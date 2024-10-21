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≡ Легкоатлетический пробег память Ибрая Алтынсарина пройдет в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50328
Легкоатлетический пробег память Ибрая Алтынсарина пройдет в Костанае
Отправлено: 21.10.24 - 21:26
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Пробег памяти казахского педагога-просветителя пройдет в эту субботу, 26 октября, сообщает управление физической культуры и спорта Костанайской области. Участникам предлагается преодолеть 13 км, но предусмотрена и "детская" дистанция.
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§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6583
Re: Легкоатлетический пробег память Ибрая Алтынсарина пройдет в...
Отправлено: 21.10.24 - 21:26
#1
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Что то какой то новый формат проведения мероприятии в честь казахских просветителей: - обычно было так: собрание, авторские чтения, семинар,поход в музеи, обед, бежбармак, чапан, домбра, длинные и нескончаемые и часто повторяющие слова восхваления, вручение именных подарков, памятных и юбилейных книг и брошюр.
А, тут - ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ пробег- ничего не скажешь- КРЕАТИВНО.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1035
Re: Легкоатлетический пробег память Ибрая Алтынсарина пройдет в...
Отправлено: 21.10.24 - 23:25
#2
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Прям вижу, как у бегунов прям с пОтом выделяется дань памяти)) что за бред? Лучше стихи его изучайте!

Опять из-за таких инициаторов город будет перекрыт в выходной день.

П. С. А бегать будут по улице Алтынсарина? Старт от памятника Алтынсарина возле парка? Или от памятника Алтынсарина возле интерната им. Алтынсарина?)))

П. П. С. Я уважаю заслуги великого просветителя. Просто до абсурда доходят попытки "почтить память". Лучше исследовать его труды, публиковать его стихи, в конце концов - приведите улицу Алтынсарина в божеский вид! Пробег (на мой взгляд) совершенно ненужное проявление. Это событие сугубо спортивное, а не литературно-культурное.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1035
Re: Легкоатлетический пробег память Ибрая Алтынсарина пройдет в...
Отправлено: 21.10.24 - 23:27
#3
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Кстати, подправьте меня, если я ошибаюсь.
А не Алтынсарин составил алфавит , от которого в стране так стараются откреститься? Вот это -дань памяти великому педагогу
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s
* simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
105
Re: Легкоатлетический пробег память Ибрая Алтынсарина пройдет в...
Отправлено: 22.10.24 - 08:05
#4
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Цитата:
vofkakst:
Кстати, подправьте меня,


Алтынсарин разработал казахский алфавит (взяв за основу русский).

В Оренбурге в 1879 г. издал созданные на основе этого алфавита первые учебные пособия на казахском языке для киргизских школ -
«Киргизская хрестоматия» (его первая книга) и «Начальное руководство к обучению киргизов русскому языку».


Ахмет Байтурсынов.-

В 1912 году издает произведение «Оқу құралы», ставшее букварем,
а уже начинаяс 1913 года по всей казахской степи, а также во всех школах использовали алфавит Ахмета Байтурсынова.
Новый алфавит, состоявший из 24 букв, получил название «Жана емле» («Новая орфография») или төте жазу.
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