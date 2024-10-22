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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16864
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.10.24 - 10:27
Цитата:
Сим сим сдавайся
@Укупник
simkst:
Как Вам такое abaika95?
Как Вам такое abaika95?
Сим сим сдавайся
@Укупник
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.10.24 - 10:28
Цитата:
Писал вот это:В различных официальных документах, включая паспорт, национальность Л. И. Брежнева указывалась как великорос, или украинец, или русский. В своих мемуарах Брежнев писал, что родился в семье рабочего — выходца «из Курской губернии, из деревни Брежнево Стрелецкого уезда», и имеет русское происхождение: «Таким образом, по национальности я русский, по происхождению — коренной пролетарий, потомственный металлург»
abaika95:
Нет в документах ещё из Днепропетровска писал что он украинец
Нет в документах ещё из Днепропетровска писал что он украинец
Писал вот это:В различных официальных документах, включая паспорт, национальность Л. И. Брежнева указывалась как великорос, или украинец, или русский. В своих мемуарах Брежнев писал, что родился в семье рабочего — выходца «из Курской губернии, из деревни Брежнево Стрелецкого уезда», и имеет русское происхождение: «Таким образом, по национальности я русский, по происхождению — коренной пролетарий, потомственный металлург»
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.10.24 - 10:35
Цитата:
Кстати, это может быть косвенным подтверждением, что Брежнев русский.
Мои вятские родственники, например, носят фамилии Бакины (из деревни Бакино), Катюхины (из деревни Катюхи), Цепелевы (из деревни Цепели)
таноми52:
из деревни Брежнево
из деревни Брежнево
Кстати, это может быть косвенным подтверждением, что Брежнев русский.
Мои вятские родственники, например, носят фамилии Бакины (из деревни Бакино), Катюхины (из деревни Катюхи), Цепелевы (из деревни Цепели)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16864
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.10.24 - 10:37
Я главное планомерно и последовательно вывожу тезис что русские этнически антиимперский народ, всегда выступающие за развал империй в том числе и своей и это же прекрасно
А русофобы пытаются навязать мне аргумент что нет русские только и делали что пытались создать империю и поработить народы
Ну нет же
Разин, Пугачев, Болотников, Декабристы, террористы народники, Ленин, Хрущев, Сахаров,Горбачев, Ельцин это именно русские люди выступающие за ослабление и развал империи построенной викингами,ханами, немцами и грузинами.
Ну претит русскому человеку имперскость
Он хочет как ближайший его по ментальности и культуре сосед Финн тихо жить,торговать, селёдочку водкой закусывать и в баньке парится
Зачем финну воевать где-то в Ираке за какие-то мелкие выгоды? Незачем
Так и русский человек воевать за чужие ресурсы не шибко хочет
С русско японской войны это уже явно видно
Русского солдата силой гонят на убой а он делает всё чтобы войну проиграть
Ну не хочет он умирать за корейский лес
Так и сейчас русский солдат не видит смысла воевать за Газпром
Поэтому и "Киева за три дня" не вышло
Русский солдат стоик, если нет условий для очередного бунта как в 2023
Он лучше застрелится
Тысячи кадров уже в сети как русские бойцы даже не раненые просто стреляются в поле главное не воевать
Считаю что в Киеве после переговоров должны поставить памятник русскому солдату пацифисту
Котрый вместо исполнения приказов либо отказался воевать и погиб в зиндане от рук своих же
Либо застрелился в первом же бою
Герои и это без сарказма
А русофобы пытаются навязать мне аргумент что нет русские только и делали что пытались создать империю и поработить народы
Ну нет же
Разин, Пугачев, Болотников, Декабристы, террористы народники, Ленин, Хрущев, Сахаров,Горбачев, Ельцин это именно русские люди выступающие за ослабление и развал империи построенной викингами,ханами, немцами и грузинами.
Ну претит русскому человеку имперскость
Он хочет как ближайший его по ментальности и культуре сосед Финн тихо жить,торговать, селёдочку водкой закусывать и в баньке парится
Зачем финну воевать где-то в Ираке за какие-то мелкие выгоды? Незачем
Так и русский человек воевать за чужие ресурсы не шибко хочет
С русско японской войны это уже явно видно
Русского солдата силой гонят на убой а он делает всё чтобы войну проиграть
Ну не хочет он умирать за корейский лес
Так и сейчас русский солдат не видит смысла воевать за Газпром
Поэтому и "Киева за три дня" не вышло
Русский солдат стоик, если нет условий для очередного бунта как в 2023
Он лучше застрелится
Тысячи кадров уже в сети как русские бойцы даже не раненые просто стреляются в поле главное не воевать
Считаю что в Киеве после переговоров должны поставить памятник русскому солдату пацифисту
Котрый вместо исполнения приказов либо отказался воевать и погиб в зиндане от рук своих же
Либо застрелился в первом же бою
Герои и это без сарказма
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.10.24 - 10:38
Цитата:
Разница между нами вот в чём. Вы воспринимаете Россию как своё государство и Вам очень близки её интересы в смысле величия и т.д. Я воспринимаю это как сторонний наблюдатель и мне интересы России в общем по барабану! Но мне не нравится когда людей вот так запросто пачками убивают, пусть даже они и солдаты ,но они тоже люди!
таноми52:
Разница между нами вот в чём. Вы воспринимаете Россию как своё государство и Вам очень близки её интересы в смысле величия и т.д. Я воспринимаю это как сторонний наблюдатель и мне интересы России в общем по барабану! Но мне не нравится когда людей вот так запросто пачками убивают, пусть даже они и солдаты ,но они тоже люди!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16864
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.10.24 - 10:40
Цитата:
Ну видно же украинец чистый
Когда надо писал что он русский когда надо что он рабочий))
Понадобилась бы для продвижения наверх он бы и в Этрусски себя записал))
Или ты думаешь он русский лицемер?
таноми52:
Писал вот это:В различных официальных документах, включая паспорт, национальность Л. И. Брежнева указывалась как великорос, или украинец, или русский. В своих мемуарах Брежнев писал, что родился в семье рабочего — выходца «из Курской губернии, из деревни Брежнево Стрелецкого уезда», и имеет русское происхождение: «Таким образом, по национальности я русский, по происхождению — коренной пролетарий, потомственный металлург»
Писал вот это:В различных официальных документах, включая паспорт, национальность Л. И. Брежнева указывалась как великорос, или украинец, или русский. В своих мемуарах Брежнев писал, что родился в семье рабочего — выходца «из Курской губернии, из деревни Брежнево Стрелецкого уезда», и имеет русское происхождение: «Таким образом, по национальности я русский, по происхождению — коренной пролетарий, потомственный металлург»
Ну видно же украинец чистый
Когда надо писал что он русский когда надо что он рабочий))
Понадобилась бы для продвижения наверх он бы и в Этрусски себя записал))
Или ты думаешь он русский лицемер?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16864
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.10.24 - 10:43
Цитата:
А украинцы как то по другому с хуторов свои фамилии брали?
Мыкола Запорожец с Запорожья))
Высоцкий с села Высокое
Львовский с города Львова)
таноми52:
Кстати, это может быть косвенным подтверждением, что Брежнев русский. Мои вятские родственники, например, носят фамилии Бакины (из деревни Бакино), Катюхины (из деревни Катюхи), Цепелевы (из деревни Цепели)
Кстати, это может быть косвенным подтверждением, что Брежнев русский. Мои вятские родственники, например, носят фамилии Бакины (из деревни Бакино), Катюхины (из деревни Катюхи), Цепелевы (из деревни Цепели)
А украинцы как то по другому с хуторов свои фамилии брали?
Мыкола Запорожец с Запорожья))
Высоцкий с села Высокое
Львовский с города Львова)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16864
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.10.24 - 10:47
Цитата:
А Я Россию воспринимаю тоже как свое государство
У меня там капитал котрый я вложил в эту страну
Поэтому интересы России мне тоже интересны
Считаю что России не выгодно было воевать
И не нужно
Взяли и на ровном месте себе ногу отпилили
Ну встало бы НАТО в Украине и что дальше?
В нулевые уже шла тенденция к критике НАТО изнутри
Немцы и французы возмущались нафиг им эти базы содержать огромные бабки скидывать если СССР развалился а Россия угрозы не представляет?
Даже в Ираке французы и немцы Буша не поддержали от чего тот сильно возмущался
НАТО бы начало дряхлеть и развалится
Нет пришел Вова Путин и сделал так что НАТО получило второе дыхание и поддержку населения Европы
Молодец
saba:
Вы воспринимаете Россию как своё государство и Вам очень близки её интересы в смысле величия и т.д. Я воспринимаю это как сторонний наблюдатель и мне интересы России в общем по барабану
Вы воспринимаете Россию как своё государство и Вам очень близки её интересы в смысле величия и т.д. Я воспринимаю это как сторонний наблюдатель и мне интересы России в общем по барабану
А Я Россию воспринимаю тоже как свое государство
У меня там капитал котрый я вложил в эту страну
Поэтому интересы России мне тоже интересны
Считаю что России не выгодно было воевать
И не нужно
Взяли и на ровном месте себе ногу отпилили
Ну встало бы НАТО в Украине и что дальше?
В нулевые уже шла тенденция к критике НАТО изнутри
Немцы и французы возмущались нафиг им эти базы содержать огромные бабки скидывать если СССР развалился а Россия угрозы не представляет?
Даже в Ираке французы и немцы Буша не поддержали от чего тот сильно возмущался
НАТО бы начало дряхлеть и развалится
Нет пришел Вова Путин и сделал так что НАТО получило второе дыхание и поддержку населения Европы
Молодец
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.10.24 - 11:20
Цитата:
Сдаётся мне, что если бы Путин промедлил и не объявил СВО, предваряя удар ВСУ по Донбассу, то и тогда наши сторонники украинских нацистов обвиняли бы Россию.
А ведь ВСУ били бы не только и не столько по военным объектам. Они уничтожали бы всё на своём пути.
Там были бы и ковровые бомбардировки, как в июне 1941 года, и танковые клинья, раскатывающие всё и вся...
Больницы, школы, детские сады, жильё... Они это "прекрасно" демонстрируют с 2014 года.
И смертей было бы не в разы, а на порядки больше. И именно среди мирных жителей Донбасса.
Реальных смертей, а не инсценировок вроде Бучи...
Но нашим поклонникам украинских нацистов понятие "правда" и "объективность не знакомы или не по душе...
saba:
И этого достаточно, чтобы напасть на другую страну и принести много горя людям?
И этого достаточно, чтобы напасть на другую страну и принести много горя людям?
Сдаётся мне, что если бы Путин промедлил и не объявил СВО, предваряя удар ВСУ по Донбассу, то и тогда наши сторонники украинских нацистов обвиняли бы Россию.
А ведь ВСУ били бы не только и не столько по военным объектам. Они уничтожали бы всё на своём пути.
Там были бы и ковровые бомбардировки, как в июне 1941 года, и танковые клинья, раскатывающие всё и вся...
Больницы, школы, детские сады, жильё... Они это "прекрасно" демонстрируют с 2014 года.
И смертей было бы не в разы, а на порядки больше. И именно среди мирных жителей Донбасса.
Реальных смертей, а не инсценировок вроде Бучи...
Но нашим поклонникам украинских нацистов понятие "правда" и "объективность не знакомы или не по душе...
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.10.24 - 11:45
Цитата:
В Финляндии есть военные базы НАТО?
saba:
Почему РФ совершенно не боится военных баз НАТО в Финляндии
Почему РФ совершенно не боится военных баз НАТО в Финляндии
В Финляндии есть военные базы НАТО?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.10.24 - 11:58
Цитата:
Трамп тоже возмущался, что расходы на оборону европейских стран НАТО не превышают 2% от ВВП, после вторжения начали увеличивать!
abaika95:
Буша не поддержали от чего тот сильно возмущался
Буша не поддержали от чего тот сильно возмущался
Трамп тоже возмущался, что расходы на оборону европейских стран НАТО не превышают 2% от ВВП, после вторжения начали увеличивать!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.10.24 - 14:04
Цитата:
Я наверное что то пропустил. С каких пор гуманизм стал уничижительным словом?
таноми52:
Да бросьте Вы ныть тут о гуманизме!
Да бросьте Вы ныть тут о гуманизме!
Я наверное что то пропустил. С каких пор гуманизм стал уничижительным словом?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16864
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.10.24 - 15:19
Цитата:
с 2016 по 2021 на донбассе от обстрелов погибло 250 человек (вместе с метстными сепарами боевиками)
на остальной территории украины которая была под властью киева от обстрелов со стороны донбасса погибло за этот же период до 500 человек
с 2022 по 24 год на донбассе погибло до 25 тыс человек (включая мобилизованных местных которых кинули на штурмы)
путин уничтожает население донбасса?
Цитата:
путин может быть агентом цру? ну чисто факталогически? он же все делает так как сделал бы агент цру засланный в россию и дошедший до власти при помощи других помощников агентов?
ельцин развалил ссср потому что его завербовали цру в 80ые
ельцин протощил путина во власть потому что путин тоже агент цру
и путин кинул россию на бесмысленную войну в угоду американским военным компаниям которые сейчас млрд делают на вооружениях
ну и конечно нато выиграло от этого
а россия проиграла
Skeptic:
Они это "прекрасно" демонстрируют с 2014 года. И смертей было бы не в разы, а на порядки больше. И именно среди мирных жителей Донбасса. Реальных смертей, а не инсценировок вроде Бучи... Но нашим поклонникам украинских нацистов понятие "правда" и "объективность не знакомы или не по душе...
Они это "прекрасно" демонстрируют с 2014 года. И смертей было бы не в разы, а на порядки больше. И именно среди мирных жителей Донбасса. Реальных смертей, а не инсценировок вроде Бучи... Но нашим поклонникам украинских нацистов понятие "правда" и "объективность не знакомы или не по душе...
с 2016 по 2021 на донбассе от обстрелов погибло 250 человек (вместе с метстными сепарами боевиками)
на остальной территории украины которая была под властью киева от обстрелов со стороны донбасса погибло за этот же период до 500 человек
с 2022 по 24 год на донбассе погибло до 25 тыс человек (включая мобилизованных местных которых кинули на штурмы)
путин уничтожает население донбасса?
Цитата:
saba:
Трамп тоже возмущался, что расходы на оборону европейских стран НАТО не превышают 2% от ВВП, после вторжения начали увеличивать!
Трамп тоже возмущался, что расходы на оборону европейских стран НАТО не превышают 2% от ВВП, после вторжения начали увеличивать!
путин может быть агентом цру? ну чисто факталогически? он же все делает так как сделал бы агент цру засланный в россию и дошедший до власти при помощи других помощников агентов?
ельцин развалил ссср потому что его завербовали цру в 80ые
ельцин протощил путина во власть потому что путин тоже агент цру
и путин кинул россию на бесмысленную войну в угоду американским военным компаниям которые сейчас млрд делают на вооружениях
ну и конечно нато выиграло от этого
а россия проиграла
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.10.24 - 16:36
Цитата:
Финляндия вступила в НАТО в результате вторжения РФ в Украину, а значит появление баз НАТО,это лишь вопрос времени!Цитата:
Странно, что именно Вы об этом говорите! Вы же в упор не замечаете, стёртые с лица земли украинские города, про Бучу не буду говорить , хотя там кроме трупов на улице из рвов выкопали большое количество тел. Ладно пусть западные расследования ангажированные, как Вы считаете, но Вы же не слепой! Посмотрите на спутниковые снимки Мариуполя, Бахмута, Торецка, Часова Яра и других городов, там практически целых зданий не осталось! Россия вчера объявила об ударе по военному заводу в Запорожье, а Украина показывает всему миру разрушенный детский садик и жилые дома, которые ещё дымятся. А у Вас всё мантра такая, Россия не бьёт по жилым объектам,бьёт и ещё как!
Skeptic:
В Финляндии есть военные базы НАТО?
В Финляндии есть военные базы НАТО?
Финляндия вступила в НАТО в результате вторжения РФ в Украину, а значит появление баз НАТО,это лишь вопрос времени!Цитата:
Skeptic:
Но нашим поклонникам украинских нацистов понятие "правда" и "объективность не знакомы или не по душе...
Но нашим поклонникам украинских нацистов понятие "правда" и "объективность не знакомы или не по душе...
Странно, что именно Вы об этом говорите! Вы же в упор не замечаете, стёртые с лица земли украинские города, про Бучу не буду говорить , хотя там кроме трупов на улице из рвов выкопали большое количество тел. Ладно пусть западные расследования ангажированные, как Вы считаете, но Вы же не слепой! Посмотрите на спутниковые снимки Мариуполя, Бахмута, Торецка, Часова Яра и других городов, там практически целых зданий не осталось! Россия вчера объявила об ударе по военному заводу в Запорожье, а Украина показывает всему миру разрушенный детский садик и жилые дома, которые ещё дымятся. А у Вас всё мантра такая, Россия не бьёт по жилым объектам,бьёт и ещё как!
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6589
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.10.24 - 17:09
Цитата:
Цитата:
Я вот как то не слежу за этой войнушкой Путинской, обьясните мне человеку несведущему: - что сейчас происходит на этом театре военных действии и как это так можно ДОВОЕВАТЬСЯ Шойгу и Путину, что на ТРЕТЬЕМ году войны, вместо того что бы быть в КИЕВЕ, война идёт на российских территориях и рууское население спасается бегством от наступающих украинцев, или я что то пропустил: - в 2022 году 22 февраля разве не Путин напал на Украину или НАОБОРОТ- Зеленский напал на Россию и кто и кого оккупировал???
На третьем году ВОВ 1941-1945 гг. советские войска вроде уже подходили и переходили рубежи СССР и начинали освобождать Европу от гитлеровцев, а тут на ТРЕТЬЕМ году наступательной и победоносной войны Россия наступает на украинцев в своём ГЛУБОКОМ тылу.
Кто может мне это обьяснить ?? И освобождены ли от украинских оккупантов и Донбас и Луганск и чей сейчас Крым ??
Skeptic:
если бы Путин промедлил и не объявил СВО
если бы Путин промедлил и не объявил СВО
Цитата:
abaika95:
россия проиграла
россия проиграла
Я вот как то не слежу за этой войнушкой Путинской, обьясните мне человеку несведущему: - что сейчас происходит на этом театре военных действии и как это так можно ДОВОЕВАТЬСЯ Шойгу и Путину, что на ТРЕТЬЕМ году войны, вместо того что бы быть в КИЕВЕ, война идёт на российских территориях и рууское население спасается бегством от наступающих украинцев, или я что то пропустил: - в 2022 году 22 февраля разве не Путин напал на Украину или НАОБОРОТ- Зеленский напал на Россию и кто и кого оккупировал???
На третьем году ВОВ 1941-1945 гг. советские войска вроде уже подходили и переходили рубежи СССР и начинали освобождать Европу от гитлеровцев, а тут на ТРЕТЬЕМ году наступательной и победоносной войны Россия наступает на украинцев в своём ГЛУБОКОМ тылу.
Кто может мне это обьяснить ?? И освобождены ли от украинских оккупантов и Донбас и Луганск и чей сейчас Крым ??
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