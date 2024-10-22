Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
«Вы можете сказать, чтобы нас оставили в покое?» - таким был главный вопрос дачников «Юбилейного» властям Костаная
«Вы можете сказать, чтобы нас оставили в покое?» - таким был главный вопрос дачников «Юбилейного» властям Костаная
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50336
«Вы можете сказать, чтобы нас оставили в покое?» - таким был главный вопрос дачников «Юбилейного» властям Костаная
Отправлено: 22.10.24 - 19:28
Сегодня прошло публичное обсуждение проекта детальной планировки второй очереди микрорайона «Юбилейный». ПДП многоэтажной застройки охватывает территорию, которая частично занята садовыми домиками. В них круглый год живет 100 семей.
Читать новость
Читать новость
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 939
«Вы можете сказать, чтобы нас оставили в покое?» - таким был главный вопрос дачников «Юбилейного» властям Костаная
Отправлено: 22.10.24 - 19:28
Да пусть строят.
Я за конечно за подземный паркинг, но учитывая грунтовые воды, нужно тут это предусмотреть. Возможно делать хорошую гидроизоляцию и дренажную систему вокруг домов, а также ямы рыть в проекте в подвале с дренажными насосами.
[Исправлено: arman_kst, 22.10.2024 - 20:31]
Я за конечно за подземный паркинг, но учитывая грунтовые воды, нужно тут это предусмотреть. Возможно делать хорошую гидроизоляцию и дренажную систему вокруг домов, а также ямы рыть в проекте в подвале с дренажными насосами.
[Исправлено: arman_kst, 22.10.2024 - 20:31]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 393
Re: «Вы можете сказать, чтобы нас оставили в покое?» - таким был...
Отправлено: 22.10.24 - 19:36
Будут строить и никого из вас спрашивать не будут! Если будут возмущаться, то землю дачную изымут под государственные нужды. На это есть правовые основания.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6592
Re: «Вы можете сказать, чтобы нас оставили в покое?» - таким был...
Отправлено: 22.10.24 - 20:25
Цитата:
Правильно: - миром правит капитал.
Всё давно решено в высоких кабинетах и эти общественные слушания - это то же самое что и псевдо-выборы или псевдо-референдум.
абике:
вас спрашивать не будут!
вас спрашивать не будут!
Правильно: - миром правит капитал.
Всё давно решено в высоких кабинетах и эти общественные слушания - это то же самое что и псевдо-выборы или псевдо-референдум.
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1038
Re: «Вы можете сказать, чтобы нас оставили в покое?» - таким был...
Отправлено: 22.10.24 - 21:03
У нас только всяких кошечек-собачек защищать могут. На людей и их права все чихать хотели. Людей практически выкидывают на улицу - всем плевать. Согласно конституции - жилище неприкосновенно. Застройщики это знают? Где тут законность? Рука руку моет, не иначе.
(Пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 1757
«Вы можете сказать, чтобы нас оставили в покое?» - таким был главный вопрос дачников «Юбилейного» властям Костаная
Отправлено: 22.10.24 - 22:21
Цитата:
Вот любопытно стало...
Вы людей поднимаете до уровня кошечек-собачек или кошечек-собачек опускаете до уровня людей? (я не перепутал, кто понял).
У людей есть язык, они умеют писать и платить(адвокатам)... Они могут применять законы для защиты своих прав...
То бишь - они существа ДЕЕСПОСОБНЫЕ в массе своей. Недееспособных защищают соответствующие службы и структуры. За государственный счёт.
...
Кошечки-собачки ничем этим не владеют и ничего этого не имеют, не умеют.
Потому и появляются люди с большим сердцем и широкой доброй душой, которые занимаются защитой животных, брошенных человекообразными организмами на произвол судьбы.
Как правило - за свой счёт и за счёт сборов от неравнодушных людей. Государство в этом случае практически не помогает (как это происходит в Рудном), но, хотя бы, дай Бог, чтобы не мешало.
...
Я доходчиво объяснил?
vofkakst:
У нас только всяких кошечек-собачек защищать могут.
У нас только всяких кошечек-собачек защищать могут.
Вот любопытно стало...
Вы людей поднимаете до уровня кошечек-собачек или кошечек-собачек опускаете до уровня людей? (я не перепутал, кто понял).
У людей есть язык, они умеют писать и платить(адвокатам)... Они могут применять законы для защиты своих прав...
То бишь - они существа ДЕЕСПОСОБНЫЕ в массе своей. Недееспособных защищают соответствующие службы и структуры. За государственный счёт.
...
Кошечки-собачки ничем этим не владеют и ничего этого не имеют, не умеют.
Потому и появляются люди с большим сердцем и широкой доброй душой, которые занимаются защитой животных, брошенных человекообразными организмами на произвол судьбы.
Как правило - за свой счёт и за счёт сборов от неравнодушных людей. Государство в этом случае практически не помогает (как это происходит в Рудном), но, хотя бы, дай Бог, чтобы не мешало.
...
Я доходчиво объяснил?
О
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.22
- Сообщений:
- 357
Re: «Вы можете сказать, чтобы нас оставили в покое?» - таким был...
Отправлено: 22.10.24 - 22:34
Эти архитектуры так далеко загадывают, никто не знает что будет через год, время нестабильное, соседнее государство ведёт ожесточенную борьбу, а эти даже не знаю как назвать цензурно субьекты рисуют пдп, беспокоят, будоражат народ, покупают машынки, и все в таком духе
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1038
Re: «Вы можете сказать, чтобы нас оставили в покое?» - таким был...
Отправлено: 22.10.24 - 23:41
Цитата:
Судиться с государством - заведомо безвыигрышное дело в наших широтах. Помните общежитие медколледжа, строительство которого акимат "замораживал", люди обращались к адвокатам, но в итоге аким поехал ленточку перерезать. 19этажку по толстого тоже из-за жалоб якобы замораживали - уже крыши почти во всех корпусах возвели. Если акимат решил - никакие адвокаты не помогут (в 98% случаев)
Цитата:
А мне объяснять-то и не надо.
Skeptic:
они умеют писать и платить(адвокатам
они умеют писать и платить(адвокатам
Судиться с государством - заведомо безвыигрышное дело в наших широтах. Помните общежитие медколледжа, строительство которого акимат "замораживал", люди обращались к адвокатам, но в итоге аким поехал ленточку перерезать. 19этажку по толстого тоже из-за жалоб якобы замораживали - уже крыши почти во всех корпусах возвели. Если акимат решил - никакие адвокаты не помогут (в 98% случаев)
Цитата:
Я доходчиво объяснил?
А мне объяснять-то и не надо.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 94, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 94
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать