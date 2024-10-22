Флуд и оффтопик (часть 8)

Отправлено: - 10:37

Я главное планомерно и последовательно вывожу тезис что русские этнически антиимперский народ, всегда выступающие за развал империй в том числе и своей и это же прекрасно

А русофобы пытаются навязать мне аргумент что нет русские только и делали что пытались создать империю и поработить народы



Ну нет же



Разин, Пугачев, Болотников, Декабристы, террористы народники, Ленин, Хрущев, Сахаров,Горбачев, Ельцин это именно русские люди выступающие за ослабление и развал империи построенной викингами,ханами, немцами и грузинами.

Ну претит русскому человеку имперскость

Он хочет как ближайший его по ментальности и культуре сосед Финн тихо жить,торговать, селёдочку водкой закусывать и в баньке парится

Зачем финну воевать где-то в Ираке за какие-то мелкие выгоды? Незачем

Так и русский человек воевать за чужие ресурсы не шибко хочет

С русско японской войны это уже явно видно

Русского солдата силой гонят на убой а он делает всё чтобы войну проиграть

Ну не хочет он умирать за корейский лес

Так и сейчас русский солдат не видит смысла воевать за Газпром

Поэтому и "Киева за три дня" не вышло

Русский солдат стоик, если нет условий для очередного бунта как в 2023

Он лучше застрелится

Тысячи кадров уже в сети как русские бойцы даже не раненые просто стреляются в поле главное не воевать



Считаю что в Киеве после переговоров должны поставить памятник русскому солдату пацифисту

Котрый вместо исполнения приказов либо отказался воевать и погиб в зиндане от рук своих же

Либо застрелился в первом же бою

Герои и это без сарказма