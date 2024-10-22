Цитата:
saba:
Россия не бьёт по жилым объектам,бьёт и ещё как!
Не стоит путать божий дар с яичницей.
Россия бьёт по жилым домам, торговым центрам и другим гражданским объектам только тогда, когда боевики ВСУ превращают их в свои огневые точки, в "крепости".
В отличие от российской армии ВСУ обстреливают именно действующие гражданские объекты - школы, больницы, детские сады и жилые дома. С мирными людьми. Любого возраста.
Все эти факты задокументированы и будут предъявлены миру на суде над военными преступниками после окончания СВО.
А если бы российская армия действовала бы так же, как ВСУ, вся "свободная демократическая" пресса уже давно захлёбывалась в истерике о "зверствах русских".
Но что-то ничего, кроме спектакля в Буче и ещё пары таких же инсценировок оне миру предъявить не могут. Да и эти инсценировки сами же и признают постановками. Им не стыдно.
Так что, вывод простой - если бы бандиты ВСУ не прятались в гражданских объектах, там даже люди могли бы жить спокойно, не боясь обстрелов.
Далеко за примером ходить не надо. Можно взять тот же Харьков. В инфополе то и дело вспыхивает истерика о том, что "русские обстреливают город" и в то же время до недавнего времени харьковчане из окон своих домов снимали ролики о прилётах, совершенно не опасаясь попаданий в свои дома. Сейчас им запретили это делать.
Но вот когда придёт время освобождать Харьков, ВСУ снова начнут прятаться в жилых домах, школах и больницах. Вынуждая тем самым, стрелять по этим объектам.
Вот и вся правда.