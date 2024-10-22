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≡ Меньше конфет, комбайнов, машин. Итоги работы промышленности Костаная за три квартала
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50328
Меньше конфет, комбайнов, машин. Итоги работы промышленности Костаная за три квартала
Отправлено: 22.10.24 - 07:01
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В областном центре сегодня, 21 октября, рассмотрели прогнозы по исполнению бюджета 2024 года. На аппаратном совещании отметили, что доля города в объеме промышленного производства области уменьшилась. Почему снизили свои показатели ведущие предприятия?
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§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
354
Re: Меньше конфет, комбайнов, машин. Итоги работы промышленности...
Отправлено: 22.10.24 - 07:01
#1
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Снижать расходы нужно, машины новые не покупать, премии наверное ко Дню Республики выдали?, зря, бюджет может "затрещать по швам", прежние модели поведения нужно исключить, Президент об этом постоянно говорит, мало кто слушает
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