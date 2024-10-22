Re: Сколько казахстанцев купило VIP-номера на авто в 2024 году

Отправлено: - 08:27

без понтов ну никак

Апогеем сего есть видео, как одного дяденьку на троне ввиде носилки торжественно заносили в ресторане под бурные эмоции приглашенных гостей на юбилее этого самого виновника торжества. Глупость несусветная,как в средневековье , люди сами того не ведая делают такие поступки