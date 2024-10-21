Re: "Доверился подрядчику..." - Как накажут чиновника...

Отправлено: - 20:29

Если опыта нет, то пусть сначала хлебнет в должности акима сельского округа! Эти действия, связанные с деньгами, не означает, что надо простить! Скоро взяточников всех будут прощать, они ведь не имели умысла брать деньги, им деньги дали против их воли, но он взял, проявив меркантильность, поэтому прощаем ему раз и навеки!