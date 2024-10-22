Re: Сколько казахстанцев купило VIP-номера на авто в 2024 году

Отправлено: - 15:23

Из этих действий "понтовитых", любящих похвастать перед плебеями, будучи плебеем или бывшим плебеем, говорит о том, что купив дорогой номер, он становится теми, у кого есть деньги и не надо искать мошенникам тех, у кого можно" занять" денег. Понтовитые как правило тратят любые деньги, в том числе и нажитые нечестным трудом или обманом, на то, что они никогда в своей короткой жизни не видели или не еще пробовали в детстве при коммунистах, а сейчас они при диком капитализме, и им наплевать на других или на их мнения, показывая тем самым другим, что они теперь могут себе позволить, на зависть другим. Не судите, и не будете судимы! Возможно, они станут средним классом или изгоями, но гос-ву в настоящее время они помогают укреплять бюджет гос-ва, а иначе гос-во, зная психологию такой категории людей, как-то по-другому, не может у них отнять деньги, зная, что красиво жить не запретишь. Поэтому не надо завидовать им, поскольку это вредно для психики.