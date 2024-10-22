Отправлено: - 22:21

vofkakst:

У нас только всяких кошечек-собачек защищать могут.

Цитата:Вот любопытно стало...Вы людей поднимаете до уровня кошечек-собачек или кошечек-собачек опускаете до уровня людей? (я не перепутал, кто понял).У людей есть язык, они умеют писать и платить(адвокатам)... Они могут применять законы для защиты своих прав...То бишь - они существа ДЕЕСПОСОБНЫЕ в массе своей. Недееспособных защищают соответствующие службы и структуры. За государственный счёт....Кошечки-собачки ничем этим не владеют и ничего этого не имеют, не умеют.Потому и появляются люди с большим сердцем и широкой доброй душой, которые занимаются защитой животных, брошенных человекообразными организмами на произвол судьбы.Как правило - за свой счёт и за счёт сборов от неравнодушных людей. Государство в этом случае практически не помогает (как это происходит в Рудном), но, хотя бы, дай Бог, чтобы не мешало....Я доходчиво объяснил?