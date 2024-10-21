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≡ "Доверился подрядчику..." - Как накажут чиновника из аппарата акима Аулиекольского района?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50328
"Доверился подрядчику..." - Как накажут чиновника из аппарата акима Аулиекольского района?
Отправлено: 21.10.24 - 20:29
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Дисциплинарное дело руководителя аппарата акима Аулиекольского района Багдата ТУРАШОВА рассмотрели на выездном заседании совета по этике. Ранее в прокуратуре выяснили, что Турашов подписал акт выполненных работ без фактического оказания услуг.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
392
Re: "Доверился подрядчику..." - Как накажут чиновника...
Отправлено: 21.10.24 - 20:29
#1
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Если опыта нет, то пусть сначала хлебнет в должности акима сельского округа! Эти действия, связанные с деньгами, не означает, что надо простить! Скоро взяточников всех будут прощать, они ведь не имели умысла брать деньги, им деньги дали против их воли, но он взял, проявив меркантильность, поэтому прощаем ему раз и навеки!
Профайл
О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
354
Re: "Доверился подрядчику..." - Как накажут чиновника...
Отправлено: 22.10.24 - 06:40
#2
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Слова про "целого руководителя аппарата" смешно слушать, по нынешним реалиям, абсолютно смешная должность, даже я бы сказал детская, они ничего не решают, акимы района сейчас даже в прямом смысле абсолютно игрушечный институт, нет рычагов влияния, так цифры "рисуют" и все, это все знают
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