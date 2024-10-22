Отправлено: - 17:19

ACROS:

Кто может мне это обьяснить ?? И освобождены ли от украинских оккупантов и Донбас и Луганск и чей сейчас Крым ??

Цитата:Это дело такое , что всё в нём понятно, если телевизор смотреть или соответствующие телеграмм каналы. А я могу рассказать лишь то, что пишут мне мои ученики Петро и Руслан. Как пришли россияне, начали бомбы и ракеты над головой летать, у нас не взорвалось, в соседнем селе жинку убило. Жинка это не жена, а женщина по украински. Мы с Русланом вступили в тероборону , спим теперь с автоматами. Это то, что можно публично написать, а так много матов в сторону россиян и сожаления о безмятежной мирной жизни до 22.02.20222г.