Re: Черный список водителей и пешеходы-нарушители - Как...

Отправлено: - 11:41

Цитата//Ежедневно вышеперечисленные системы выдают около 200 фактов превышений скорости.//



Не зря же сотрудников жолполиции, называют кассирами МВД.

Давайте подсчитаем и это только за один вид штрафа- ПРЕВЫШЕНИЕ скорости: - 200 нарушении в день по минималке штрафа в 5 МРП: 5 МРП * 3 692 = 18 460 тенге * 200 нарушении = 3 692 000 тенге в день * 30 дней = 110 760 000 тенге в месяц * 12 месяцев = 1 329 120 000 тенге в год приносит только лишь, напоминаю, штрафы за ПРЕВЫШЕНИЕ и это только подсчитано по МИНИМУМУ, а есть же штрафы и по 73 840 и по 36 920 тенге. И это только в городе, не считая районных штрафов.

А, сколько денег уходит МИМО кассы - по сценарию: - "...есть другие варианты решения вопроса...??



И все эти деньги или большая часть их уходит наверное, ЧАСТНОМУ лицу, владельцу этого самого Сергека. Как по аналогии с утильсбором или кассами на ж/д вокзалах где львинная доля вырученных денег уходила тоже частному лицу.

В связи с этим вопрос: - как количество и величина суммы штрафов влияет на БЕЗОПАСНОСТЬ движения ?? Мне кажеться про эту саму БЕЗОПАСНОСТЬ и забыли, да и не в ней суть всех этих МВД-их нововведении.



Кто ездил тихо и безопасно, тот и дальше будет так и ездить, а те кто передвигался быстрей и с лихачеством тот и так будет ездить постоянно- становясь клиентом жолполиции. Так что ВЕЛИЧИНА штрафа и её увеличение НЕ ИМЕЕТ абсалютно никакого значения.



П аналогии: - увеличение и притом ежеквартальное, стоимости пачки сигарет и бутылки водки - НИСКОЛЬКО не привело к уменьшению потребления этого зелья и приобщению к здоровому образу жизни.

И все эти мнимые реформы МВД по увеличению суммы штрафов продиктованы лишь с одной целью - ПОПОЛНЕНИЯ личного кар...., пардон, выполнению доведённого плана по пополнению бюджета государства

Выходит Казахстан - большая ДОЙНАЯ корова, что старый Казахстан, что и Жана Казахстан.