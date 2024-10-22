Re: Страховка может подорожать даже для опытных водителей в...

Отправлено: - 11:49

Цитата://изменения направлены на повышение безопасности дорожного движения.//



Страховщики тоже не хотят ТЕРЯТЬ свои деньги - в основе этой лапши вся та же якобы пресловутая БЕЗОПАСНОСТЬ. Поэтому и подняли расценки, а ДТП - были, есть и будут.