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≡ Новые тарифы на поставку электроэнергии опубликовало ТОО "КЭЦ". Сколько должны платить костанайцы с 1 октября?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50339
Новые тарифы на поставку электроэнергии опубликовало ТОО "КЭЦ". Сколько должны платить костанайцы с 1 октября?
Отправлено: 23.10.24 - 14:55
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Тарифы вводятся на основании мотивированного заключения департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Костанайской области №39-03-10/669-И от 24 сентября 2024 года.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11404
Re: Новые тарифы на поставку электроэнергии опубликовало ТОО...
Отправлено: 23.10.24 - 14:55
#1
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**- для юридических лиц, финансируемых из государственного бюджета, - 67,34 тенге без НДС или 75,42 тенге с НДС за 1 кВт/ч.**
--То есть государство платит ? Так сделайте по 1000 тнг , вообще проблем у КЭЦ не будет :lol: :lol: :lol:
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