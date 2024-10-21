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abaika95:

Россияне(этнические русские) думают что они умнее и лучше всех

abaika95:

Основатель Руси-Рюрик датчанин

abaika95:

Великая царица Ангелина цербская немка известная в России как Екатерина 2

abaika95:

Великий царь Николай 1 немец а наполовину голландец

abaika95:

Великий генсек Иосиф Джугашвили грузин

abaika95:

Второй великий генсек Леня Брежнев Украинец

Цитата:Быдло-аргумент, который тролли используют чтобы затыкать другим рот,Видимо, это у них от страшной закомплексованности и страха показать, что они самые тупые.Цитата:Да,варяг из народа русь, призванный княжить в земли вокруг будущего Новгорода племенами: чудью, словенами, кривичами и весью около 862 годаВо времена межплеменной вражды, когда никто никому не хотел уступать, очень мудрое решение - призвать нейтрального варяга.Что выбор был мудрым, показала дальнейшая история. Придурка бы не позвали.Цитата:(А что Петра Первого не упомянул?)Елизавета Петровна (императрица, выбрала в невесты Петру 111) так пояснила свой выбор: «За лучшее я сочла взять принцессу протестантской веры, и при том из дома, хоть и знатного, но небольшого…"Обрусевшая немка, прекрасно знала русский язык и обычаи, чем снискала поддержку у подданныхВот смогла бы она стать Великой в своём зачуханном княжестве? Без великого народа? Будь хоть 20-ти пядей во лбу?Минусов в её "величестве" едва ли не больше, чем плюсов!Один фаворитизм чего стоил: современниками было подсчитано, что подарки лишь одиннадцати главным фаворитам Екатерины и расходы на их содержание составили 92 млн 820 тыс. рублей, что превышало размер годовых расходов государственного бюджета той эпохиВ России использовался в основном ручной труд без развития механизации и применения новых технологий, поскольку Екатерина II считала, что машины наносят вред государству, сокращая численность работающих.В структуре экспорта совсем не было готовых изделий, только сырьё и полуфабрикаты, а 80—90 % импорта составляли зарубежные промышленные изделия.К концу правления Екатерины II Россия находилась в тяжёлом экономическом кризисе при полном крушении финансовой системы, общая сумма долгов правительства составляла 205 млн руб.Внешние займы Екатерины II и начисленные на них проценты были полностью погашены только в 1891 году.Такой вот результат её величия!Цитата:Ни в одном европейском монархе не было 100% крови нации, которую они представляли.Русский император Николай II приходился королю Георгу двоюродным братом, потому что их матери были родными сестрами, дочками датского короля.Король Великобритании Карл III имеет русские корни (https://teleprogramma.org/stars/star-hist/nid4358233_au73652au74382auau_cr73652cr74382crcr_russkaya-krov-korolya-karla-iii-britanskogo-monarkha-na-samom-dele-tyanet-v-rossiyu)Цитата:Ося Джугашвили в тысячелетней истории России всего лишь буква!Каждый правитель России внёс свой вклад в её развитие, имея и минусы и плюсы. Даже Пётр 3-й, правящий всего полгода, принял 192 законодательных акта, которые во многом послужили основой для будущего правления Екатерины II:упразднил карательный орган — Тайную канцелярию, запретил пытки,издал указ о пожизненной ссылке дворян за убийство крестьян.Де-юре учредил первый в истории Российской империи Государственный банк проч.Цитата:Леонид Ильич Брежнев - русский.