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Сколько казахстанцев купило VIP-номера на авто в 2024 году
Сколько казахстанцев купило VIP-номера на авто в 2024 году
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50337
Сколько казахстанцев купило VIP-номера на авто в 2024 году
Отправлено: 22.10.24 - 23:08
Номера повышенного спроса - удовольствие недешевое. Cамыми дешевыми VIP номерами являются номера с одинаковыми буквенными обозначениями и номера цифрового обозначения 010, 020, 030 и т.д.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 1506
Re: Сколько казахстанцев купило VIP-номера на авто в 2024 году
Отправлено: 22.10.24 - 23:08
без понтов ну никак
Re: Сколько казахстанцев купило VIP-номера на авто в 2024 году
Отправлено: 23.10.24 - 08:27
без понтов ну никак
Апогеем сего есть видео, как одного дяденьку на троне ввиде носилки торжественно заносили в ресторане под бурные эмоции приглашенных гостей на юбилее этого самого виновника торжества. Глупость несусветная,как в средневековье , люди сами того не ведая делают такие поступки
Апогеем сего есть видео, как одного дяденьку на троне ввиде носилки торжественно заносили в ресторане под бурные эмоции приглашенных гостей на юбилее этого самого виновника торжества. Глупость несусветная,как в средневековье , люди сами того не ведая делают такие поступки
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3597
Re: Сколько казахстанцев купило VIP-номера на авто в 2024 году
Отправлено: 23.10.24 - 09:33
Цитата:
в данном случае понты полезные для бюджета страны
electro:
ез понтов ну никак
ез понтов ну никак
в данном случае понты полезные для бюджета страны
Re: Сколько казахстанцев купило VIP-номера на авто в 2024 году
Отправлено: 23.10.24 - 09:51
Нищеброды, ваш выход поныть
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6596
Re: Сколько казахстанцев купило VIP-номера на авто в 2024 году
Отправлено: 23.10.24 - 10:07
Цитата:
Ещё было видео где действующего генерала полиции, кажеться с Мангистау, сажали на ТОЕ на коня - тоже к этому относиться - только вместо носилок лошадь породистая.
Откуда БАРСКИЕ замашки у вчерашних детей скотников, чабанов и техничек и кухарок ???
Цитата:
Почему они должны НЫТЬ - наоборот- из бюджета деньги к ним же вернуться в виде пенсии и пособии. Елисеева тут права.
сайлау курманов:
Глупость несусветная,как в средневековье , люди сами того не ведая делают такие поступки
Глупость несусветная,как в средневековье , люди сами того не ведая делают такие поступки
Ещё было видео где действующего генерала полиции, кажеться с Мангистау, сажали на ТОЕ на коня - тоже к этому относиться - только вместо носилок лошадь породистая.
Откуда БАРСКИЕ замашки у вчерашних детей скотников, чабанов и техничек и кухарок ???
Цитата:
Сабыр:
Нищеброды, ваш выход поныть
Нищеброды, ваш выход поныть
Почему они должны НЫТЬ - наоборот- из бюджета деньги к ним же вернуться в виде пенсии и пособии. Елисеева тут права.
Сколько казахстанцев купило VIP-номера на авто в 2024 году
Отправлено: 23.10.24 - 10:53
Цитата:
Но им то не понять
ACROS:
вернуться в виде пенсии
вернуться в виде пенсии
Но им то не понять
Re: Сколько казахстанцев купило VIP-номера на авто в 2024 году
Отправлено: 23.10.24 - 10:54
деньги к ним же вернуться в виде пенсии
Я раньше действительно верил,что в бюджете страны деньги ограничены,не хватает туда,сюда и надо мол экономить, однако как руководство страны и чиновники легко расстаются с миллиардами, да и печатный станок никто не отменял, мой патриотизм сошел на нет
Я раньше действительно верил,что в бюджете страны деньги ограничены,не хватает туда,сюда и надо мол экономить, однако как руководство страны и чиновники легко расстаются с миллиардами, да и печатный станок никто не отменял, мой патриотизм сошел на нет
Сколько казахстанцев купило VIP-номера на авто в 2024 году
Отправлено: 23.10.24 - 11:01
Цитата:
А им БӘРІБІР. Они из нац фонда черпают периодически. Им же надо сейчас урвать. Менталитет однако.
сайлау курманов:
чиновники
чиновники
А им БӘРІБІР. Они из нац фонда черпают периодически. Им же надо сейчас урвать. Менталитет однако.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 908
Сколько казахстанцев купило VIP-номера на авто в 2024 году
Отправлено: 23.10.24 - 11:40
Цитата:
Ну какие барские!? Это чистой воды плебейство. Все ж просто. Когда у дурака появляется много денег получается что-то подобное. Никто так не старается вы...тся друг перед другом как альтернативноодаренные нищеброды. Но для того чтобы вы...ться чем-то реально стОящим нужно во-первых самому дружить с головой, а во-вторых чтобы еще и те перед кем тоже дружили. И дальше понятно, условия взаимоисключающие, то есть одновременно выполниться не могут, остаются конь и носилки.
Кстати те кухарки и скотники вели бы себя ровно также будь у них много лишних денег. И сейчас случится страшное, я похвалю совок за то, что он правильно делал когда всеми силами ограничивал своих граждан в деньгах. Видимо они таки вкуривали из кого они состоят, что государство сие рабочих и крестьян, а потому ну его нафиг чтобы у них было много денег.
[Исправлено: Карачун, 23.10.2024 - 12:45]
ACROS:
Откуда БАРСКИЕ замашки у вчерашних детей скотников, чабанов и техничек и кухарок ???
Откуда БАРСКИЕ замашки у вчерашних детей скотников, чабанов и техничек и кухарок ???
Ну какие барские!? Это чистой воды плебейство. Все ж просто. Когда у дурака появляется много денег получается что-то подобное. Никто так не старается вы...тся друг перед другом как альтернативноодаренные нищеброды. Но для того чтобы вы...ться чем-то реально стОящим нужно во-первых самому дружить с головой, а во-вторых чтобы еще и те перед кем тоже дружили. И дальше понятно, условия взаимоисключающие, то есть одновременно выполниться не могут, остаются конь и носилки.
Кстати те кухарки и скотники вели бы себя ровно также будь у них много лишних денег. И сейчас случится страшное, я похвалю совок за то, что он правильно делал когда всеми силами ограничивал своих граждан в деньгах. Видимо они таки вкуривали из кого они состоят, что государство сие рабочих и крестьян, а потому ну его нафиг чтобы у них было много денег.
[Исправлено: Карачун, 23.10.2024 - 12:45]
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6052
Сколько казахстанцев купило VIP-номера на авто в 2024 году
Отправлено: 23.10.24 - 11:49
Пока не стали продавать,это была полезная штука! Видит инспектор непростой номер, значит связи есть, лучше не останавливать! Сейчас наоборот, вип номера, значит деньги есть, можно останавливать!
Сколько казахстанцев купило VIP-номера на авто в 2024 году
Отправлено: 23.10.24 - 12:39
Цитата:
Ну вот обьясни мне что плебейского,если на хорошей дорогой машине красивый номер? Вот что? Что тебе не даёт спать спокойно? Ну это для тебя лям надо в кредит брать,а для др чела это как пачку сигарет купить. Или ты принципиально против всего красивого и хорошо смотрящегося?
Карачун:
плебейство
плебейство
Ну вот обьясни мне что плебейского,если на хорошей дорогой машине красивый номер? Вот что? Что тебе не даёт спать спокойно? Ну это для тебя лям надо в кредит брать,а для др чела это как пачку сигарет купить. Или ты принципиально против всего красивого и хорошо смотрящегося?
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