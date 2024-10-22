Отправлено: - 13:57

Сабыр:

Мы точно так круты и уважаемы?

Цитата:Примерно на одном уровне, без визы казахстанцы могут въехать в 80 по моему стран, ещё сколько то с визой по прибытии. Там кстати пишут, что гражданам вануату в США всё таки нужна какая то виза, но Великобритания какие то плюшки наверное приготовила как бывшая метрополия