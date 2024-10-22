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≡ "У каждой ошибки есть фамилия" - Превышение нормы железа и марганца в воде выявили в одном из сел Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50335
"У каждой ошибки есть фамилия" - Превышение нормы железа и марганца в воде выявили в одном из сел Костанайской области
Отправлено: 22.10.24 - 18:17
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В селе Асенкритовка района Б. Майлина строят водопровод от подземного источника. О повышенном содержании химических веществ сообщил руководитель управления энергетики и ЖКХ Даурен АСКАРОВ на заседании акимата области.
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
355
Re: "У каждой ошибки есть фамилия" - Превышение нормы...
Отправлено: 22.10.24 - 18:17
#1
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Да вся область знает поимённо "авторов" этих ошибок, целая орда столичных чиновников, многие сейчас по дубаям и ланданам скитаются, на местах конечно хватает головотяпства, но местные фрукты результат деятельности тех кто сейчас в дубаях ошивается
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6592
Re: "У каждой ошибки есть фамилия" - Превышение нормы...
Отправлено: 22.10.24 - 20:30
#2
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Цитата://Вот это всё должно быть предметом разбирательств. У каждой ошибки есть фамилия//

Ждём второго акта марлизонского балета: - и кто же виноват и кого будут разбирать и самое главное- КОГО будут наказывать и КАК??
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