Отправлено: - 18:48

Гога:

смысл в том

saba:

сложная штука, наши тарифы на электроэнергию,

[Исправлено: ACROS, 23.10.2024 - 19:51]

Цитата:Это сплошь и рядом: - насколько я знаю в районе несколько ГУ-шек арендуют здания под свою деятельность у частников и государство ОПЛАЧИВАЕТ эту аренду из денег налогоплательщиков.А, у вас в России не так что ли ?? Гос.конторы и по какому тарифу и кому платят за электроэнергию, даже если монополисту РАО ЕЭС платят, то всё равно деньгами из того же гос.бюджета, то есть деньгами налогоплательщиков??Цитата:В этом году построил новый мехток, склады , асфальтплощадки, заказал проект на потребление эл.энергии и провёл новую электролинию от 10-ки к себе, установил новый, свой собственный трансформатор - теперь оказывается, так как это теперь МОЯ частная электролиния и МОЙ частный транформатор, то по Правилам пользования эл.энергии КЭЦ- к дополнению к тарифу в 38.38 тенге/квтчас, я ещё должен оплачивать ВСЕ электропотери по данной линии.Вот такие правила у монополистов.