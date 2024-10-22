Отправлено: - 10:07

сайлау курманов:

Глупость несусветная,как в средневековье , люди сами того не ведая делают такие поступки

Сабыр:

Нищеброды, ваш выход поныть

Цитата:Ещё было видео где действующего генерала полиции, кажеться с Мангистау, сажали на ТОЕ на коня - тоже к этому относиться - только вместо носилок лошадь породистая.Откуда БАРСКИЕ замашки у вчерашних детей скотников, чабанов и техничек и кухарок ???Цитата:Почему они должны НЫТЬ - наоборот- из бюджета деньги к ним же вернуться в виде пенсии и пособии. Елисеева тут права.