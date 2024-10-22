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≡ Процедура получения гражданства Вануату на основе инвестиций: условия и требования, плюсы статуса
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50332
Процедура получения гражданства Вануату на основе инвестиций: условия и требования, плюсы статуса
Отправлено: 22.10.24 - 12:00
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Вануату – держава в Тихом океане, состоящая из 84 островов. На протяжении долгого времени она пользовалась популярностью, в основном, как центр туризма и дайвинга. В 2017 году страна разработала программу по выдаче гражданства на основе инвестиций, наделив при этом статус множеством возможностей
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1520
Re: Процедура получения гражданства Вануату на основе...
Отправлено: 22.10.24 - 12:00
#1
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Вот мы говорим что Казахстан стал узнаваемый в мире и ваще крут,а получается чуваки из племени тумба-юмба могут даже в США заезжать без виз и ещё в 109 стран. Мы точно так круты и уважаемы? :lol:
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
692
Re: Процедура получения гражданства Вануату на основе...
Отправлено: 22.10.24 - 12:22
#2
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Цитата:
Сабыр:
даже в США

предел мечтаний?
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3595
Re: Процедура получения гражданства Вануату на основе...
Отправлено: 22.10.24 - 12:33
#3
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Цитата:
директор пляжа:
предел мечтаний?

Для вас пределом скоро будет Северная Корея, Венесуэлла, Куба Сирия и другие страны-изгои
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6046
Re: Процедура получения гражданства Вануату на основе...
Отправлено: 22.10.24 - 13:57
#4
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Цитата:
Сабыр:
Мы точно так круты и уважаемы?

Примерно на одном уровне, без визы казахстанцы могут въехать в 80 по моему стран, ещё сколько то с визой по прибытии. Там кстати пишут, что гражданам вануату в США всё таки нужна какая то виза, но Великобритания какие то плюшки наверное приготовила как бывшая метрополия
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6046
Re: Процедура получения гражданства Вануату на основе...
Отправлено: 22.10.24 - 14:01
#5
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Цитата:
директор пляжа:
предел мечтаний?

А чем плохо США, я бы вообще по миру поездил бы, в США хотел бы посмотреть национальный парк Йелоустоун, с детства запал после какой то книги о животных, потом в Перу на озеро Титикака, тоже с детства помню из книг!
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