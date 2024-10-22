Re: "У каждой ошибки есть фамилия" - Превышение нормы...

Отправлено: - 20:30

Цитата://Вот это всё должно быть предметом разбирательств. У каждой ошибки есть фамилия//



Ждём второго акта марлизонского балета: - и кто же виноват и кого будут разбирать и самое главное- КОГО будут наказывать и КАК??