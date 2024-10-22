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≡ Дело о ночной торговле шампанским - Предприниматель заявил о провокации со стороны полицейских в Костанае. Что решил суд?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50335
Дело о ночной торговле шампанским - Предприниматель заявил о провокации со стороны полицейских в Костанае. Что решил суд?
Отправлено: 22.10.24 - 14:25
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В конце июля полицейские составили административный протокол на продажу алкоголя в магазине "Жагат". В конце сентября-начале октября суд рассматривал жалобу предпринимателя на их действия, которая с фактом продажи не согласна. Что в итоге решил суд?
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3596
Дело о ночной торговле шампанским - Предприниматель заявил о провокации со стороны полицейских в Костанае. Что решил суд?
Отправлено: 22.10.24 - 14:25
#1
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Много букв и ничего, толком, в итоге непонятно. Махин - это полицейский? Его не надо представить в тексте? Какое в итоге решение принято, тоже непонятно.

[Исправлено: юля елиссева, 22.10.2024 - 15:26]
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2375
Re: Дело о ночной торговле шампанским - Предприниматель заявил о...
Отправлено: 22.10.24 - 14:52
#2
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Цитата:
юля елиссева:
Махин - это полицейский?

Жалобу на нарушение закона при составлении протокола об административном правонарушении и на иные действия участкового инспектора местной полицейской службы (МПС) УП Костаная Руслана Махина
Цитата:
юля елиссева:
Какое в итоге решение принято, тоже непонятно.

- Признать действия должностных лиц - инспектора полиции Махина и начальника отдела местной полиции Алтаева - незаконными. В остальной части жалобы - отказать, - постановил судья Серик Амиров.
По поводу остальной части жалобы - ждем комментарий юрист-консультанта. Когда предоставит - добавим. Но основные требования судья удовлетворил.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1036
Re: Дело о ночной торговле шампанским - Предприниматель заявил о...
Отправлено: 22.10.24 - 15:13
#3
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А разве шампанское попадает под запрет на реализацию? Вроде же определенный градус как минимальный порог имеется. И пиво, вино и шампанское кажется за этот порог не заступает. Если я не ошибаюсь
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6589
Дело о ночной торговле шампанским - Предприниматель заявил о провокации со стороны полицейских в Костанае. Что решил суд?
Отправлено: 22.10.24 - 16:49
#4
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Цитата://ранее им поступали неоднократные жалобы на это".//

Алкаши что ли жаловались или конкуренты? Я думаю им по барабану. Наверное инспектор что то своё хотел ЗАМУТИТЬ.

Раньше когда бухали с финполовцами, они шутили: "...никогда не желайте нам хорошего, а то будет у вас НЕХОРОШО...."

Заметил: - среди полицейских много, скажем так, не очень компетентных в своей работе, особенно в части официального делопроизводства, то есть в части бумажной составляющей своей работы. Наверное из-за этого и такие проколы:: - он что не знал что нужны ПОНЯТЫЕ;

[Исправлено: ACROS, 22.10.2024 - 17:51]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24767
Re: Дело о ночной торговле шампанским - Предприниматель заявил о...
Отправлено: 22.10.24 - 17:29
#5
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Цитата:
ACROS:
он что не знал что нужны ПОНЯТЫЕ;

Наверняка знал, просто целью было напугать и денег срубить, а не соблюдение закона.
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d
§ dandiv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.12.09
Сообщений:
1000
Re: Дело о ночной торговле шампанским - Предприниматель заявил о...
Отправлено: 22.10.24 - 17:52
#6
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Цитата:
vofkakst:
А разве шампанское попадает под запрет на реализацию?

Попадает.
Розничная реализация алкогольной продукции, за исключением реализации в ресторанах, барах и кафе: с 23 до 8 часов следующего дня; с объемной долей этилового спирта свыше тридцати процентов с 21 до 12 часов следующего дня

adilet.zan.kz
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6051
Re: Дело о ночной торговле шампанским - Предприниматель заявил о...
Отправлено: 22.10.24 - 17:54
#7
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Я всё понимаю, но почему Шампанское? Если бы была водка было бы более правдоподобно
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24767
Дело о ночной торговле шампанским - Предприниматель заявил о провокации со стороны полицейских в Костанае. Что решил суд?
Отправлено: 22.10.24 - 18:13
#8
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Цитата:
saba:
Я всё понимаю, но почему Шампанское? Если бы была водка было бы более правдоподобно

Аристократы :lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6051
Re: Дело о ночной торговле шампанским - Предприниматель заявил о...
Отправлено: 22.10.24 - 18:17
#9
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Цитата:
maxsaf:
Аристократы

Так аристократы вроде по утрам шампанское пьют, с похмелья?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24767
Дело о ночной торговле шампанским - Предприниматель заявил о провокации со стороны полицейских в Костанае. Что решил суд?
Отправлено: 22.10.24 - 18:28
#10
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Цитата:
saba:
Так аристократы вроде по утрам шампанское пьют, с похмелья?

Так откуда похмелью взяться утром? Надо с ночи готовиться ))
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