Отправлено: - 17:21

Михаил:



компания же под Рахатом Алиевым была

[Исправлено: ACROS, 22.10.2024 - 18:22]

Цитата//Нам нужно нашим предприятиям помогать с логистикой, предоставлять вагоны, рынки, которые они традиционно занимали, и отрабатывать те объёмы, которые мы запланировали на этот год, поскольку это рабочие места, это налоги, это доходы наших граждан.//Добринцов, скажите акиму что бы и сельхозникам помогал со сбытом пшеницы.Цитата:На фото УСТАРЕВШАЯ кабина МТЗ-1222.3, которой лет сорок - нельзя разве наладить кабины современного образца, более обтекаемые, по аналогам западных тракторов, даже китайцы уже так не делают. И внутри ЭРГОНОМИКА - 80-е года прошлого века.Тут с акимом я согласен: - трактор СУПЕРНАДЁЖНЫЙ, но внутри нужно сделать для МЕХАНИЗАТОРА- КОМФОРТНЫМ.