Прям тянет))

Нагадь
Потом в ЕС тебе доступ закроют
Будешь плакать и кричать какие европейцы лицемеры))
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15470
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.10.24 - 18:44
#13265
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Цитата:
Карачун:

На обед был куриный суп. На десерт польские яблоки. Кстати по чем они щас у нас? Тут я взял по 360 тенге.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15470
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.10.24 - 18:46
#13266
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Цитата:
abaika95:
Живёт с того что работает в ЕС Кормится с рук у европейцев

Я не работаю в ЕС.
И они меня не кормят.
Наоборот это мы казахстанцы ЕС кормим, покупая у них товар)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15470
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.10.24 - 18:47
#13267
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П.С Форумчане не надо меня на ВЫ)
А то как то начинаю старым и дряхлым себя чувствовать. А ведь в душе я ещё пацан)
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6621
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.10.24 - 19:02
#13268
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Цитата:
Vit:
Форумчане не надо меня на ВЫ


Я всю жизнь проработал в с/х, практически вся моя деятельность прошла в поле, на ферме, в кочегарке, в МТМ, в автогараже, в бригаде и я всегда разговаривал с матами как и с женщинами так и с мужчинами, даже с акимами и городскими партнёрами, при нервном разговоре начинаю переходить на маты ( это в порядке вещей- для связки слов) и никто практически никогда не обижается, но никогда я себе не позволял говорить ТЫ незнакомому человеку, даже 10 -летнему пацану и школьнику. Всегда, даже им, говорил Вы и только потом в процессе тесного знакомства, переходил на ТЫ.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6621
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.10.24 - 19:12
#13269
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Цитата:
Vit:
Тут я взял по 360 тенге.


Курс евро на сегодня: 524,2 тенге; яблоки, судя по ценнику 2,99 ойро за кило: 2,99 * 524,2 = 1 567, 35 тенге/килограмм.
Или я что то не так посчитал или вы купили 230 грамм яблок или это в злотых??

[Исправлено: ACROS, 23.10.2024 - 20:15]
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Skeptic
§ Skeptic
(Пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1762
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.10.24 - 19:18
#13270
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Цитата:
ACROS:
при ПРОИГРАННОЙ войне на территории России, но якобы ВЫИГРАННОЙ пресловутой СВО на территории Украины

8-) 8-) 8-)
Ну вот. Вы же для себя уже сделали выводы. Зачем тогда вопросы задаёте?
...
Вы сохраните себе этот свой комментарий. :-)
В рамке на стену повесьте.
После окончания СВО во время суда над Зеленским и компанией (кто-то же живой останется :-) ) будете вспоминать, как глЫбого вы ошибались.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15470
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.10.24 - 19:45
#13271
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Цитата:
ACROS:

Это злотые. В Польши закупаем я. Тут цены по дешевле

[Исправлено: Vit, 23.10.2024 - 19:46]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15470
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.10.24 - 19:52
#13272
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Вот кстати кому интересно. Цена на бензин 95 и дизель по 1.5 евро. Это в Бельгии
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6621
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.10.24 - 20:25
#13273
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Цитата:
Skeptic:
сохраните себе


Сохраню, даже если и не сохраню, то буду помнить - потому что я ПРОТИВ захватнической войны.
У меня так же, на сохранении ваш УНИКАЛЬНЫЙ коммент о том что в КАЗАХСКИХ школах, существует официальный ЗАПРЕТ властей на изучение русского языка в школах, начиная со ВТОРОГО класса.

Цитата:
Skeptic:
суда над Зеленским и компанией


Западные журналисты называли В.И. Ленина: "...кремлёвским мечтателем...", однако все его планы-мечты были претворены в жизнь: коллективизация, индустриализация, план ГОЭРЛО и культурная революция.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6621
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.10.24 - 20:26
#13274
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Цитата:
Vit:
В Польши закупаем я


Поляки разве не в еврозоне ?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6621
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.10.24 - 20:27
#13275
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Цитата:
Vit:
Цена на бензин 95


АИ-92 у них нет ??
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