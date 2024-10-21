НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 880 из 880«1...878879880
Ответить Новый топик
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24764
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.10.24 - 18:32
#13186
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Главное технологии и обученный персонал

Ага, как на том ролике, где чел кузов точечной сваркой мучил, дырок напрожигал, что аж вашему Акиму неудобно стало :lol:
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1752
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.10.24 - 20:52
#13187
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
чего же тогда Россия его захватила?

Невозможно захватить то, что тебе принадлежит исторически. Россия Крым освободила. От украинских нацистов и от вероятного насаждения там военных баз США.
Ни один разумный человек в мире с этими фактами не спорит.
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1752
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.10.24 - 20:53
#13188
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
ненавидят россиян

Лечиться надо вашим Петру и Руслану.
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1752
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.10.24 - 20:56
#13189
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
что будет потом на оккупированных

Вы можете их называть, как хотите. От этого факт их освобождения не поменяет своей сути.
И не надо за Россию так переживать. Она и не из таких проблем выбиралась. :-)
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6036
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.10.24 - 21:04
#13190
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне вот очень интересно, кто нибудь портянки(извиняюсь за сленг) Абике до конца дочитывает. Мне всегда перед ним неудобно, старается человек , пишет, а у меня терпения не хватает прочитать до конца. :-o
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6036
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.10.24 - 21:06
#13191
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
дырок напрожигал,

Пффф какой Вы мелочный! Если бы рядом с Вами всякий бездельный люд во главе с акимом стоял, может у Вас бы тоже руки задрожали! Я вот тоже терпеть не могу , когда над душой стоят и через плечо заглядывают. Обязательно что нибудь напортачу!
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6583
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.10.24 - 21:10
#13192
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
чём фишка ,до сих пор не знаю!



Фишка наверное: - дешёвая рабочая сила и низкое налогообложение и как следствие- низкая себестоимость изделии.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6036
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.10.24 - 21:21
#13193
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
дешёвая рабочая сила и низкое налогообложение и как следствие- низкая себестоимость изделии.

Я тоже так думал, потом узнал логистику ! Морем до Роттердама, а дальше ж/д до Кустаная тогда ещё. Насколько должна была быть дешёвой рабочая сила, чтобы покрыть такие издержки?
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6583
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.10.24 - 21:31
#13194
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Морем до Роттердама


Самый дешёвый транспорт - это морской путь.
Так по крайней мере нам вдувает в уши наше БЕСТОЛКОВОЕ правительство, когда говорят что у Казахстана нет выхода на моровой океан и поэтому такие низкие закупочные цены на зерно и дорогая сухопутная логистика.
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4067
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.10.24 - 21:33
#13195
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Мне вот очень интересно, кто нибудь портянки(извиняюсь за сленг) Абике до конца дочитывает. Мне всегда перед ним неудобно, старается человек , пишет, а у меня терпения не хватает прочитать до конца.


Я читаю.
Потому что во всех его постах хоть одно, но рациональное зерно есть. И видно, что он болеет за страну, за дело.
Но, поскольку Вы не дочитываете до конца, то откуда Вам это знать?
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6036
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.10.24 - 21:43
#13196
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
то откуда Вам это знать?

В самом деле откуда?
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4067
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.10.24 - 21:46
#13197
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Если Крым нужен был западу, чего же тогда Россия его захватила?Цитата:


Детский вопрос!
Потому и захватила, что он был нужен Западу(без вариантов - для охвата России военными базами), а Украина спала и видела, как бы эту подлянку устроить
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4067
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.10.24 - 23:56
#13198
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Россияне(этнические русские) думают что они умнее и лучше всех


Быдло-аргумент, который тролли используют чтобы затыкать другим рот,Видимо, это у них от страшной закомплексованности и страха показать, что они самые тупые.


Цитата:
abaika95:
Основатель Руси-Рюрик датчанин


Да,варяг из народа русь, призванный княжить в земли вокруг будущего Новгорода племенами: чудью, словенами, кривичами и весью около 862 года
Во времена межплеменной вражды, когда никто никому не хотел уступать, очень мудрое решение - призвать нейтрального варяга.Что выбор был мудрым, показала дальнейшая история. Придурка бы не позвали.


Цитата:
abaika95:
Великая царица Ангелина цербская немка известная в России как Екатерина 2


(А что Петра Первого не упомянул?)

Елизавета Петровна (императрица, выбрала в невесты Петру 111) так пояснила свой выбор: «За лучшее я сочла взять принцессу протестантской веры, и при том из дома, хоть и знатного, но небольшого…"
Обрусевшая немка, прекрасно знала русский язык и обычаи, чем снискала поддержку у подданных
Вот смогла бы она стать Великой в своём зачуханном княжестве? Без великого народа? Будь хоть 20-ти пядей во лбу?
Минусов в её "величестве" едва ли не больше, чем плюсов!
Один фаворитизм чего стоил: современниками было подсчитано, что подарки лишь одиннадцати главным фаворитам Екатерины и расходы на их содержание составили 92 млн 820 тыс. рублей, что превышало размер годовых расходов государственного бюджета той эпохи
В России использовался в основном ручной труд без развития механизации и применения новых технологий, поскольку Екатерина II считала, что машины наносят вред государству, сокращая численность работающих.
В структуре экспорта совсем не было готовых изделий, только сырьё и полуфабрикаты, а 80—90 % импорта составляли зарубежные промышленные изделия.
К концу правления Екатерины II Россия находилась в тяжёлом экономическом кризисе при полном крушении финансовой системы, общая сумма долгов правительства составляла 205 млн руб.
Внешние займы Екатерины II и начисленные на них проценты были полностью погашены только в 1891 году.
Такой вот результат её величия!

Цитата:
abaika95:
Великий царь Николай 1 немец а наполовину голландец


Ни в одном европейском монархе не было 100% крови нации, которую они представляли.
Русский император Николай II приходился королю Георгу двоюродным братом, потому что их матери были родными сестрами, дочками датского короля.
Король Великобритании Карл III имеет русские корни (https://teleprogramma.org/stars/star-hist/nid4358233_au73652au74382auau_cr73652cr74382crcr_russkaya-krov-korolya-karla-iii-britanskogo-monarkha-na-samom-dele-tyanet-v-rossiyu)

Цитата:
abaika95:
Великий генсек Иосиф Джугашвили грузин


Ося Джугашвили в тысячелетней истории России всего лишь буква!
Каждый правитель России внёс свой вклад в её развитие, имея и минусы и плюсы. Даже Пётр 3-й, правящий всего полгода, принял 192 законодательных акта, которые во многом послужили основой для будущего правления Екатерины II:упразднил карательный орган — Тайную канцелярию, запретил пытки,издал указ о пожизненной ссылке дворян за убийство крестьян.Де-юре учредил первый в истории Российской империи Государственный банк проч.


Цитата:
abaika95:
Второй великий генсек Леня Брежнев Украинец


Леонид Ильич Брежнев - русский.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6036
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.10.24 - 00:10
#13199
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Детский вопрос

Детский ответ! Кто кроме современной России считает, что страна окружена врагами и все хотят нанести ей урон? Наверное только КНДР, даже Иран не настолько подвержен подобной паранойе!
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6036
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.10.24 - 00:17
#13200
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И ещё один детский вопрос! Почему РФ совершенно не боится военных баз НАТО в Финляндии, но страшно боится баз НАТО в Крыму? А ведь от Финляндии до второй столицы России рукой подать! Может дело всё таки не в базах, а оченно сильно Крым хотелось себе забрать?
Профайл
Страница 880 из 880«1...878879880
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 13, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 13
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS