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≡ Такси в Казахстане ждут изменения. Что будет с ценами?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50339
Такси в Казахстане ждут изменения. Что будет с ценами?
Отправлено: 23.10.24 - 14:49
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"Больше 90% пассажирских перевозок являются нелегальными. Активно вмешиваются в систему перевозок различные агрегаторы. Это очень удобно и прогрессивно, но требования безопасности должны соблюдаться", - отмечает Екатерина Смышляева.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
396
Re: Такси в Казахстане ждут изменения. Что будет с ценами?
Отправлено: 23.10.24 - 14:49
#1
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Будет ли это работать как часы? Сложно сказать, при наличии большинства мечтателей, ничего не понимающих в данной отрасли.
Профайл
р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
638
Re: Такси в Казахстане ждут изменения. Что будет с ценами?
Отправлено: 23.10.24 - 15:00
#2
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та же Смышляева и есть мечтатель Оторваны от земли летают на своих орб тах, а что в жизни творится не в курсе.
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1530
Такси в Казахстане ждут изменения. Что будет с ценами?
Отправлено: 23.10.24 - 15:10
#3
Комментарий удален модератором.
Профайл
5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
421
Re: Такси в Казахстане ждут изменения. Что будет с ценами?
Отправлено: 23.10.24 - 15:11
#4
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Ну хорошо. Создали ассоциацию или как там ее. А полномочия останавливать легковой транспорт/бусики/автобусы для проверки дадут? Понимаю наказание члена ассоциации путем его исключения из ассоциации. А если чел не член, но осуществляет перевозку - то что? Перевозчики то скандалят не потому что нет требований. А потому что невозможно проверить и привлечь простого частника который везет человеков.
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1039
Re: Такси в Казахстане ждут изменения. Что будет с ценами?
Отправлено: 23.10.24 - 15:34
#5
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В очередной раз снимают с себя ответственность. Альфрады, ваш выход!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6601
Re: Такси в Казахстане ждут изменения. Что будет с ценами?
Отправлено: 23.10.24 - 15:55
#6
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Цитата;//организация регулярных международных перевозок пассажиров;
организация регулярных межобластных перевозок пассажиров;
организация нерегулярных перевозок пассажиров;
организация перевозок такси.//

Это означает лишь одно, и кстати это не первое такое действие властей (ОСИ-наример)
ПОЛНОЕ БЕССИЛИЕ власти.
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