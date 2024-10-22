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≡ Сколько казахстанцев купило VIP-номера на авто в 2024 году
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50336
Сколько казахстанцев купило VIP-номера на авто в 2024 году
Отправлено: 22.10.24 - 23:08
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Номера повышенного спроса - удовольствие недешевое. Cамыми дешевыми VIP номерами являются номера с одинаковыми буквенными обозначениями и номера цифрового обозначения 010, 020, 030 и т.д.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1506
Re: Сколько казахстанцев купило VIP-номера на авто в 2024 году
Отправлено: 22.10.24 - 23:08
#1
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без понтов ну никак
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7152
Re: Сколько казахстанцев купило VIP-номера на авто в 2024 году
Отправлено: 23.10.24 - 08:27
#2
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без понтов ну никак
Апогеем сего есть видео, как одного дяденьку на троне ввиде носилки торжественно заносили в ресторане под бурные эмоции приглашенных гостей на юбилее этого самого виновника торжества. Глупость несусветная,как в средневековье , люди сами того не ведая делают такие поступки
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