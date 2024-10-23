Re: Судебный процесс по «мясному делу» в Костанае вновь начался...

Отправлено: - 16:52

Видимо, это самое мутное дело за все последние годы. "Сомнения в объективности, беспристрастности и предвзятости судьи к стороне обвинения, полагаю, являются обоснованными", указано в постановлении об отводе Байжумановой. А факты, подтверждающие это - доводы прокурора, а также задаваемые и снимаемые вопросы предыдущим судьёй. Больше ни одного факта. В общем, судью заменили фактически за поведение, которое не понравилось обвинению.



С самого начала в этом деле просматривается излишняя озабоченность прокуратуры области. В том году в июне месяце ещё и следствие то даже не началось, а прокуроры в республиканских СМИ дали интервью, что ими вскрыта деятельность мясной ОПГ в регионе. Это не показатель? Как прокуратура после таких вот заявлений, озвученных на всю страну, могла беспристрастно и объективно осуществлять надзор за законностью расследования? Ну вот КАК? Если она уже всё "вскрыла", всё установила - и ещё до самих следственных действий. Это легко проверяемо - смотрим публикации по этой теме того времени.



Тут напрашивается вопрос: а не используется ли тут сама прокуратура как инструмент государства в этом всём в борьбе одних конкурентов против других? Часть обвинений ведь явно абсурдна, особенно в том, что получены незаконно субсидии на строительство мясокомбината. И весь спор о каких-то мощностях сколько месяцев шёл, до замены судьи. Ну деньги то не расхищены, мясокомбинат современный построен, он есть. Если незаконно выдали субсидии, то взыскивать их нужно в гражданском порядке. Ну ни в уголовном.



Только судья отвела недавно прокурора, тут же другой судья отвёл и саму Байжуманову. При этом областной суд на днях признал законным решение Байжумановой об отводе прокурорчика.



И что мы видим как основание для отвода Байжумановой? Судья не те вопросы задавала и не так, хлам, не относящийся к обвинениям, преждевременно из дела выкинула. Так это ведь не основание и близко.



Видимо, прокуратура сама понимает, что обвинения надуты и позиция у неё шаткая, вот и судья не понравилась - нервничает с отводом судьи, не дожидаясь приговора.



В общем, отвели Байжуманову лишь на основании предположения, что она якобы заинтересована в исходе дела, без конкретного факта, подтверждающего это. Это решение приняли именно на основании рассуждений, на мнении прокурора с председателем суда.



Такой подход к снятию с дел судей подрывает независимость суда - так любого судью снять можно, если он задаёт вопросы в защиту подсудимых. По такой логике суд должен гособвинение только поддерживать. Ведь если вопросы не нравятся обвинению - замена судьи.



"Судья независим и подчиняется только Конституции и закону. По конкретным делам судьи неподотчётны". Как быть с этим тогда, если у нас председатели суда вот так просто с дел судей снимают за не те вопросы в процессе?