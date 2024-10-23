Отправлено: - 20:43

абике:

Прокуратура не надзирает за законностью принятия тех или иных решений маслихатов, а надо было бы.

Цитата:Все официальные решения депутатов принятые на сессии маслихатов, в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке проходят проверку и регистрацию в органах юстиции- прокуратура за этим следит.