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≡ Сколько казахстанцев купило VIP-номера на авто в 2024 году
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50339
Сколько казахстанцев купило VIP-номера на авто в 2024 году
Отправлено: 22.10.24 - 23:08
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Номера повышенного спроса - удовольствие недешевое. Cамыми дешевыми VIP номерами являются номера с одинаковыми буквенными обозначениями и номера цифрового обозначения 010, 020, 030 и т.д.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1530
Сколько казахстанцев купило VIP-номера на авто в 2024 году
Отправлено: 23.10.24 - 13:39
#15
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Цитата:
ACROS:
сумма 210 000 тенге

Я написал САМЫЕ ДЕШЁВЫЕ из всех красивых номеров.Цитата:
ACROS:
И что такое - шушлайки ??

Авто стоимостью до 3 млн тг.

[Исправлено: Сабыр, 23.10.2024 - 14:48]
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
911
Сколько казахстанцев купило VIP-номера на авто в 2024 году
Отправлено: 23.10.24 - 13:52
#16
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Цитата:
Сабыр:
Ну вот обьясни мне что плебейского,если на хорошей дорогой машине красивый номер?

Да что ж вы так распереживались!? :lol:
Человек задался вопросом, я ему свое видение ответа сообщил. Так то мне нас ..ть кто какими бусами обвешивается.
Единственный вопрос о котором можно было бы вообще подискутировать это критерии красоты и ранжирование ценностей. Но я так полагаю что мы с вами очень сильно не сойдемся во взглядах потому и начинать не стоит. А если вам так хочется еще и выпендриться доходами перед кочегаром (это конечно фейспалм но бог с ним), то я не куплю номер за миллион даже если этот миллион будет аналогичен стоимости одной спички из коробка (ну я думаю вы поняли свою же метафору).
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1530
Re: Сколько казахстанцев купило VIP-номера на авто в 2024 году
Отправлено: 23.10.24 - 14:40
#17
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Цитата:
Карачун:
доходами перед кочегаром


Цитата:
Карачун:
это конечно фейспалм

О боги
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
911
Сколько казахстанцев купило VIP-номера на авто в 2024 году
Отправлено: 23.10.24 - 15:22
#18
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Цитата:
Сабыр:
О боги

Я так и сказал. Не сойдемся :-x . Красивый номер это когда он сделан вручную, готическим шрифтом в какой нибудь художественной технике чеканки-это красиво, да. А когда это такая же механически изготовленная херня как и у меня за десять тысяч то что там красивого я не знаю.
:lol:
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
396
Re: Сколько казахстанцев купило VIP-номера на авто в 2024 году
Отправлено: 23.10.24 - 15:23
#19
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Из этих действий "понтовитых", любящих похвастать перед плебеями, будучи плебеем или бывшим плебеем, говорит о том, что купив дорогой номер, он становится теми, у кого есть деньги и не надо искать мошенникам тех, у кого можно" занять" денег. Понтовитые как правило тратят любые деньги, в том числе и нажитые нечестным трудом или обманом, на то, что они никогда в своей короткой жизни не видели или не еще пробовали в детстве при коммунистах, а сейчас они при диком капитализме, и им наплевать на других или на их мнения, показывая тем самым другим, что они теперь могут себе позволить, на зависть другим. Не судите, и не будете судимы! Возможно, они станут средним классом или изгоями, но гос-ву в настоящее время они помогают укреплять бюджет гос-ва, а иначе гос-во, зная психологию такой категории людей, как-то по-другому, не может у них отнять деньги, зная, что красиво жить не запретишь. Поэтому не надо завидовать им, поскольку это вредно для психики.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1530
Сколько казахстанцев купило VIP-номера на авто в 2024 году
Отправлено: 23.10.24 - 15:34
#20
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Цитата:
Карачун:
херня как и у меня

У всех разные понятия о красоте и вообще. Но называть плебеями не корректно.
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