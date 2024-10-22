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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16863
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.10.24 - 10:27
#13216
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Цитата:
simkst:
Как Вам такое abaika95?

Сим сим сдавайся

@Укупник
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4076
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.10.24 - 10:28
#13217
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Цитата:
abaika95:
Нет в документах ещё из Днепропетровска писал что он украинец


Писал вот это:В различных официальных документах, включая паспорт, национальность Л. И. Брежнева указывалась как великорос, или украинец, или русский. В своих мемуарах Брежнев писал, что родился в семье рабочего — выходца «из Курской губернии, из деревни Брежнево Стрелецкого уезда», и имеет русское происхождение: «Таким образом, по национальности я русский, по происхождению — коренной пролетарий, потомственный металлург»
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4076
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.10.24 - 10:35
#13218
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Цитата:
таноми52:
из деревни Брежнево


Кстати, это может быть косвенным подтверждением, что Брежнев русский.
Мои вятские родственники, например, носят фамилии Бакины (из деревни Бакино), Катюхины (из деревни Катюхи), Цепелевы (из деревни Цепели)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16863
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.10.24 - 10:37
#13219
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Я главное планомерно и последовательно вывожу тезис что русские этнически антиимперский народ, всегда выступающие за развал империй в том числе и своей и это же прекрасно
А русофобы пытаются навязать мне аргумент что нет русские только и делали что пытались создать империю и поработить народы

Ну нет же

Разин, Пугачев, Болотников, Декабристы, террористы народники, Ленин, Хрущев, Сахаров,Горбачев, Ельцин это именно русские люди выступающие за ослабление и развал империи построенной викингами,ханами, немцами и грузинами.
Ну претит русскому человеку имперскость
Он хочет как ближайший его по ментальности и культуре сосед Финн тихо жить,торговать, селёдочку водкой закусывать и в баньке парится
Зачем финну воевать где-то в Ираке за какие-то мелкие выгоды? Незачем
Так и русский человек воевать за чужие ресурсы не шибко хочет
С русско японской войны это уже явно видно
Русского солдата силой гонят на убой а он делает всё чтобы войну проиграть
Ну не хочет он умирать за корейский лес
Так и сейчас русский солдат не видит смысла воевать за Газпром
Поэтому и "Киева за три дня" не вышло
Русский солдат стоик, если нет условий для очередного бунта как в 2023
Он лучше застрелится
Тысячи кадров уже в сети как русские бойцы даже не раненые просто стреляются в поле главное не воевать

Считаю что в Киеве после переговоров должны поставить памятник русскому солдату пацифисту
Котрый вместо исполнения приказов либо отказался воевать и погиб в зиндане от рук своих же
Либо застрелился в первом же бою
Герои и это без сарказма
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6046
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.10.24 - 10:38
#13220
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Цитата:
таноми52:

Разница между нами вот в чём. Вы воспринимаете Россию как своё государство и Вам очень близки её интересы в смысле величия и т.д. Я воспринимаю это как сторонний наблюдатель и мне интересы России в общем по барабану! Но мне не нравится когда людей вот так запросто пачками убивают, пусть даже они и солдаты ,но они тоже люди!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16863
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.10.24 - 10:40
#13221
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Цитата:
таноми52:
Писал вот это:В различных официальных документах, включая паспорт, национальность Л. И. Брежнева указывалась как великорос, или украинец, или русский. В своих мемуарах Брежнев писал, что родился в семье рабочего — выходца «из Курской губернии, из деревни Брежнево Стрелецкого уезда», и имеет русское происхождение: «Таким образом, по национальности я русский, по происхождению — коренной пролетарий, потомственный металлург»

Ну видно же украинец чистый
Когда надо писал что он русский когда надо что он рабочий))
Понадобилась бы для продвижения наверх он бы и в Этрусски себя записал))

Или ты думаешь он русский лицемер?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16863
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.10.24 - 10:43
#13222
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Цитата:
таноми52:
Кстати, это может быть косвенным подтверждением, что Брежнев русский. Мои вятские родственники, например, носят фамилии Бакины (из деревни Бакино), Катюхины (из деревни Катюхи), Цепелевы (из деревни Цепели)

А украинцы как то по другому с хуторов свои фамилии брали?
Мыкола Запорожец с Запорожья))
Высоцкий с села Высокое
Львовский с города Львова)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16863
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.10.24 - 10:47
#13223
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Цитата:
saba:
Вы воспринимаете Россию как своё государство и Вам очень близки её интересы в смысле величия и т.д. Я воспринимаю это как сторонний наблюдатель и мне интересы России в общем по барабану

А Я Россию воспринимаю тоже как свое государство
У меня там капитал котрый я вложил в эту страну
Поэтому интересы России мне тоже интересны
Считаю что России не выгодно было воевать
И не нужно
Взяли и на ровном месте себе ногу отпилили
Ну встало бы НАТО в Украине и что дальше?
В нулевые уже шла тенденция к критике НАТО изнутри
Немцы и французы возмущались нафиг им эти базы содержать огромные бабки скидывать если СССР развалился а Россия угрозы не представляет?
Даже в Ираке французы и немцы Буша не поддержали от чего тот сильно возмущался
НАТО бы начало дряхлеть и развалится
Нет пришел Вова Путин и сделал так что НАТО получило второе дыхание и поддержку населения Европы
Молодец
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Skeptic
§ Skeptic
(Пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1754
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.10.24 - 11:20
#13224
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Цитата:
saba:
И этого достаточно, чтобы напасть на другую страну и принести много горя людям?

Сдаётся мне, что если бы Путин промедлил и не объявил СВО, предваряя удар ВСУ по Донбассу, то и тогда наши сторонники украинских нацистов обвиняли бы Россию.
А ведь ВСУ били бы не только и не столько по военным объектам. Они уничтожали бы всё на своём пути.
Там были бы и ковровые бомбардировки, как в июне 1941 года, и танковые клинья, раскатывающие всё и вся...
Больницы, школы, детские сады, жильё... Они это "прекрасно" демонстрируют с 2014 года.
И смертей было бы не в разы, а на порядки больше. И именно среди мирных жителей Донбасса.
Реальных смертей, а не инсценировок вроде Бучи...
Но нашим поклонникам украинских нацистов понятие "правда" и "объективность не знакомы или не по душе...
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Skeptic
§ Skeptic
(Пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1754
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.10.24 - 11:45
#13225
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Цитата:
saba:
Почему РФ совершенно не боится военных баз НАТО в Финляндии

В Финляндии есть военные базы НАТО?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6046
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.10.24 - 11:58
#13226
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Цитата:
abaika95:
Буша не поддержали от чего тот сильно возмущался

Трамп тоже возмущался, что расходы на оборону европейских стран НАТО не превышают 2% от ВВП, после вторжения начали увеличивать!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6046
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.10.24 - 14:04
#13227
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Цитата:
таноми52:
Да бросьте Вы ныть тут о гуманизме!

Я наверное что то пропустил. С каких пор гуманизм стал уничижительным словом?
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