Отправлено: - 20:09

simkst:

почему проблемы у Кировца

[Исправлено: ACROS, 22.10.2024 - 21:12]

Цитата:Я не знаю почему проблемы у "Кировцев" - этот трактор ВОСТРЕБОВАН в наших степях и если что - его СПЕЦИАЛЬНО создали для ЦЕЛИННЫХ земель северного Казахстана.Рынок регулируется: СПРОСОМ и ПРЕДЛОЖЕНИЕМ. И определяющим фактором является его величество - ЦЕНА.Так вот моё мнение и оно не нравиться нашим торговцем техники- они слишком задирают цены, даже на продукцию местного производства. Когда запускались все эти производства было много- бла-бла-бла о том что цена будет значительно НИЖЕ нежели цен на импортную технику, но наши спекулянты очевидно слишком жадные и цены на местные трактора сделали почти такие же как и на импортные Джоны и Кейсы при этом естественно качество уступает зарубежным аналогам.Бюллер 2375 летом 2023 года стоил 120 лямов, после уборки 2023 года спекулянты увидев что у нас нет денег, стали предлагать по 80 лямов.Они всегда смотрят на наш карман, вернее на стоимость тонны пшеницы и от этого они и пляшут.Что бы продукцию Кировского завода покупали - пусть скинут цены. Появилось много мини-заводов где старый "Кировец" ремонтируют и делают с него игрушку за 15-20 лямов и он ходит ещё пяток-десяток лет.Не может сранный Есиль стоит за 100 лямов на уровне "Джоника", красная цена его 50-60 лямов.У нас рынок продажи с/х техники ИСКУССТВЕННО раздут и большая вина в этом государства- субсидии на инвестиции сыграли отрицательную роль.Они компенсируют на 25-30 % стоимость техники, а спекулянты пользуясь этим - ежегодно поднимают цены на эти 25-30 %.