Отправлено: - 11:05

Палина СИМОНЯН рассказала, что на территории дач она живет больше 7 лет, дом строила своими силами. ТОО «БК Строй» предлагает вариант обмена ее земельного участка на малогабаритку в общежитии, выстроенном компанией. Отметим, что застройщика интересуют только участки, а стоимость домов он во внимание не берет - по закону-то они вводились в эксплуатацию именно как садовые домики, а не жилье.



Цитата:дали разрешение вам жить на дачах так как у вас не было жильяжилье на дачах подразумевалось как временноепока вы не найдете средства купить нормальное жильевместо этого вы начали из дачных домиков строить там хоромыбани ставить и гаражитеперь возмущаетесь почему застрощик заходя на территорию ваших дач не собирается оценивать ваши домаа с какого фига он должен их оценивать? их нет там по законуэто дачные домики которые никому не нужныотсюда и надо плясатьнефиг было наглеть изначально и не было бы сейчас столько проблем