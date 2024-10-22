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≡ Черный список водителей и пешеходы-нарушители - Как цифровизация влияет на работу полиции
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50332
Черный список водителей и пешеходы-нарушители - Как цифровизация влияет на работу полиции
Отправлено: 22.10.24 - 09:44
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«SergekGroup» выявляет 17 видов правонарушений, пока все 1 060 видеокамер работают в тестовом режиме. Но возможность отследить преступления и пути отхода преступника есть уже сейчас. Заместитель начальника отдела местной полиции службы УП Костаная Алмат КАРЫМСАКОВ рассказал «НГ», как цифровизация помогает бороться с нарушениями ПДД.
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Undead
§ Undead
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.08.08
Сообщений:
1010
Re: Черный список водителей и пешеходы-нарушители - Как...
Отправлено: 22.10.24 - 09:44
#1
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Цитата:
зафиксировали 7 ПДД

Исправьте
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
726
Re: Черный список водителей и пешеходы-нарушители - Как...
Отправлено: 22.10.24 - 09:58
#2
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Цитата:
Undead:
Исправьте

Спасибо, исправили
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7150
Re: Черный список водителей и пешеходы-нарушители - Как...
Отправлено: 22.10.24 - 10:06
#3
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На одном из каналов кабельного ТВ евразия-стар в Рудном есть прямая трансляция из 90 камер установленных по всему городу, однако почему там пристальное внимание отведено дому 72 по улице сандригайло, даже несколько камер выдают видео из подъездов.видимо самый криминальный и наркоманский дом по всему городу
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1520
Re: Черный список водителей и пешеходы-нарушители - Как...
Отправлено: 22.10.24 - 10:13
#4
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Вон в Актобе запустили сергек и на штраф стоянке мест уже нет. А там народ волевой,как бы кантар какой не получился ну или "аким выходи". Игры с огнем это.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6586
Re: Черный список водителей и пешеходы-нарушители - Как...
Отправлено: 22.10.24 - 11:41
#5
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Цитата//Ежедневно вышеперечисленные системы выдают около 200 фактов превышений скорости.//

Не зря же сотрудников жолполиции, называют кассирами МВД.
Давайте подсчитаем и это только за один вид штрафа- ПРЕВЫШЕНИЕ скорости: - 200 нарушении в день по минималке штрафа в 5 МРП: 5 МРП * 3 692 = 18 460 тенге * 200 нарушении = 3 692 000 тенге в день * 30 дней = 110 760 000 тенге в месяц * 12 месяцев = 1 329 120 000 тенге в год приносит только лишь, напоминаю, штрафы за ПРЕВЫШЕНИЕ и это только подсчитано по МИНИМУМУ, а есть же штрафы и по 73 840 и по 36 920 тенге. И это только в городе, не считая районных штрафов.
А, сколько денег уходит МИМО кассы - по сценарию: - "...есть другие варианты решения вопроса...??

И все эти деньги или большая часть их уходит наверное, ЧАСТНОМУ лицу, владельцу этого самого Сергека. Как по аналогии с утильсбором или кассами на ж/д вокзалах где львинная доля вырученных денег уходила тоже частному лицу.
В связи с этим вопрос: - как количество и величина суммы штрафов влияет на БЕЗОПАСНОСТЬ движения ?? Мне кажеться про эту саму БЕЗОПАСНОСТЬ и забыли, да и не в ней суть всех этих МВД-их нововведении.

Кто ездил тихо и безопасно, тот и дальше будет так и ездить, а те кто передвигался быстрей и с лихачеством тот и так будет ездить постоянно- становясь клиентом жолполиции. Так что ВЕЛИЧИНА штрафа и её увеличение НЕ ИМЕЕТ абсалютно никакого значения.

П аналогии: - увеличение и притом ежеквартальное, стоимости пачки сигарет и бутылки водки - НИСКОЛЬКО не привело к уменьшению потребления этого зелья и приобщению к здоровому образу жизни.
И все эти мнимые реформы МВД по увеличению суммы штрафов продиктованы лишь с одной целью - ПОПОЛНЕНИЯ личного кар...., пардон, выполнению доведённого плана по пополнению бюджета государства
Выходит Казахстан - большая ДОЙНАЯ корова, что старый Казахстан, что и Жана Казахстан.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6046
Re: Черный список водителей и пешеходы-нарушители - Как...
Отправлено: 22.10.24 - 12:06
#6
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Цитата:
ACROS:
Выходит Казахстан - большая ДОЙНАЯ корова, что старый Казахстан, что и Жана Казахстан.

Я давно об этом говорил, если взять по соотношению зарплата -штраф, мы наверное впереди планеты всей! Но на безопасность движения ,это действительно никак не повлияло. Предлагаю Антикору проверить депутатов на предмет действий способствующих коррупции! Хоть делом займутся!
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
692
Re: Черный список водителей и пешеходы-нарушители - Как...
Отправлено: 22.10.24 - 12:20
#7
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Цитата:
saba:
Предлагаю Антикору проверить

в комментариях?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6046
Re: Черный список водителей и пешеходы-нарушители - Как...
Отправлено: 22.10.24 - 13:52
#8
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Цитата:
директор пляжа:
в комментариях?

Да это так мысли вслух или сотрясание воздуха!
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