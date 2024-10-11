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Терпи, девочка с севера! - Как традиции могут спровоцировать насилие в семье, как перестать бояться уята и почему «Закон Салтанат» важен для женщин
Терпи, девочка с севера! - Как традиции могут спровоцировать насилие в семье, как перестать бояться уята и почему «Закон Салтанат» важен для женщин
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50331
Терпи, девочка с севера! - Как традиции могут спровоцировать насилие в семье, как перестать бояться уята и почему «Закон Салтанат» важен для женщин
Отправлено: 11.10.24 - 17:16
«Наша Газета» в сотрудничестве с журналистами из Узбекистана Умидой МАНИЯЗОВОЙ и Таджикистана Екатериной НЕГМАТЗАДЕ запускает проект: «По правилам уята: как женщин Центральной Азии учат терпеть в браке?» Цель проекта - не только показать тему бытового насилия с разных сторон, но и помочь объединиться попавшим в сложную жизненную ситуацию женщинам из стран Центральной Азии.
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1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 42125
Re: Терпи, девочка с севера! - Как традиции могут спровоцировать...
Отправлено: 11.10.24 - 17:16
Какая то чертовщина, призванная очернять традиционные отношения между мужчиной и женщиной.
Еще и Бишимбаева в каждую дырку всовывают..
Еще и Бишимбаева в каждую дырку всовывают..
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1621
Re: Терпи, девочка с севера! - Как традиции могут спровоцировать...
Отправлено: 11.10.24 - 21:06
Цитата:
....нет здесь никакой бесовщины,где из народов и стран имеют традиции своих баб дубастить да ещё по рёбрам лупить,за волосы тоскать это ты называешь традиции,дома тоже такие традиции поддерживаешь?
111:
Какая то чертовщина, призванная очернять традиционные отношения между мужчиной и женщиной.
Какая то чертовщина, призванная очернять традиционные отношения между мужчиной и женщиной.
....нет здесь никакой бесовщины,где из народов и стран имеют традиции своих баб дубастить да ещё по рёбрам лупить,за волосы тоскать это ты называешь традиции,дома тоже такие традиции поддерживаешь?
b
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.12
- Сообщений:
- 4562
Re: Терпи, девочка с севера! - Как традиции могут спровоцировать...
Отправлено: 11.10.24 - 23:36
Помню, в перестроечные времена, один тип жене руку сломал. Мой знакомый, брат жены, съездил к нему, поговорил.
Больше тот тип руку на жену не поднимал - знал, что с ним будет...
Больше тот тип руку на жену не поднимал - знал, что с ним будет...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7150
Re: Терпи, девочка с севера! - Как традиции могут спровоцировать...
Отправлено: 12.10.24 - 04:37
Вспоминаю,еще в юности подрабатывал грузчиком на гормолзаводе,так были несколько женщина регулярно приходили на работу с подбитым глазом. Случалось это аккурат сразу после получки. Одна из них даже гордилась что муж ее любит и вроде как похоже на ритуал. Для меня было дико подобные вещи,никак не мог понять....
Z
(Пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.24
- Сообщений:
- 150
Re: Терпи, девочка с севера! - Как традиции могут спровоцировать...
Отправлено: 21.10.24 - 19:00
Дорогие вы наши казахи! Вам самим не противно что кто то усердно вас тянет в средневековье? Как вы собираетесь жить в 21 веке с обычаями и традициями существовавшими 100-500 лет назад? Вы как эти традиции хотите затащить в 17ти этажку? Вы что не понимаете что это бред слепой кабылы? Почему вы все поголовно с этим соглашаетесь? это путь к САМОЛИКВИДАЦИИ! просто задумайтесь!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16863
Re: Терпи, девочка с севера! - Как традиции могут спровоцировать...
Отправлено: 22.10.24 - 11:08
Цитата:
Так вроде все суды скандалы и публикации как раз о том что казахи против
А у вас в стране ZanoZOV как раз таки молчок про это
Что царь вас в 17 век опустил и там варит а вы и радые
ZanoZOV:
Дорогие вы наши казахи! Вам самим не противно что кто то усердно вас тянет в средневековье? Как вы собираетесь жить в 21 веке с обычаями и традициями существовавшими 100-500 лет назад? Вы как эти традиции хотите затащить в 17ти этажку? Вы что не понимаете что это бред слепой кабылы? Почему вы все поголовно с этим соглашаетесь? это путь к САМОЛИКВИДАЦИИ! просто задумайтесь
Дорогие вы наши казахи! Вам самим не противно что кто то усердно вас тянет в средневековье? Как вы собираетесь жить в 21 веке с обычаями и традициями существовавшими 100-500 лет назад? Вы как эти традиции хотите затащить в 17ти этажку? Вы что не понимаете что это бред слепой кабылы? Почему вы все поголовно с этим соглашаетесь? это путь к САМОЛИКВИДАЦИИ! просто задумайтесь
Так вроде все суды скандалы и публикации как раз о том что казахи против
А у вас в стране ZanoZOV как раз таки молчок про это
Что царь вас в 17 век опустил и там варит а вы и радые
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1519
Терпи, девочка с севера! - Как традиции могут спровоцировать насилие в семье, как перестать бояться уята и почему «Закон Салтанат» важен для женщин
Отправлено: 22.10.24 - 11:40
Цитата:
Да,а ещё какими все стали религиозными,весь инстаграмм в жума намазе. Машины в 3 ряда бросают на Аль-Фараби и гаишники не обращают внимания. Плохая тенденция. Развиваться надо,расти,прогрессировать,и религия должна быть от сердца и души.
ZanoZOV:
тянет в средневековье
тянет в средневековье
Да,а ещё какими все стали религиозными,весь инстаграмм в жума намазе. Машины в 3 ряда бросают на Аль-Фараби и гаишники не обращают внимания. Плохая тенденция. Развиваться надо,расти,прогрессировать,и религия должна быть от сердца и души.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6586
Re: Терпи, девочка с севера! - Как традиции могут спровоцировать...
Отправлено: 22.10.24 - 11:59
Цитата:
Чем мечети строить и давать деньги в мечеть- лучше эти деньги потратить на школы, спорт, искусство, да просто купите своим детям и внукам сладости и хорошие вещи.
Сабыр:
какими все стали религиозными
какими все стали религиозными
Чем мечети строить и давать деньги в мечеть- лучше эти деньги потратить на школы, спорт, искусство, да просто купите своим детям и внукам сладости и хорошие вещи.
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