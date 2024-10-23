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Новые тарифы на поставку электроэнергии опубликовало ТОО "КЭЦ". Сколько должны платить костанайцы с 1 октября?
Новые тарифы на поставку электроэнергии опубликовало ТОО "КЭЦ". Сколько должны платить костанайцы с 1 октября?
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Я робот(Пользователи)
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Новые тарифы на поставку электроэнергии опубликовало ТОО "КЭЦ". Сколько должны платить костанайцы с 1 октября?
Отправлено: 23.10.24 - 14:55
Тарифы вводятся на основании мотивированного заключения департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Костанайской области №39-03-10/669-И от 24 сентября 2024 года.
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Re: Новые тарифы на поставку электроэнергии опубликовало ТОО...
Отправлено: 23.10.24 - 14:55
**- для юридических лиц, финансируемых из государственного бюджета, - 67,34 тенге без НДС или 75,42 тенге с НДС за 1 кВт/ч.**
--То есть государство платит ? Так сделайте по 1000 тнг , вообще проблем у КЭЦ не будет
--То есть государство платит ? Так сделайте по 1000 тнг , вообще проблем у КЭЦ не будет
Re: Новые тарифы на поставку электроэнергии опубликовало ТОО...
Отправлено: 23.10.24 - 16:48
Цитата://для юридических лиц и прочих потребителей, использующих электроэнергию не для бытовых нужд, - 29,14 тенге без НДС или 32,64 тенге с НДС за 1 кВт/ч.//
Цитата://для потребителей, использующих электрическую энергию для собственных бытовых нужд, не связанных с производством (продажей) товаров, работ и предоставлением услуг для физических лиц, тариф остается на прежнем уровне – 28,61 тенге с учетом НДС за 1 кВт/ч//
То есть : - предприятие платить 32,64 тенге за производство, а если его работник пошёл в туалет по маленькой и включил свет в ТУАЛЕТЕ, то должно платить- 28,61 тенге ?
Цитата://для потребителей, использующих электрическую энергию для собственных бытовых нужд, не связанных с производством (продажей) товаров, работ и предоставлением услуг для физических лиц, тариф остается на прежнем уровне – 28,61 тенге с учетом НДС за 1 кВт/ч//
То есть : - предприятие платить 32,64 тенге за производство, а если его работник пошёл в туалет по маленькой и включил свет в ТУАЛЕТЕ, то должно платить- 28,61 тенге ?
Re: Новые тарифы на поставку электроэнергии опубликовало ТОО...
Отправлено: 23.10.24 - 17:33
**для юридических лиц, финансируемых из государственного бюджета**
--то есть из бюджета , который складывается также из налогов граждан . Получается все граждане оплачивают этот тариф ?
--то есть из бюджета , который складывается также из налогов граждан . Получается все граждане оплачивают этот тариф ?
Re: Новые тарифы на поставку электроэнергии опубликовало ТОО...
Отправлено: 23.10.24 - 17:45
Цитата:
В бюджет также поступают деньги и от национальных компании, типа КМГ, КТЖ и прочих гигантов.
Гога:
все граждане оплачивают этот тариф
все граждане оплачивают этот тариф
В бюджет также поступают деньги и от национальных компании, типа КМГ, КТЖ и прочих гигантов.
Re: Новые тарифы на поставку электроэнергии опубликовало ТОО...
Отправлено: 23.10.24 - 17:53
Цитата:
Это такая сложная штука, наши тарифы на электроэнергию, без бутылки Шампанского из Жагата, точно не разберёшься
Гога:
Получается все граждане оплачивают этот тариф ?
Получается все граждане оплачивают этот тариф ?
Это такая сложная штука, наши тарифы на электроэнергию, без бутылки Шампанского из Жагата, точно не разберёшься
Новые тарифы на поставку электроэнергии опубликовало ТОО "КЭЦ". Сколько должны платить костанайцы с 1 октября?
Отправлено: 23.10.24 - 18:22
**В бюджет также поступают деньги и от национальных компании, типа КМГ, КТЖ и прочих гигантов.**
----Да какая разница , смысл в том , что государство из бюджета платит частной компании
----Да какая разница , смысл в том , что государство из бюджета платит частной компании
Новые тарифы на поставку электроэнергии опубликовало ТОО "КЭЦ". Сколько должны платить костанайцы с 1 октября?
Отправлено: 23.10.24 - 18:48
Цитата:
Это сплошь и рядом: - насколько я знаю в районе несколько ГУ-шек арендуют здания под свою деятельность у частников и государство ОПЛАЧИВАЕТ эту аренду из денег налогоплательщиков.
А, у вас в России не так что ли ?? Гос.конторы и по какому тарифу и кому платят за электроэнергию, даже если монополисту РАО ЕЭС платят, то всё равно деньгами из того же гос.бюджета, то есть деньгами налогоплательщиков??
Цитата:
В этом году построил новый мехток, склады , асфальтплощадки, заказал проект на потребление эл.энергии и провёл новую электролинию от 10-ки к себе, установил новый, свой собственный трансформатор - теперь оказывается, так как это теперь МОЯ частная электролиния и МОЙ частный транформатор, то по Правилам пользования эл.энергии КЭЦ- к дополнению к тарифу в 38.38 тенге/квтчас, я ещё должен оплачивать ВСЕ электропотери по данной линии.
Вот такие правила у монополистов.
[Исправлено: ACROS, 23.10.2024 - 19:51]
Гога:
смысл в том
смысл в том
Это сплошь и рядом: - насколько я знаю в районе несколько ГУ-шек арендуют здания под свою деятельность у частников и государство ОПЛАЧИВАЕТ эту аренду из денег налогоплательщиков.
А, у вас в России не так что ли ?? Гос.конторы и по какому тарифу и кому платят за электроэнергию, даже если монополисту РАО ЕЭС платят, то всё равно деньгами из того же гос.бюджета, то есть деньгами налогоплательщиков??
Цитата:
saba:
сложная штука, наши тарифы на электроэнергию,
сложная штука, наши тарифы на электроэнергию,
В этом году построил новый мехток, склады , асфальтплощадки, заказал проект на потребление эл.энергии и провёл новую электролинию от 10-ки к себе, установил новый, свой собственный трансформатор - теперь оказывается, так как это теперь МОЯ частная электролиния и МОЙ частный транформатор, то по Правилам пользования эл.энергии КЭЦ- к дополнению к тарифу в 38.38 тенге/квтчас, я ещё должен оплачивать ВСЕ электропотери по данной линии.
Вот такие правила у монополистов.
[Исправлено: ACROS, 23.10.2024 - 19:51]
Новые тарифы на поставку электроэнергии опубликовало ТОО "КЭЦ". Сколько должны платить костанайцы с 1 октября?
Отправлено: 23.10.24 - 18:58
Цитата:
Я уже давно не в теме, а так раньше, как то находили пути напрямую с Кегоком работать, минуя КЭЦ. Но у них там какие то перетурбации сейчас, возможно уже нельзя
ACROS:
Вот такие правила у монополистов.
Вот такие правила у монополистов.
Я уже давно не в теме, а так раньше, как то находили пути напрямую с Кегоком работать, минуя КЭЦ. Но у них там какие то перетурбации сейчас, возможно уже нельзя
Новые тарифы на поставку электроэнергии опубликовало ТОО "КЭЦ". Сколько должны платить костанайцы с 1 октября?
Отправлено: 23.10.24 - 19:00
Цитата:
А как потери считают по нормативам или по счётчику?
ACROS:
А как потери считают по нормативам или по счётчику?
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