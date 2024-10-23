Re: Такси в Казахстане ждут изменения. Что будет с ценами?

Отправлено: - 15:11

Ну хорошо. Создали ассоциацию или как там ее. А полномочия останавливать легковой транспорт/бусики/автобусы для проверки дадут? Понимаю наказание члена ассоциации путем его исключения из ассоциации. А если чел не член, но осуществляет перевозку - то что? Перевозчики то скандалят не потому что нет требований. А потому что невозможно проверить и привлечь простого частника который везет человеков.