Кабины тракторов и помощь с логистикой - Как будут бороться со спадом показателей промышленности в Костанайской области
Отправлено: 22.10.24 - 17:00
Показатели промышленности упали на 3,6%, причем обрабатывающая промышленность потеряла 8,6%. Об этом сегодня, 22 октября, на заседании областного акимата сообщил руководитель управления экономики Ильясхан АМИРБЕКОВ. Читать новость
Цитата//Нам нужно нашим предприятиям помогать с логистикой, предоставлять вагоны, рынки, которые они традиционно занимали, и отрабатывать те объёмы, которые мы запланировали на этот год, поскольку это рабочие места, это налоги, это доходы наших граждан.//
Добринцов, скажите акиму что бы и сельхозникам помогал со сбытом пшеницы.
Цитата:
Михаил:
компания же под Рахатом Алиевым была
На фото УСТАРЕВШАЯ кабина МТЗ-1222.3, которой лет сорок - нельзя разве наладить кабины современного образца, более обтекаемые, по аналогам западных тракторов, даже китайцы уже так не делают. И внутри ЭРГОНОМИКА - 80-е года прошлого века. Тут с акимом я согласен: - трактор СУПЕРНАДЁЖНЫЙ, но внутри нужно сделать для МЕХАНИЗАТОРА- КОМФОРТНЫМ.
Я не знаю почему проблемы у "Кировцев" - этот трактор ВОСТРЕБОВАН в наших степях и если что - его СПЕЦИАЛЬНО создали для ЦЕЛИННЫХ земель северного Казахстана.
Рынок регулируется: СПРОСОМ и ПРЕДЛОЖЕНИЕМ. И определяющим фактором является его величество - ЦЕНА. Так вот моё мнение и оно не нравиться нашим торговцем техники- они слишком задирают цены, даже на продукцию местного производства. Когда запускались все эти производства было много- бла-бла-бла о том что цена будет значительно НИЖЕ нежели цен на импортную технику, но наши спекулянты очевидно слишком жадные и цены на местные трактора сделали почти такие же как и на импортные Джоны и Кейсы при этом естественно качество уступает зарубежным аналогам. Бюллер 2375 летом 2023 года стоил 120 лямов, после уборки 2023 года спекулянты увидев что у нас нет денег, стали предлагать по 80 лямов. Они всегда смотрят на наш карман, вернее на стоимость тонны пшеницы и от этого они и пляшут. Что бы продукцию Кировского завода покупали - пусть скинут цены. Появилось много мини-заводов где старый "Кировец" ремонтируют и делают с него игрушку за 15-20 лямов и он ходит ещё пяток-десяток лет. Не может сранный Есиль стоит за 100 лямов на уровне "Джоника", красная цена его 50-60 лямов.
У нас рынок продажи с/х техники ИСКУССТВЕННО раздут и большая вина в этом государства- субсидии на инвестиции сыграли отрицательную роль. Они компенсируют на 25-30 % стоимость техники, а спекулянты пользуясь этим - ежегодно поднимают цены на эти 25-30 %.
Да- ЛОВОЛ, ЮТА и комбайны ЛОВОЛ тоже уже появились, и практически все продаваемые запчасти - это китайского производства - скоро лет через 5-10 китайская с/х техника ЗАВОЮЕТ весь Казахстан так же как ЗАВОЕВАЛА их АВТОПРОМЫШЛЕННОСТЬ.
simkst: китайцы арендуют сельхоз земли в Казахстане ?
Я по крайней мере и в нашей области НЕ СЛЫШАЛ, но это не значит что этого НЕТ в принципе. Много китайских фирм действуют у нас по переработке зерна( элеваторы, и прочее) - и они принимают продукцию под определённую политику и именно на ту которая им нужна, то есть- уже надо сеять определённые культуры которые требуются на рынке Китая и которую ЗАКАЗЫВАЮТ именно эти китайские предприятия и они будут их ГАРАНТИРОВАНО ПОКУПАТЬ ( что в условиях нашего нестабильного зернового рынка и определенно СЛАБОЙ сельхозполитике нашего Минсельхоза - большой плюс для китайцев) и НЕГЛАСНО они уже решают будущий СЕВООБОРОТ моих коллег. Всё начинается с малого и ЭКСПАНСИЯ бывает разная - можно как Россия - силой-через войну, а можно "мягкой" силой- через экономику. Пути оформления пашни на то или иное физ или юр лицо по нашему Законодательству - великое множество и хитрожопые люди НЕ СПЯТ. Можно принять наше гражданство или жениться на богатой казашке-латифундистке или выкупить долю в каком нибудь АО или ТОО или КХ на подставное лицо-аборигена которое задолжало китайским фирмам и компаниям. После волны земельных митингов 2016 года, я думаю спецслужбы работают по этим направлениям. Потому что - ЗЕМЛЯ - это последнее что останется у казахов- остальное ВСЁ, вы же видите - вывозиться.
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