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«Вы можете сказать, чтобы нас оставили в покое?» - таким был главный вопрос дачников «Юбилейного» властям Костаная
«Вы можете сказать, чтобы нас оставили в покое?» - таким был главный вопрос дачников «Юбилейного» властям Костаная
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