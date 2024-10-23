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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.10.24 - 17:49
Цитата:
Такой шанс РАЗ в жизни: - Путин вам звезду и звание Героя России с ходу даст и пожизненные льготы на проезд в общественном транспорте и звание Почётный житель, скажем Челябинска, как у тов. Денисова.
[Исправлено: ACROS, 23.10.2024 - 18:50]
Vit:
Подложить им мину что ли под забор)
Подложить им мину что ли под забор)
Такой шанс РАЗ в жизни: - Путин вам звезду и звание Героя России с ходу даст и пожизненные льготы на проезд в общественном транспорте и звание Почётный житель, скажем Челябинска, как у тов. Денисова.
[Исправлено: ACROS, 23.10.2024 - 18:50]
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6059
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.10.24 - 17:50
Цитата:
Виталий, давай ка лучше домой! Здесь лучше! И никакой Наты нет!
Vit:
Виталий, давай ка лучше домой! Здесь лучше! И никакой Наты нет!
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 913
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.10.24 - 18:22
Цитата:
Вы только съешьте предварительно что-нибудь этакое. Ну чтоб "мина" "понежнее" ароматы давала. Яйца куриные, яблоки, капустки квашеной со шпинатом
Vit:
Подложить им мину что ли под забор)
Подложить им мину что ли под забор)
Вы только съешьте предварительно что-нибудь этакое. Ну чтоб "мина" "понежнее" ароматы давала. Яйца куриные, яблоки, капустки квашеной со шпинатом
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16872
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.10.24 - 18:42
Цитата:
Русская логика в действии)
Живёт с того что работает в ЕС
Кормится с рук у европейцев
Но тянет подгадить им))
Прям тянет))
Нагадь
Потом в ЕС тебе доступ закроют
Будешь плакать и кричать какие европейцы лицемеры))
Vit:
О. Как раз в тему) Я в 30 минутах от штаб-квартиры НАТО в Брюсселе нахожусь. Подложить им мину что ли под забор
О. Как раз в тему) Я в 30 минутах от штаб-квартиры НАТО в Брюсселе нахожусь. Подложить им мину что ли под забор
Русская логика в действии)
Живёт с того что работает в ЕС
Кормится с рук у европейцев
Но тянет подгадить им))
Прям тянет))
Нагадь
Потом в ЕС тебе доступ закроют
Будешь плакать и кричать какие европейцы лицемеры))
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.10.24 - 18:44
Цитата:
На обед был куриный суп. На десерт польские яблоки. Кстати по чем они щас у нас? Тут я взял по 360 тенге.
Карачун:
На обед был куриный суп. На десерт польские яблоки. Кстати по чем они щас у нас? Тут я взял по 360 тенге.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.10.24 - 18:46
Цитата:
Я не работаю в ЕС.
И они меня не кормят.
Наоборот это мы казахстанцы ЕС кормим, покупая у них товар)
abaika95:
Живёт с того что работает в ЕС Кормится с рук у европейцев
Живёт с того что работает в ЕС Кормится с рук у европейцев
Я не работаю в ЕС.
И они меня не кормят.
Наоборот это мы казахстанцы ЕС кормим, покупая у них товар)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.10.24 - 18:47
П.С Форумчане не надо меня на ВЫ)
А то как то начинаю старым и дряхлым себя чувствовать. А ведь в душе я ещё пацан)
А то как то начинаю старым и дряхлым себя чувствовать. А ведь в душе я ещё пацан)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.10.24 - 19:02
Цитата:
Я всю жизнь проработал в с/х, практически вся моя деятельность прошла в поле, на ферме, в кочегарке, в МТМ, в автогараже, в бригаде и я всегда разговаривал с матами как и с женщинами так и с мужчинами, даже с акимами и городскими партнёрами, при нервном разговоре начинаю переходить на маты ( это в порядке вещей- для связки слов) и никто практически никогда не обижается, но никогда я себе не позволял говорить ТЫ незнакомому человеку, даже 10 -летнему пацану и школьнику. Всегда, даже им, говорил Вы и только потом в процессе тесного знакомства, переходил на ТЫ.
Vit:
Форумчане не надо меня на ВЫ
Форумчане не надо меня на ВЫ
Я всю жизнь проработал в с/х, практически вся моя деятельность прошла в поле, на ферме, в кочегарке, в МТМ, в автогараже, в бригаде и я всегда разговаривал с матами как и с женщинами так и с мужчинами, даже с акимами и городскими партнёрами, при нервном разговоре начинаю переходить на маты ( это в порядке вещей- для связки слов) и никто практически никогда не обижается, но никогда я себе не позволял говорить ТЫ незнакомому человеку, даже 10 -летнему пацану и школьнику. Всегда, даже им, говорил Вы и только потом в процессе тесного знакомства, переходил на ТЫ.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.10.24 - 19:12
Цитата:
Курс евро на сегодня: 524,2 тенге; яблоки, судя по ценнику 2,99 ойро за кило: 2,99 * 524,2 = 1 567, 35 тенге/килограмм.
Или я что то не так посчитал или вы купили 230 грамм яблок или это в злотых??
[Исправлено: ACROS, 23.10.2024 - 20:15]
Vit:
Тут я взял по 360 тенге.
Тут я взял по 360 тенге.
Курс евро на сегодня: 524,2 тенге; яблоки, судя по ценнику 2,99 ойро за кило: 2,99 * 524,2 = 1 567, 35 тенге/килограмм.
Или я что то не так посчитал или вы купили 230 грамм яблок или это в злотых??
[Исправлено: ACROS, 23.10.2024 - 20:15]
(Пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 1762
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.10.24 - 19:18
Цитата:
Ну вот. Вы же для себя уже сделали выводы. Зачем тогда вопросы задаёте?
...
Вы сохраните себе этот свой комментарий.
В рамке на стену повесьте.
После окончания СВО во время суда над Зеленским и компанией (кто-то же живой останется ) будете вспоминать, как глЫбого вы ошибались.
ACROS:
при ПРОИГРАННОЙ войне на территории России, но якобы ВЫИГРАННОЙ пресловутой СВО на территории Украины
при ПРОИГРАННОЙ войне на территории России, но якобы ВЫИГРАННОЙ пресловутой СВО на территории Украины
Ну вот. Вы же для себя уже сделали выводы. Зачем тогда вопросы задаёте?
...
Вы сохраните себе этот свой комментарий.
В рамке на стену повесьте.
После окончания СВО во время суда над Зеленским и компанией (кто-то же живой останется ) будете вспоминать, как глЫбого вы ошибались.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.10.24 - 19:45
Цитата:
Это злотые. В Польши закупаем я. Тут цены по дешевле
[Исправлено: Vit, 23.10.2024 - 19:46]
ACROS:
Это злотые. В Польши закупаем я. Тут цены по дешевле
[Исправлено: Vit, 23.10.2024 - 19:46]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.10.24 - 19:52
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.10.24 - 20:25
Цитата:
Сохраню, даже если и не сохраню, то буду помнить - потому что я ПРОТИВ захватнической войны.
У меня так же, на сохранении ваш УНИКАЛЬНЫЙ коммент о том что в КАЗАХСКИХ школах, существует официальный ЗАПРЕТ властей на изучение русского языка в школах, начиная со ВТОРОГО класса.
Цитата:
Западные журналисты называли В.И. Ленина: "...кремлёвским мечтателем...", однако все его планы-мечты были претворены в жизнь: коллективизация, индустриализация, план ГОЭРЛО и культурная революция.
Skeptic:
сохраните себе
сохраните себе
Сохраню, даже если и не сохраню, то буду помнить - потому что я ПРОТИВ захватнической войны.
У меня так же, на сохранении ваш УНИКАЛЬНЫЙ коммент о том что в КАЗАХСКИХ школах, существует официальный ЗАПРЕТ властей на изучение русского языка в школах, начиная со ВТОРОГО класса.
Цитата:
Skeptic:
суда над Зеленским и компанией
суда над Зеленским и компанией
Западные журналисты называли В.И. Ленина: "...кремлёвским мечтателем...", однако все его планы-мечты были претворены в жизнь: коллективизация, индустриализация, план ГОЭРЛО и культурная революция.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.10.24 - 20:26
Цитата:
Поляки разве не в еврозоне ?
Vit:
В Польши закупаем я
В Польши закупаем я
Поляки разве не в еврозоне ?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.10.24 - 20:27
Цитата:
АИ-92 у них нет ??
Vit:
Цена на бензин 95
Цена на бензин 95
АИ-92 у них нет ??
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