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≡ «Вы можете сказать, чтобы нас оставили в покое?» - таким был главный вопрос дачников «Юбилейного» властям Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50335
«Вы можете сказать, чтобы нас оставили в покое?» - таким был главный вопрос дачников «Юбилейного» властям Костаная
Отправлено: 22.10.24 - 19:28
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Сегодня прошло публичное обсуждение проекта детальной планировки второй очереди микрорайона «Юбилейный». ПДП многоэтажной застройки охватывает территорию, которая частично занята садовыми домиками. В них круглый год живет 100 семей.
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
939
«Вы можете сказать, чтобы нас оставили в покое?» - таким был главный вопрос дачников «Юбилейного» властям Костаная
Отправлено: 22.10.24 - 19:28
#1
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Да пусть строят.

Я за конечно за подземный паркинг, но учитывая грунтовые воды, нужно тут это предусмотреть. Возможно делать хорошую гидроизоляцию и дренажную систему вокруг домов, а также ямы рыть в проекте в подвале с дренажными насосами.

[Исправлено: arman_kst, 22.10.2024 - 20:31]
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
393
Re: «Вы можете сказать, чтобы нас оставили в покое?» - таким был...
Отправлено: 22.10.24 - 19:36
#2
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Будут строить и никого из вас спрашивать не будут! Если будут возмущаться, то землю дачную изымут под государственные нужды. На это есть правовые основания.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6592
Re: «Вы можете сказать, чтобы нас оставили в покое?» - таким был...
Отправлено: 22.10.24 - 20:25
#3
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Цитата:
абике:
вас спрашивать не будут!


Правильно: - миром правит капитал.
Всё давно решено в высоких кабинетах и эти общественные слушания - это то же самое что и псевдо-выборы или псевдо-референдум.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1037
Re: «Вы можете сказать, чтобы нас оставили в покое?» - таким был...
Отправлено: 22.10.24 - 21:03
#4
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У нас только всяких кошечек-собачек защищать могут. На людей и их права все чихать хотели. Людей практически выкидывают на улицу - всем плевать. Согласно конституции - жилище неприкосновенно. Застройщики это знают? Где тут законность? Рука руку моет, не иначе.
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