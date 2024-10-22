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≡ Кабины тракторов и помощь с логистикой - Как будут бороться со спадом показателей промышленности в Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50335
Кабины тракторов и помощь с логистикой - Как будут бороться со спадом показателей промышленности в Костанайской области
Отправлено: 22.10.24 - 17:00
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Показатели промышленности упали на 3,6%, причем обрабатывающая промышленность потеряла 8,6%. Об этом сегодня, 22 октября, на заседании областного акимата сообщил руководитель управления экономики Ильясхан АМИРБЕКОВ.
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Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
193
Re: Кабины тракторов и помощь с логистикой - Как будут бороться...
Отправлено: 22.10.24 - 17:00
#1
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Ну да, компания же под Рахатом Алиевым была, родственникам по наследству отошла- помогать оченно нужно!!!!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6589
Кабины тракторов и помощь с логистикой - Как будут бороться со спадом показателей промышленности в Костанайской области
Отправлено: 22.10.24 - 17:21
#2
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Цитата//Нам нужно нашим предприятиям помогать с логистикой, предоставлять вагоны, рынки, которые они традиционно занимали, и отрабатывать те объёмы, которые мы запланировали на этот год, поскольку это рабочие места, это налоги, это доходы наших граждан.//

Добринцов, скажите акиму что бы и сельхозникам помогал со сбытом пшеницы.

Цитата:
Михаил:

компания же под Рахатом Алиевым была


На фото УСТАРЕВШАЯ кабина МТЗ-1222.3, которой лет сорок - нельзя разве наладить кабины современного образца, более обтекаемые, по аналогам западных тракторов, даже китайцы уже так не делают. И внутри ЭРГОНОМИКА - 80-е года прошлого века.
Тут с акимом я согласен: - трактор СУПЕРНАДЁЖНЫЙ, но внутри нужно сделать для МЕХАНИЗАТОРА- КОМФОРТНЫМ.

[Исправлено: ACROS, 22.10.2024 - 18:22]
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Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
193
Re: Кабины тракторов и помощь с логистикой - Как будут бороться...
Отправлено: 22.10.24 - 17:49
#3
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Я про кондитерку...
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6051
Re: Кабины тракторов и помощь с логистикой - Как будут бороться...
Отправлено: 22.10.24 - 17:59
#4
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Цитата:
ACROS:
но внутри нужно сделать для МЕХАНИЗАТОРА- КОМФОРТНЫМ.

Я в армии служил на севере, в стройбате. Уже тогда там были трактора Комацу с кондиционером и магнитолой, правда только когда приходили новенькими. Через месяц ни того, ни другого уже не было
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s
* simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
106
Кабины тракторов и помощь с логистикой - Как будут бороться со спадом показателей промышленности в Костанайской области
Отправлено: 22.10.24 - 18:31
#5
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Цитата:
ACROS:



В тракторных заводах запутался

Оказывается есть *Кустанайский тракторный завод* со слоганом ( не оффером) *КИРОВЕЦ НАСТАЛО ТВОЕ ВРЕМЯ*
но у предприятия проблемы
ТОО «Костанайский тракторный завод» - с отсутствием спроса.


ACROS, ваше мнение, почему проблемы у Кировца ?

[Исправлено: simkst, 22.10.2024 - 19:33]
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