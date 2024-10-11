Отправлено: - 11:08

ZanoZOV:

Дорогие вы наши казахи! Вам самим не противно что кто то усердно вас тянет в средневековье? Как вы собираетесь жить в 21 веке с обычаями и традициями существовавшими 100-500 лет назад? Вы как эти традиции хотите затащить в 17ти этажку? Вы что не понимаете что это бред слепой кабылы? Почему вы все поголовно с этим соглашаетесь? это путь к САМОЛИКВИДАЦИИ! просто задумайтесь

Цитата:Так вроде все суды скандалы и публикации как раз о том что казахи противА у вас в стране ZanoZOV как раз таки молчок про этоЧто царь вас в 17 век опустил и там варит а вы и радые