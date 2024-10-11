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≡ Терпи, девочка с севера! - Как традиции могут спровоцировать насилие в семье, как перестать бояться уята и почему «Закон Салтанат» важен для женщин
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50332
Терпи, девочка с севера! - Как традиции могут спровоцировать насилие в семье, как перестать бояться уята и почему «Закон Салтанат» важен для женщин
Отправлено: 11.10.24 - 17:16
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«Наша Газета» в сотрудничестве с журналистами из Узбекистана Умидой МАНИЯЗОВОЙ и Таджикистана Екатериной НЕГМАТЗАДЕ запускает проект: «По правилам уята: как женщин Центральной Азии учат терпеть в браке?» Цель проекта - не только показать тему бытового насилия с разных сторон, но и помочь объединиться попавшим в сложную жизненную ситуацию женщинам из стран Центральной Азии.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42125
Re: Терпи, девочка с севера! - Как традиции могут спровоцировать...
Отправлено: 11.10.24 - 17:16
#1
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Какая то чертовщина, призванная очернять традиционные отношения между мужчиной и женщиной.
Еще и Бишимбаева в каждую дырку всовывают..
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1621
Re: Терпи, девочка с севера! - Как традиции могут спровоцировать...
Отправлено: 11.10.24 - 21:06
#2
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Цитата:
111:
Какая то чертовщина, призванная очернять традиционные отношения между мужчиной и женщиной.


....нет здесь никакой бесовщины,где из народов и стран имеют традиции своих баб дубастить да ещё по рёбрам лупить,за волосы тоскать это ты называешь традиции,дома тоже такие традиции поддерживаешь?
Профайл
b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4562
Re: Терпи, девочка с севера! - Как традиции могут спровоцировать...
Отправлено: 11.10.24 - 23:36
#3
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Помню, в перестроечные времена, один тип жене руку сломал. Мой знакомый, брат жены, съездил к нему, поговорил.
Больше тот тип руку на жену не поднимал - знал, что с ним будет...
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7150
Re: Терпи, девочка с севера! - Как традиции могут спровоцировать...
Отправлено: 12.10.24 - 04:37
#4
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Вспоминаю,еще в юности подрабатывал грузчиком на гормолзаводе,так были несколько женщина регулярно приходили на работу с подбитым глазом. Случалось это аккурат сразу после получки. Одна из них даже гордилась что муж ее любит и вроде как похоже на ритуал. Для меня было дико подобные вещи,никак не мог понять....
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Z
§ ZanoZOV
(Пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
150
Re: Терпи, девочка с севера! - Как традиции могут спровоцировать...
Отправлено: 21.10.24 - 19:00
#5
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Дорогие вы наши казахи! Вам самим не противно что кто то усердно вас тянет в средневековье? Как вы собираетесь жить в 21 веке с обычаями и традициями существовавшими 100-500 лет назад? Вы как эти традиции хотите затащить в 17ти этажку? Вы что не понимаете что это бред слепой кабылы? Почему вы все поголовно с этим соглашаетесь? это путь к САМОЛИКВИДАЦИИ! просто задумайтесь!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16863
Re: Терпи, девочка с севера! - Как традиции могут спровоцировать...
Отправлено: 22.10.24 - 11:08
#6
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Цитата:
ZanoZOV:
Дорогие вы наши казахи! Вам самим не противно что кто то усердно вас тянет в средневековье? Как вы собираетесь жить в 21 веке с обычаями и традициями существовавшими 100-500 лет назад? Вы как эти традиции хотите затащить в 17ти этажку? Вы что не понимаете что это бред слепой кабылы? Почему вы все поголовно с этим соглашаетесь? это путь к САМОЛИКВИДАЦИИ! просто задумайтесь


Так вроде все суды скандалы и публикации как раз о том что казахи против
А у вас в стране ZanoZOV как раз таки молчок про это
Что царь вас в 17 век опустил и там варит а вы и радые
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1520
Терпи, девочка с севера! - Как традиции могут спровоцировать насилие в семье, как перестать бояться уята и почему «Закон Салтанат» важен для женщин
Отправлено: 22.10.24 - 11:40
#7
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Цитата:
ZanoZOV:
тянет в средневековье

Да,а ещё какими все стали религиозными,весь инстаграмм в жума намазе. Машины в 3 ряда бросают на Аль-Фараби и гаишники не обращают внимания. Плохая тенденция. Развиваться надо,расти,прогрессировать,и религия должна быть от сердца и души.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6586
Re: Терпи, девочка с севера! - Как традиции могут спровоцировать...
Отправлено: 22.10.24 - 11:59
#8
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Цитата:
Сабыр:
какими все стали религиозными


Чем мечети строить и давать деньги в мечеть- лучше эти деньги потратить на школы, спорт, искусство, да просто купите своим детям и внукам сладости и хорошие вещи.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1520
Терпи, девочка с севера! - Как традиции могут спровоцировать насилие в семье, как перестать бояться уята и почему «Закон Салтанат» важен для женщин
Отправлено: 22.10.24 - 12:19
#9
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Цитата:
ACROS:
лучше эти деньги

Да,эти постоянные скандалы с имамами только подливают масло в огонь.
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