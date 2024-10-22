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≡ Сколько казахстанцев купило VIP-номера на авто в 2024 году
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50337
Сколько казахстанцев купило VIP-номера на авто в 2024 году
Отправлено: 22.10.24 - 23:08
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Номера повышенного спроса - удовольствие недешевое. Cамыми дешевыми VIP номерами являются номера с одинаковыми буквенными обозначениями и номера цифрового обозначения 010, 020, 030 и т.д.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1506
Re: Сколько казахстанцев купило VIP-номера на авто в 2024 году
Отправлено: 22.10.24 - 23:08
#1
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без понтов ну никак
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7154
Re: Сколько казахстанцев купило VIP-номера на авто в 2024 году
Отправлено: 23.10.24 - 08:27
#2
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без понтов ну никак
Апогеем сего есть видео, как одного дяденьку на троне ввиде носилки торжественно заносили в ресторане под бурные эмоции приглашенных гостей на юбилее этого самого виновника торжества. Глупость несусветная,как в средневековье , люди сами того не ведая делают такие поступки
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3597
Re: Сколько казахстанцев купило VIP-номера на авто в 2024 году
Отправлено: 23.10.24 - 09:33
#3
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Цитата:
electro:
ез понтов ну никак

в данном случае понты полезные для бюджета страны
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1525
Re: Сколько казахстанцев купило VIP-номера на авто в 2024 году
Отправлено: 23.10.24 - 09:51
#4
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Нищеброды, ваш выход поныть :lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6596
Re: Сколько казахстанцев купило VIP-номера на авто в 2024 году
Отправлено: 23.10.24 - 10:07
#5
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Цитата:
сайлау курманов:
Глупость несусветная,как в средневековье , люди сами того не ведая делают такие поступки


Ещё было видео где действующего генерала полиции, кажеться с Мангистау, сажали на ТОЕ на коня - тоже к этому относиться - только вместо носилок лошадь породистая.
Откуда БАРСКИЕ замашки у вчерашних детей скотников, чабанов и техничек и кухарок ???

Цитата:
Сабыр:
Нищеброды, ваш выход поныть


Почему они должны НЫТЬ - наоборот- из бюджета деньги к ним же вернуться в виде пенсии и пособии. Елисеева тут права.
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1525
Сколько казахстанцев купило VIP-номера на авто в 2024 году
Отправлено: 23.10.24 - 10:53
#6
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Цитата:
ACROS:
вернуться в виде пенсии

Но им то не понять :lol:
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7154
Re: Сколько казахстанцев купило VIP-номера на авто в 2024 году
Отправлено: 23.10.24 - 10:54
#7
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деньги к ним же вернуться в виде пенсии
Я раньше действительно верил,что в бюджете страны деньги ограничены,не хватает туда,сюда и надо мол экономить, однако как руководство страны и чиновники легко расстаются с миллиардами, да и печатный станок никто не отменял, мой патриотизм сошел на нет
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1525
Сколько казахстанцев купило VIP-номера на авто в 2024 году
Отправлено: 23.10.24 - 11:01
#8
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Цитата:
сайлау курманов:
чиновники

А им БӘРІБІР. Они из нац фонда черпают периодически. Им же надо сейчас урвать. Менталитет однако.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
908
Сколько казахстанцев купило VIP-номера на авто в 2024 году
Отправлено: 23.10.24 - 11:40
#9
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Цитата:
ACROS:
Откуда БАРСКИЕ замашки у вчерашних детей скотников, чабанов и техничек и кухарок ???

Ну какие барские!? Это чистой воды плебейство. Все ж просто. Когда у дурака появляется много денег получается что-то подобное. Никто так не старается вы...тся друг перед другом как альтернативноодаренные нищеброды. Но для того чтобы вы...ться чем-то реально стОящим нужно во-первых самому дружить с головой, а во-вторых чтобы еще и те перед кем тоже дружили. И дальше понятно, условия взаимоисключающие, то есть одновременно выполниться не могут, остаются конь и носилки.
Кстати те кухарки и скотники вели бы себя ровно также будь у них много лишних денег. И сейчас случится страшное, я похвалю совок :lol: за то, что он правильно делал когда всеми силами ограничивал своих граждан в деньгах. Видимо они таки вкуривали из кого они состоят, что государство сие рабочих и крестьян, а потому ну его нафиг чтобы у них было много денег.

[Исправлено: Карачун, 23.10.2024 - 12:45]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6052
Сколько казахстанцев купило VIP-номера на авто в 2024 году
Отправлено: 23.10.24 - 11:49
#10
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Пока не стали продавать,это была полезная штука! Видит инспектор непростой номер, значит связи есть, лучше не останавливать! Сейчас наоборот, вип номера, значит деньги есть, можно останавливать!
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1525
Сколько казахстанцев купило VIP-номера на авто в 2024 году
Отправлено: 23.10.24 - 12:39
#11
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Цитата:
Карачун:
плебейство

Ну вот обьясни мне что плебейского,если на хорошей дорогой машине красивый номер? Вот что? Что тебе не даёт спать спокойно? Ну это для тебя лям надо в кредит брать,а для др чела это как пачку сигарет купить. Или ты принципиально против всего красивого и хорошо смотрящегося?
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