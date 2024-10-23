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Судебный процесс по «мясному делу» в Костанае вновь начался с нуля четыре месяца спустя
Судебный процесс по «мясному делу» в Костанае вновь начался с нуля четыре месяца спустя
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50341
Судебный процесс по «мясному делу» в Костанае вновь начался с нуля четыре месяца спустя
Отправлено: 23.10.24 - 16:52
По ходатайству прокуратуры 7 октября судья Алтын Байжуманова потеряла право вести дальше этот процесс. Судье Мерею Аманжулову пришлось начинать судебное следствие заново. Сегодня, 23 октября, состоялось первое заседание в суде №2 Костаная.
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E
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.04.24
- Сообщений:
- 72
Re: Судебный процесс по «мясному делу» в Костанае вновь начался...
Отправлено: 23.10.24 - 16:52
Видимо, это самое мутное дело за все последние годы. "Сомнения в объективности, беспристрастности и предвзятости судьи к стороне обвинения, полагаю, являются обоснованными", указано в постановлении об отводе Байжумановой. А факты, подтверждающие это - доводы прокурора, а также задаваемые и снимаемые вопросы предыдущим судьёй. Больше ни одного факта. В общем, судью заменили фактически за поведение, которое не понравилось обвинению.
С самого начала в этом деле просматривается излишняя озабоченность прокуратуры области. В том году в июне месяце ещё и следствие то даже не началось, а прокуроры в республиканских СМИ дали интервью, что ими вскрыта деятельность мясной ОПГ в регионе. Это не показатель? Как прокуратура после таких вот заявлений, озвученных на всю страну, могла беспристрастно и объективно осуществлять надзор за законностью расследования? Ну вот КАК? Если она уже всё "вскрыла", всё установила - и ещё до самих следственных действий. Это легко проверяемо - смотрим публикации по этой теме того времени.
Тут напрашивается вопрос: а не используется ли тут сама прокуратура как инструмент государства в этом всём в борьбе одних конкурентов против других? Часть обвинений ведь явно абсурдна, особенно в том, что получены незаконно субсидии на строительство мясокомбината. И весь спор о каких-то мощностях сколько месяцев шёл, до замены судьи. Ну деньги то не расхищены, мясокомбинат современный построен, он есть. Если незаконно выдали субсидии, то взыскивать их нужно в гражданском порядке. Ну ни в уголовном.
Только судья отвела недавно прокурора, тут же другой судья отвёл и саму Байжуманову. При этом областной суд на днях признал законным решение Байжумановой об отводе прокурорчика.
И что мы видим как основание для отвода Байжумановой? Судья не те вопросы задавала и не так, хлам, не относящийся к обвинениям, преждевременно из дела выкинула. Так это ведь не основание и близко.
Видимо, прокуратура сама понимает, что обвинения надуты и позиция у неё шаткая, вот и судья не понравилась - нервничает с отводом судьи, не дожидаясь приговора.
В общем, отвели Байжуманову лишь на основании предположения, что она якобы заинтересована в исходе дела, без конкретного факта, подтверждающего это. Это решение приняли именно на основании рассуждений, на мнении прокурора с председателем суда.
Такой подход к снятию с дел судей подрывает независимость суда - так любого судью снять можно, если он задаёт вопросы в защиту подсудимых. По такой логике суд должен гособвинение только поддерживать. Ведь если вопросы не нравятся обвинению - замена судьи.
"Судья независим и подчиняется только Конституции и закону. По конкретным делам судьи неподотчётны". Как быть с этим тогда, если у нас председатели суда вот так просто с дел судей снимают за не те вопросы в процессе?
С самого начала в этом деле просматривается излишняя озабоченность прокуратуры области. В том году в июне месяце ещё и следствие то даже не началось, а прокуроры в республиканских СМИ дали интервью, что ими вскрыта деятельность мясной ОПГ в регионе. Это не показатель? Как прокуратура после таких вот заявлений, озвученных на всю страну, могла беспристрастно и объективно осуществлять надзор за законностью расследования? Ну вот КАК? Если она уже всё "вскрыла", всё установила - и ещё до самих следственных действий. Это легко проверяемо - смотрим публикации по этой теме того времени.
Тут напрашивается вопрос: а не используется ли тут сама прокуратура как инструмент государства в этом всём в борьбе одних конкурентов против других? Часть обвинений ведь явно абсурдна, особенно в том, что получены незаконно субсидии на строительство мясокомбината. И весь спор о каких-то мощностях сколько месяцев шёл, до замены судьи. Ну деньги то не расхищены, мясокомбинат современный построен, он есть. Если незаконно выдали субсидии, то взыскивать их нужно в гражданском порядке. Ну ни в уголовном.
Только судья отвела недавно прокурора, тут же другой судья отвёл и саму Байжуманову. При этом областной суд на днях признал законным решение Байжумановой об отводе прокурорчика.
И что мы видим как основание для отвода Байжумановой? Судья не те вопросы задавала и не так, хлам, не относящийся к обвинениям, преждевременно из дела выкинула. Так это ведь не основание и близко.
Видимо, прокуратура сама понимает, что обвинения надуты и позиция у неё шаткая, вот и судья не понравилась - нервничает с отводом судьи, не дожидаясь приговора.
В общем, отвели Байжуманову лишь на основании предположения, что она якобы заинтересована в исходе дела, без конкретного факта, подтверждающего это. Это решение приняли именно на основании рассуждений, на мнении прокурора с председателем суда.
Такой подход к снятию с дел судей подрывает независимость суда - так любого судью снять можно, если он задаёт вопросы в защиту подсудимых. По такой логике суд должен гособвинение только поддерживать. Ведь если вопросы не нравятся обвинению - замена судьи.
"Судья независим и подчиняется только Конституции и закону. По конкретным делам судьи неподотчётны". Как быть с этим тогда, если у нас председатели суда вот так просто с дел судей снимают за не те вопросы в процессе?
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6614
Re: Судебный процесс по «мясному делу» в Костанае вновь начался...
Отправлено: 23.10.24 - 17:17
Надо смотреть так, искать мотив этого дела: - КОМУ это выгодно, что бы Пархоменко посадили: - государству ?? или конкурентам ??
А, кто сильней: судьи или прокуроры можно судить по одному лишь расположению здании- у кого где расположено: - у судей на окраине города в тьмутаракиньи или у прокуроров в ЦЕНТРЕ города напротив 111 в "золотом" квадрате..
А, кто сильней: судьи или прокуроры можно судить по одному лишь расположению здании- у кого где расположено: - у судей на окраине города в тьмутаракиньи или у прокуроров в ЦЕНТРЕ города напротив 111 в "золотом" квадрате..
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6614
Re: Судебный процесс по «мясному делу» в Костанае вновь начался...
Отправлено: 23.10.24 - 17:29
Цитата://Председатель суда № 2 Жасулан Кабыш его удовлетворил//
Прокуроры НАГНУЛИ судей: - как теперь Председатель суда может вести за собой коллектив вершителей Закона и морально и физически, если отдал своего работника на растерзание прокураторов ?
Судья же НЕЗАВИСИМ и неподчиняется НИКОМУ- кроме Конституции и Закона ???
Судебный процесс, я так думаю и предполагаю- это прежде всего- состязание документальных фактов и аргументов и умение логически всё это построить в одно целое и доказать.
Или как всегда и привычно: - "телефонное" право- тогда где же токаевский -"Справедливый" Казахстан ??
Прокуроры НАГНУЛИ судей: - как теперь Председатель суда может вести за собой коллектив вершителей Закона и морально и физически, если отдал своего работника на растерзание прокураторов ?
Судья же НЕЗАВИСИМ и неподчиняется НИКОМУ- кроме Конституции и Закона ???
Судебный процесс, я так думаю и предполагаю- это прежде всего- состязание документальных фактов и аргументов и умение логически всё это построить в одно целое и доказать.
Или как всегда и привычно: - "телефонное" право- тогда где же токаевский -"Справедливый" Казахстан ??
E
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.04.24
- Сообщений:
- 72
Re: Судебный процесс по «мясному делу» в Костанае вновь начался...
Отправлено: 23.10.24 - 18:15
Цитата:
Вся проблема именно в том, что судья вела процесс без обвинительного уклона, своими действиями и решениями обеспечивала состязательность сторон. Её молния в прокуратуру по фактам нарушения порядка прокурором в суде и жесткое реагирование на то, что прокурор стал давать указания конвойной службе о запрете общения адвокатов с их подзащитными, несмотря на то, что суд разрешил, осталось всё без изменения в апелляции. Значит, судья обоснованно дала подзатыльник прокуратуре, ибо не фиг командовать в суде, правильно их на место ставила, коллегия облсуда со всем согласилась же. Обиду не стерпели, и через председателя суда сняли судью. Вот и всего лишь. Если почитать постановление председателя суда об отводе Байжумановой, там ничего кроме улыбки не возникнет.
ACROS:
Или как всегда и привычно
Или как всегда и привычно
Вся проблема именно в том, что судья вела процесс без обвинительного уклона, своими действиями и решениями обеспечивала состязательность сторон. Её молния в прокуратуру по фактам нарушения порядка прокурором в суде и жесткое реагирование на то, что прокурор стал давать указания конвойной службе о запрете общения адвокатов с их подзащитными, несмотря на то, что суд разрешил, осталось всё без изменения в апелляции. Значит, судья обоснованно дала подзатыльник прокуратуре, ибо не фиг командовать в суде, правильно их на место ставила, коллегия облсуда со всем согласилась же. Обиду не стерпели, и через председателя суда сняли судью. Вот и всего лишь. Если почитать постановление председателя суда об отводе Байжумановой, там ничего кроме улыбки не возникнет.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 397
Re: Судебный процесс по «мясному делу» в Костанае вновь начался...
Отправлено: 23.10.24 - 18:41
Болтать на форуме о законности или незаконности тех или иных действий судей или прокуратуры означает пустое сотрясение звука! Не судите и не будете судимы! Процесс пройдет как требует Конституция РК и поэтому не переживайте, вы же не судьи и не прокуроры. Оценку, сидя на диване или за компом может даже тот, кто вообще не понимает в юриспруденции. Научитесь слушать внимательно, а не комментировать по звону, если не знаешь, где он, и поэтому выучите весь уголовно-процессуальный Кодекс РК и Уголовный Кодекс пока будет проходить судебный процесс. Не надо перегибать с фразами "токаевский - Справедливый Казахстан! Легче будет!
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