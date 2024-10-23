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≡ Новые тарифы на поставку электроэнергии опубликовало ТОО "КЭЦ". Сколько должны платить костанайцы с 1 октября?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50341
Новые тарифы на поставку электроэнергии опубликовало ТОО "КЭЦ". Сколько должны платить костанайцы с 1 октября?
Отправлено: 23.10.24 - 14:55
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Тарифы вводятся на основании мотивированного заключения департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Костанайской области №39-03-10/669-И от 24 сентября 2024 года.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11406
Re: Новые тарифы на поставку электроэнергии опубликовало ТОО...
Отправлено: 23.10.24 - 14:55
#1
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**- для юридических лиц, финансируемых из государственного бюджета, - 67,34 тенге без НДС или 75,42 тенге с НДС за 1 кВт/ч.**
--То есть государство платит ? Так сделайте по 1000 тнг , вообще проблем у КЭЦ не будет :lol: :lol: :lol:
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6614
Re: Новые тарифы на поставку электроэнергии опубликовало ТОО...
Отправлено: 23.10.24 - 16:48
#2
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Цитата://для юридических лиц и прочих потребителей, использующих электроэнергию не для бытовых нужд, - 29,14 тенге без НДС или 32,64 тенге с НДС за 1 кВт/ч.//

Цитата://для потребителей, использующих электрическую энергию для собственных бытовых нужд, не связанных с производством (продажей) товаров, работ и предоставлением услуг для физических лиц, тариф остается на прежнем уровне – 28,61 тенге с учетом НДС за 1 кВт/ч//

То есть : - предприятие платить 32,64 тенге за производство, а если его работник пошёл в туалет по маленькой и включил свет в ТУАЛЕТЕ, то должно платить- 28,61 тенге ?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11406
Re: Новые тарифы на поставку электроэнергии опубликовало ТОО...
Отправлено: 23.10.24 - 17:33
#3
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**для юридических лиц, финансируемых из государственного бюджета**
--то есть из бюджета , который складывается также из налогов граждан . Получается все граждане оплачивают этот тариф ?
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6614
Re: Новые тарифы на поставку электроэнергии опубликовало ТОО...
Отправлено: 23.10.24 - 17:45
#4
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Цитата:
Гога:
все граждане оплачивают этот тариф


В бюджет также поступают деньги и от национальных компании, типа КМГ, КТЖ и прочих гигантов.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6059
Re: Новые тарифы на поставку электроэнергии опубликовало ТОО...
Отправлено: 23.10.24 - 17:53
#5
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Цитата:
Гога:
Получается все граждане оплачивают этот тариф ?

Это такая сложная штука, наши тарифы на электроэнергию, без бутылки Шампанского из Жагата, точно не разберёшься :-)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11406
Новые тарифы на поставку электроэнергии опубликовало ТОО "КЭЦ". Сколько должны платить костанайцы с 1 октября?
Отправлено: 23.10.24 - 18:22
#6
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**В бюджет также поступают деньги и от национальных компании, типа КМГ, КТЖ и прочих гигантов.**

----Да какая разница , смысл в том , что государство из бюджета платит частной компании :lol: :lol: :lol:
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6614
Новые тарифы на поставку электроэнергии опубликовало ТОО "КЭЦ". Сколько должны платить костанайцы с 1 октября?
Отправлено: 23.10.24 - 18:48
#7
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Цитата:
Гога:
смысл в том


Это сплошь и рядом: - насколько я знаю в районе несколько ГУ-шек арендуют здания под свою деятельность у частников и государство ОПЛАЧИВАЕТ эту аренду из денег налогоплательщиков.
А, у вас в России не так что ли ?? Гос.конторы и по какому тарифу и кому платят за электроэнергию, даже если монополисту РАО ЕЭС платят, то всё равно деньгами из того же гос.бюджета, то есть деньгами налогоплательщиков??

Цитата:
saba:
сложная штука, наши тарифы на электроэнергию,


В этом году построил новый мехток, склады , асфальтплощадки, заказал проект на потребление эл.энергии и провёл новую электролинию от 10-ки к себе, установил новый, свой собственный трансформатор - теперь оказывается, так как это теперь МОЯ частная электролиния и МОЙ частный транформатор, то по Правилам пользования эл.энергии КЭЦ- к дополнению к тарифу в 38.38 тенге/квтчас, я ещё должен оплачивать ВСЕ электропотери по данной линии.
Вот такие правила у монополистов.

[Исправлено: ACROS, 23.10.2024 - 19:51]
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6059
Новые тарифы на поставку электроэнергии опубликовало ТОО "КЭЦ". Сколько должны платить костанайцы с 1 октября?
Отправлено: 23.10.24 - 18:58
#8
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Цитата:
ACROS:
Вот такие правила у монополистов.

Я уже давно не в теме, а так раньше, как то находили пути напрямую с Кегоком работать, минуя КЭЦ. Но у них там какие то перетурбации сейчас, возможно уже нельзя
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6059
Новые тарифы на поставку электроэнергии опубликовало ТОО "КЭЦ". Сколько должны платить костанайцы с 1 октября?
Отправлено: 23.10.24 - 19:00
#9
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Цитата:
ACROS:

А как потери считают по нормативам или по счётчику?
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