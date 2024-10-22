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≡ Страховка может подорожать даже для опытных водителей в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50331
Страховка может подорожать даже для опытных водителей в Казахстане
Отправлено: 22.10.24 - 11:49
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Агентство по регулированию и развитию финансового рынка разработало поправки в нормативные акты для совершенствования страховой деятельности, в том числе улучшения системы "бонус-малус", применяемой в обязательном автостраховании.
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§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6586
Re: Страховка может подорожать даже для опытных водителей в...
Отправлено: 22.10.24 - 11:49
#1
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Цитата://изменения направлены на повышение безопасности дорожного движения.//

Страховщики тоже не хотят ТЕРЯТЬ свои деньги - в основе этой лапши вся та же якобы пресловутая БЕЗОПАСНОСТЬ. Поэтому и подняли расценки, а ДТП - были, есть и будут.
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