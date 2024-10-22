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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6052
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.10.24 - 17:19
Цитата:
Это дело такое , что всё в нём понятно, если телевизор смотреть или соответствующие телеграмм каналы. А я могу рассказать лишь то, что пишут мне мои ученики Петро и Руслан. Как пришли россияне, начали бомбы и ракеты над головой летать, у нас не взорвалось, в соседнем селе жинку убило. Жинка это не жена, а женщина по украински. Мы с Русланом вступили в тероборону , спим теперь с автоматами. Это то, что можно публично написать, а так много матов в сторону россиян и сожаления о безмятежной мирной жизни до 22.02.20222г.
ACROS:
Кто может мне это обьяснить ?? И освобождены ли от украинских оккупантов и Донбас и Луганск и чей сейчас Крым ??
Кто может мне это обьяснить ?? И освобождены ли от украинских оккупантов и Донбас и Луганск и чей сейчас Крым ??
Это дело такое , что всё в нём понятно, если телевизор смотреть или соответствующие телеграмм каналы. А я могу рассказать лишь то, что пишут мне мои ученики Петро и Руслан. Как пришли россияне, начали бомбы и ракеты над головой летать, у нас не взорвалось, в соседнем селе жинку убило. Жинка это не жена, а женщина по украински. Мы с Русланом вступили в тероборону , спим теперь с автоматами. Это то, что можно публично написать, а так много матов в сторону россиян и сожаления о безмятежной мирной жизни до 22.02.20222г.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3597
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.10.24 - 17:47
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.10.24 - 21:06
Цитата:
Не стоит путать божий дар с яичницей.
Россия бьёт по жилым домам, торговым центрам и другим гражданским объектам только тогда, когда боевики ВСУ превращают их в свои огневые точки, в "крепости".
В отличие от российской армии ВСУ обстреливают именно действующие гражданские объекты - школы, больницы, детские сады и жилые дома. С мирными людьми. Любого возраста.
Все эти факты задокументированы и будут предъявлены миру на суде над военными преступниками после окончания СВО.
А если бы российская армия действовала бы так же, как ВСУ, вся "свободная демократическая" пресса уже давно захлёбывалась бы в истерике о "зверствах русских".
Но что-то ничего, кроме спектакля в Буче и ещё пары таких же инсценировок оне миру предъявить не могут. Да и эти инсценировки сами же и признают постановками. Им не стыдно.
Так что, вывод простой - если бы бандиты ВСУ не прятались в гражданских объектах, там даже люди могли бы жить спокойно, не боясь обстрелов.
Далеко за примером ходить не надо. Можно взять тот же Харьков. В инфополе то и дело вспыхивает истерика о том, что "русские обстреливают город" и в то же время до недавнего времени харьковчане из окон своих домов снимали ролики о прилётах, совершенно не опасаясь попаданий в свои дома. Сейчас им запретили это делать.
Но вот когда придёт время освобождать Харьков, ВСУ снова начнут прятаться в жилых домах, школах и больницах. Вынуждая тем самым, стрелять по этим объектам.
Вот и вся правда.
[Исправлено: Skeptic, 22.10.2024 - 23:11]
saba:
Россия не бьёт по жилым объектам,бьёт и ещё как!
Россия не бьёт по жилым объектам,бьёт и ещё как!
Не стоит путать божий дар с яичницей.
Россия бьёт по жилым домам, торговым центрам и другим гражданским объектам только тогда, когда боевики ВСУ превращают их в свои огневые точки, в "крепости".
В отличие от российской армии ВСУ обстреливают именно действующие гражданские объекты - школы, больницы, детские сады и жилые дома. С мирными людьми. Любого возраста.
Все эти факты задокументированы и будут предъявлены миру на суде над военными преступниками после окончания СВО.
А если бы российская армия действовала бы так же, как ВСУ, вся "свободная демократическая" пресса уже давно захлёбывалась бы в истерике о "зверствах русских".
Но что-то ничего, кроме спектакля в Буче и ещё пары таких же инсценировок оне миру предъявить не могут. Да и эти инсценировки сами же и признают постановками. Им не стыдно.
Так что, вывод простой - если бы бандиты ВСУ не прятались в гражданских объектах, там даже люди могли бы жить спокойно, не боясь обстрелов.
Далеко за примером ходить не надо. Можно взять тот же Харьков. В инфополе то и дело вспыхивает истерика о том, что "русские обстреливают город" и в то же время до недавнего времени харьковчане из окон своих домов снимали ролики о прилётах, совершенно не опасаясь попаданий в свои дома. Сейчас им запретили это делать.
Но вот когда придёт время освобождать Харьков, ВСУ снова начнут прятаться в жилых домах, школах и больницах. Вынуждая тем самым, стрелять по этим объектам.
Вот и вся правда.
[Исправлено: Skeptic, 22.10.2024 - 23:11]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.10.24 - 21:10
Цитата:
В тырнете масса информации на любой вкус и цвет. Желающий разобраться вполне может это сделать самостоятельно.
Ёрничать для этого совсем не обязательно.
ACROS:
В тырнете масса информации на любой вкус и цвет. Желающий разобраться вполне может это сделать самостоятельно.
Ёрничать для этого совсем не обязательно.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 908
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.10.24 - 22:43
Дракс - "Герой! В тебе дух воина! Из тебя выйдет достойный соратник в битве с Ронаном! Открой же цель своей вылазки"
(Квилл показывает кассетный аудиоплеер)
Дракс - "Да ты имбецил" Стражи галактики.
Теперь от впечатлений к делу.
Тут в Рудном в этом годе знаков дорожных понатыкали. "уступи дорогу" "двадцаток-сороковок" и т.д. И вот у меня вопрос - нафига???! Объявили бы в соцсетях мол дескать на такой-то и такой-то улице нужно уступить дорогу, а вот там в границах "40 метров от перекрестка и до заката" ограничение скорости. К чему были эти ненужные затраты на установку? С ремонтом перекрестка 50 лет-корчагина как-то же обошлись без знаков "тупик". Ну и по... что не все соцсетями пользуются. Я же съездил от качарской до самого перекрестка чтобы узнать что он б.... закрыт. И в остальных местах справились бы без знаков. Более того, и магистрали отопления не нужно было менять. Так же просто в соцсетях нужно было объявить что в квартирах у вас тепло и из левого крана бежит горячая вода. И все! Лайфхак б....
(Квилл показывает кассетный аудиоплеер)
Дракс - "Да ты имбецил" Стражи галактики.
Теперь от впечатлений к делу.
Тут в Рудном в этом годе знаков дорожных понатыкали. "уступи дорогу" "двадцаток-сороковок" и т.д. И вот у меня вопрос - нафига???! Объявили бы в соцсетях мол дескать на такой-то и такой-то улице нужно уступить дорогу, а вот там в границах "40 метров от перекрестка и до заката" ограничение скорости. К чему были эти ненужные затраты на установку? С ремонтом перекрестка 50 лет-корчагина как-то же обошлись без знаков "тупик". Ну и по... что не все соцсетями пользуются. Я же съездил от качарской до самого перекрестка чтобы узнать что он б.... закрыт. И в остальных местах справились бы без знаков. Более того, и магистрали отопления не нужно было менять. Так же просто в соцсетях нужно было объявить что в квартирах у вас тепло и из левого крана бежит горячая вода. И все! Лайфхак б....
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 4078
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.10.24 - 23:46
abaika95:
А украинцы как то по другому с хуторов свои фамилии брали? Мыкола Запорожец с Запорожья)) Высоцкий с села Высокое Львовский с города Львова)[/q
Убедительно, особенно "Львовский с города Львова"!
Близко не стояло с русскими деревнями, где почти все семьи носили одну фамилию (основателя деревни, а поскольку семьи тогда были многодетные, а дети, женившись, зачастую селились рядом с предком и так несколько поколений)
А украинцы как то по другому с хуторов свои фамилии брали? Мыкола Запорожец с Запорожья)) Высоцкий с села Высокое Львовский с города Львова)[/q
Убедительно, особенно "Львовский с города Львова"!
Близко не стояло с русскими деревнями, где почти все семьи носили одну фамилию (основателя деревни, а поскольку семьи тогда были многодетные, а дети, женившись, зачастую селились рядом с предком и так несколько поколений)
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 42126
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.10.24 - 08:34
Цитата:
Цитата:
Так уже проиграли, русский мир по полной встрял в Украине, да так, что теперь корейцев попросили защищать его.
То есть да, российские войска поплыли и теперь как то позорно что ли становится за них, скоро талибы будут воевать за них..
abaika95:
Цитата:
Русского солдата силой гонят на убой а он делает всё чтобы войну проиграть
Так уже проиграли, русский мир по полной встрял в Украине, да так, что теперь корейцев попросили защищать его.
То есть да, российские войска поплыли и теперь как то позорно что ли становится за них, скоро талибы будут воевать за них..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 24768
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.10.24 - 08:57
Цитата:
Можешь в ООН пожаловаться, генсек тебя в Казани примет
Цитата:
111:
теперь как то позорно что ли становится за них
теперь как то позорно что ли становится за них
Можешь в ООН пожаловаться, генсек тебя в Казани примет
Цитата:
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на парламент Татарстана.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6596
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.10.24 - 09:10
Цитата:
Не ерничаю, интернет не хочу , хочу послушать вас : - просто обьясните мне как так получилось: - на ТРЕТЬЕМ году УСПЕШНОЙ наступательной ВОЙНЫ Путина против Зеленского, русские войска оказались в ГЛУБОКОМ тылу на собственной территории, и не просто оказались, но и притом УСПЕШНО отражают атаки обороняющихся украинцев почему то случайно оказавшихся в ГЛУБОКОМ тылу у русских - у них что компас СБИЛСЯ ? И почему до сих пор русские войска не освободили Донбасс и Луганск от оккупантов-украинцев ?? Не говорю о остальных трёх областей.
[Исправлено: ACROS, 23.10.2024 - 10:16]
Skeptic:
Ёрничать для этого совсем не обязательно.
Ёрничать для этого совсем не обязательно.
Не ерничаю, интернет не хочу , хочу послушать вас : - просто обьясните мне как так получилось: - на ТРЕТЬЕМ году УСПЕШНОЙ наступательной ВОЙНЫ Путина против Зеленского, русские войска оказались в ГЛУБОКОМ тылу на собственной территории, и не просто оказались, но и притом УСПЕШНО отражают атаки обороняющихся украинцев почему то случайно оказавшихся в ГЛУБОКОМ тылу у русских - у них что компас СБИЛСЯ ? И почему до сих пор русские войска не освободили Донбасс и Луганск от оккупантов-украинцев ?? Не говорю о остальных трёх областей.
[Исправлено: ACROS, 23.10.2024 - 10:16]
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6596
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.10.24 - 10:18
Цитата:
Санкции санкциями, а самый главный (номинальный) политик мира, прилетел с официальным визитом к узурпатору Путину (БРИКС ему нафиг сдался, наверное в кулуарах будут трещать тет а тет, о перемирии в войне- она уже порядкам ВСЕМ надоела, даже нашим диванным Z-патриотам - накал и страсти на форуме уже не те, не как в феврале-марте 2022 года)
maxsaf:
генсек тебя в Казани примет
генсек тебя в Казани примет
Санкции санкциями, а самый главный (номинальный) политик мира, прилетел с официальным визитом к узурпатору Путину (БРИКС ему нафиг сдался, наверное в кулуарах будут трещать тет а тет, о перемирии в войне- она уже порядкам ВСЕМ надоела, даже нашим диванным Z-патриотам - накал и страсти на форуме уже не те, не как в феврале-марте 2022 года)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16867
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.10.24 - 11:14
Цитата:
может потомучто дворянину просто удобнее было за крепостными так следить?
деревня федоровка в ней все крепостные Фёдоровы живут
в силантьевке-силантьевы
а в малороссии такого не было
во всяком случае массово Цитата:
ООН ниче не решает и не решал никогда
так организация для вида
все решает вашингтон и лондон с брюсселем
Цитата:
так в первые дни войны стало позорно
когда росссйские войска на марше попали в засаду и были раздолбаны по всем направлениям
они то реально ожидали их с цветами встречать будут
это какими идиотами надо быть чтобы так планировать операцию по захвату огромной страны?
всю свою группировку в 250 тыс обученных, профессиональных, контрактников и спецназовцев просто кинули в мясорубку
а потом в попыхах начали мобилизовывать мужиков из деревень и бедных корейцев просить помочь
С-Сверхдержавность
таноми52:
Близко не стояло с русскими деревнями, где почти все семьи носили одну фамилию (основателя деревни, а поскольку семьи тогда были многодетные, а дети, женившись, зачастую селились рядом с предком и так несколько поколений)
Близко не стояло с русскими деревнями, где почти все семьи носили одну фамилию (основателя деревни, а поскольку семьи тогда были многодетные, а дети, женившись, зачастую селились рядом с предком и так несколько поколений)
может потомучто дворянину просто удобнее было за крепостными так следить?
деревня федоровка в ней все крепостные Фёдоровы живут
в силантьевке-силантьевы
а в малороссии такого не было
во всяком случае массово Цитата:
ACROS:
самый главный (номинальный) политик мира, прилетел с официальным визитом к узурпатору Путину (БРИКС ему нафиг сдался, наверное в кулуарах будут трещать тет а тет, о перемирии в войне- она уже порядкам ВСЕМ надоела,
самый главный (номинальный) политик мира, прилетел с официальным визитом к узурпатору Путину (БРИКС ему нафиг сдался, наверное в кулуарах будут трещать тет а тет, о перемирии в войне- она уже порядкам ВСЕМ надоела,
ООН ниче не решает и не решал никогда
так организация для вида
все решает вашингтон и лондон с брюсселем
Цитата:
111:
как то позорно что ли становится за них
как то позорно что ли становится за них
так в первые дни войны стало позорно
когда росссйские войска на марше попали в засаду и были раздолбаны по всем направлениям
они то реально ожидали их с цветами встречать будут
это какими идиотами надо быть чтобы так планировать операцию по захвату огромной страны?
всю свою группировку в 250 тыс обученных, профессиональных, контрактников и спецназовцев просто кинули в мясорубку
а потом в попыхах начали мобилизовывать мужиков из деревень и бедных корейцев просить помочь
С-Сверхдержавность
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16867
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.10.24 - 11:26
Цитата:
ответ прост
шойгу и путин просто тоже люди несведущие)))
поэтому до 300 тыс русских мужиков лежат мертвые теперь
потому что главнокомандующий никогда не служил в армии, не имеет профильного военного образования и вообще смутно понимает что такое война
также и бывший министр да нынешний министр обороны
оба не военные
начальник генштаба воевал только с бородатыми партизанами в афганистане и чечне
он тоже смутно понимает что такое война двух полноценных армий
вообщем и целом россии нельзя было начинать эту войну
просто преступно отнеслись к жизням сотен тысяч людей
сейчас даже если на переговоры пойдут ничего толком не выйграют
а киев уже взять не получится
так и будут в год по три деревни с 20 жителями брать теряя при этом по 15 тыс человек
пока в россии мужики не кончатся
но по всей видимости уже кончились раз корейцев пришлось пригласить)))
ACROS:
обьясните мне человеку несведущему: - что сейчас происходит на этом театре военных действии и как это так можно ДОВОЕВАТЬСЯ Шойгу и Путину, что на ТРЕТЬЕМ году войны, вместо того что бы быть в КИЕВЕ, война идёт на российских территориях и рууское население спасается бегством от наступающих украинцев
обьясните мне человеку несведущему: - что сейчас происходит на этом театре военных действии и как это так можно ДОВОЕВАТЬСЯ Шойгу и Путину, что на ТРЕТЬЕМ году войны, вместо того что бы быть в КИЕВЕ, война идёт на российских территориях и рууское население спасается бегством от наступающих украинцев
ответ прост
шойгу и путин просто тоже люди несведущие)))
поэтому до 300 тыс русских мужиков лежат мертвые теперь
потому что главнокомандующий никогда не служил в армии, не имеет профильного военного образования и вообще смутно понимает что такое война
также и бывший министр да нынешний министр обороны
оба не военные
начальник генштаба воевал только с бородатыми партизанами в афганистане и чечне
он тоже смутно понимает что такое война двух полноценных армий
вообщем и целом россии нельзя было начинать эту войну
просто преступно отнеслись к жизням сотен тысяч людей
сейчас даже если на переговоры пойдут ничего толком не выйграют
а киев уже взять не получится
так и будут в год по три деревни с 20 жителями брать теряя при этом по 15 тыс человек
пока в россии мужики не кончатся
но по всей видимости уже кончились раз корейцев пришлось пригласить)))
-
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