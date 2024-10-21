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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 24764
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.10.24 - 18:32
Цитата:
Ага, как на том ролике, где чел кузов точечной сваркой мучил, дырок напрожигал, что аж вашему Акиму неудобно стало
saba:
Главное технологии и обученный персонал
Главное технологии и обученный персонал
Ага, как на том ролике, где чел кузов точечной сваркой мучил, дырок напрожигал, что аж вашему Акиму неудобно стало
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.10.24 - 20:52
Цитата:
Невозможно захватить то, что тебе принадлежит исторически. Россия Крым освободила. От украинских нацистов и от вероятного насаждения там военных баз США.
Ни один разумный человек в мире с этими фактами не спорит.
saba:
чего же тогда Россия его захватила?
чего же тогда Россия его захватила?
Невозможно захватить то, что тебе принадлежит исторически. Россия Крым освободила. От украинских нацистов и от вероятного насаждения там военных баз США.
Ни один разумный человек в мире с этими фактами не спорит.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.10.24 - 20:53
Цитата:
Лечиться надо вашим Петру и Руслану.
saba:
ненавидят россиян
ненавидят россиян
Лечиться надо вашим Петру и Руслану.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.10.24 - 20:56
Цитата:
Вы можете их называть, как хотите. От этого факт их освобождения не поменяет своей сути.
И не надо за Россию так переживать. Она и не из таких проблем выбиралась.
saba:
что будет потом на оккупированных
что будет потом на оккупированных
Вы можете их называть, как хотите. От этого факт их освобождения не поменяет своей сути.
И не надо за Россию так переживать. Она и не из таких проблем выбиралась.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.10.24 - 21:04
Мне вот очень интересно, кто нибудь портянки(извиняюсь за сленг) Абике до конца дочитывает. Мне всегда перед ним неудобно, старается человек , пишет, а у меня терпения не хватает прочитать до конца.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.10.24 - 21:06
Цитата:
Пффф какой Вы мелочный! Если бы рядом с Вами всякий бездельный люд во главе с акимом стоял, может у Вас бы тоже руки задрожали! Я вот тоже терпеть не могу , когда над душой стоят и через плечо заглядывают. Обязательно что нибудь напортачу!
maxsaf:
дырок напрожигал,
дырок напрожигал,
Пффф какой Вы мелочный! Если бы рядом с Вами всякий бездельный люд во главе с акимом стоял, может у Вас бы тоже руки задрожали! Я вот тоже терпеть не могу , когда над душой стоят и через плечо заглядывают. Обязательно что нибудь напортачу!
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6583
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.10.24 - 21:10
Цитата:
Фишка наверное: - дешёвая рабочая сила и низкое налогообложение и как следствие- низкая себестоимость изделии.
saba:
чём фишка ,до сих пор не знаю!
чём фишка ,до сих пор не знаю!
Фишка наверное: - дешёвая рабочая сила и низкое налогообложение и как следствие- низкая себестоимость изделии.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.10.24 - 21:21
Цитата:
Я тоже так думал, потом узнал логистику ! Морем до Роттердама, а дальше ж/д до Кустаная тогда ещё. Насколько должна была быть дешёвой рабочая сила, чтобы покрыть такие издержки?
ACROS:
дешёвая рабочая сила и низкое налогообложение и как следствие- низкая себестоимость изделии.
дешёвая рабочая сила и низкое налогообложение и как следствие- низкая себестоимость изделии.
Я тоже так думал, потом узнал логистику ! Морем до Роттердама, а дальше ж/д до Кустаная тогда ещё. Насколько должна была быть дешёвой рабочая сила, чтобы покрыть такие издержки?
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6583
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.10.24 - 21:31
Цитата:
Самый дешёвый транспорт - это морской путь.
Так по крайней мере нам вдувает в уши наше БЕСТОЛКОВОЕ правительство, когда говорят что у Казахстана нет выхода на моровой океан и поэтому такие низкие закупочные цены на зерно и дорогая сухопутная логистика.
saba:
Морем до Роттердама
Морем до Роттердама
Самый дешёвый транспорт - это морской путь.
Так по крайней мере нам вдувает в уши наше БЕСТОЛКОВОЕ правительство, когда говорят что у Казахстана нет выхода на моровой океан и поэтому такие низкие закупочные цены на зерно и дорогая сухопутная логистика.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.10.24 - 21:33
Цитата:
Я читаю.
Потому что во всех его постах хоть одно, но рациональное зерно есть. И видно, что он болеет за страну, за дело.
Но, поскольку Вы не дочитываете до конца, то откуда Вам это знать?
saba:
Мне вот очень интересно, кто нибудь портянки(извиняюсь за сленг) Абике до конца дочитывает. Мне всегда перед ним неудобно, старается человек , пишет, а у меня терпения не хватает прочитать до конца.
Мне вот очень интересно, кто нибудь портянки(извиняюсь за сленг) Абике до конца дочитывает. Мне всегда перед ним неудобно, старается человек , пишет, а у меня терпения не хватает прочитать до конца.
Я читаю.
Потому что во всех его постах хоть одно, но рациональное зерно есть. И видно, что он болеет за страну, за дело.
Но, поскольку Вы не дочитываете до конца, то откуда Вам это знать?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.10.24 - 21:43
Цитата:
В самом деле откуда?
таноми52:
то откуда Вам это знать?
то откуда Вам это знать?
В самом деле откуда?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.10.24 - 21:46
Цитата:
Детский вопрос!
Потому и захватила, что он был нужен Западу(без вариантов - для охвата России военными базами), а Украина спала и видела, как бы эту подлянку устроить
saba:
Если Крым нужен был западу, чего же тогда Россия его захватила?Цитата:
Если Крым нужен был западу, чего же тогда Россия его захватила?Цитата:
Детский вопрос!
Потому и захватила, что он был нужен Западу(без вариантов - для охвата России военными базами), а Украина спала и видела, как бы эту подлянку устроить
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.10.24 - 23:56
Цитата:
Быдло-аргумент, который тролли используют чтобы затыкать другим рот,Видимо, это у них от страшной закомплексованности и страха показать, что они самые тупые.
Цитата:
Да,варяг из народа русь, призванный княжить в земли вокруг будущего Новгорода племенами: чудью, словенами, кривичами и весью около 862 года
Во времена межплеменной вражды, когда никто никому не хотел уступать, очень мудрое решение - призвать нейтрального варяга.Что выбор был мудрым, показала дальнейшая история. Придурка бы не позвали.
Цитата:
(А что Петра Первого не упомянул?)
Елизавета Петровна (императрица, выбрала в невесты Петру 111) так пояснила свой выбор: «За лучшее я сочла взять принцессу протестантской веры, и при том из дома, хоть и знатного, но небольшого…"
Обрусевшая немка, прекрасно знала русский язык и обычаи, чем снискала поддержку у подданных
Вот смогла бы она стать Великой в своём зачуханном княжестве? Без великого народа? Будь хоть 20-ти пядей во лбу?
Минусов в её "величестве" едва ли не больше, чем плюсов!
Один фаворитизм чего стоил: современниками было подсчитано, что подарки лишь одиннадцати главным фаворитам Екатерины и расходы на их содержание составили 92 млн 820 тыс. рублей, что превышало размер годовых расходов государственного бюджета той эпохи
В России использовался в основном ручной труд без развития механизации и применения новых технологий, поскольку Екатерина II считала, что машины наносят вред государству, сокращая численность работающих.
В структуре экспорта совсем не было готовых изделий, только сырьё и полуфабрикаты, а 80—90 % импорта составляли зарубежные промышленные изделия.
К концу правления Екатерины II Россия находилась в тяжёлом экономическом кризисе при полном крушении финансовой системы, общая сумма долгов правительства составляла 205 млн руб.
Внешние займы Екатерины II и начисленные на них проценты были полностью погашены только в 1891 году.
Такой вот результат её величия!
Цитата:
Ни в одном европейском монархе не было 100% крови нации, которую они представляли.
Русский император Николай II приходился королю Георгу двоюродным братом, потому что их матери были родными сестрами, дочками датского короля.
Король Великобритании Карл III имеет русские корни (https://teleprogramma.org/stars/star-hist/nid4358233_au73652au74382auau_cr73652cr74382crcr_russkaya-krov-korolya-karla-iii-britanskogo-monarkha-na-samom-dele-tyanet-v-rossiyu)
Цитата:
Ося Джугашвили в тысячелетней истории России всего лишь буква!
Каждый правитель России внёс свой вклад в её развитие, имея и минусы и плюсы. Даже Пётр 3-й, правящий всего полгода, принял 192 законодательных акта, которые во многом послужили основой для будущего правления Екатерины II:упразднил карательный орган — Тайную канцелярию, запретил пытки,издал указ о пожизненной ссылке дворян за убийство крестьян.Де-юре учредил первый в истории Российской империи Государственный банк проч.
Цитата:
Леонид Ильич Брежнев - русский.
abaika95:
Россияне(этнические русские) думают что они умнее и лучше всех
Россияне(этнические русские) думают что они умнее и лучше всех
Быдло-аргумент, который тролли используют чтобы затыкать другим рот,Видимо, это у них от страшной закомплексованности и страха показать, что они самые тупые.
Цитата:
abaika95:
Основатель Руси-Рюрик датчанин
Основатель Руси-Рюрик датчанин
Да,варяг из народа русь, призванный княжить в земли вокруг будущего Новгорода племенами: чудью, словенами, кривичами и весью около 862 года
Во времена межплеменной вражды, когда никто никому не хотел уступать, очень мудрое решение - призвать нейтрального варяга.Что выбор был мудрым, показала дальнейшая история. Придурка бы не позвали.
Цитата:
abaika95:
Великая царица Ангелина цербская немка известная в России как Екатерина 2
Великая царица Ангелина цербская немка известная в России как Екатерина 2
(А что Петра Первого не упомянул?)
Елизавета Петровна (императрица, выбрала в невесты Петру 111) так пояснила свой выбор: «За лучшее я сочла взять принцессу протестантской веры, и при том из дома, хоть и знатного, но небольшого…"
Обрусевшая немка, прекрасно знала русский язык и обычаи, чем снискала поддержку у подданных
Вот смогла бы она стать Великой в своём зачуханном княжестве? Без великого народа? Будь хоть 20-ти пядей во лбу?
Минусов в её "величестве" едва ли не больше, чем плюсов!
Один фаворитизм чего стоил: современниками было подсчитано, что подарки лишь одиннадцати главным фаворитам Екатерины и расходы на их содержание составили 92 млн 820 тыс. рублей, что превышало размер годовых расходов государственного бюджета той эпохи
В России использовался в основном ручной труд без развития механизации и применения новых технологий, поскольку Екатерина II считала, что машины наносят вред государству, сокращая численность работающих.
В структуре экспорта совсем не было готовых изделий, только сырьё и полуфабрикаты, а 80—90 % импорта составляли зарубежные промышленные изделия.
К концу правления Екатерины II Россия находилась в тяжёлом экономическом кризисе при полном крушении финансовой системы, общая сумма долгов правительства составляла 205 млн руб.
Внешние займы Екатерины II и начисленные на них проценты были полностью погашены только в 1891 году.
Такой вот результат её величия!
Цитата:
abaika95:
Великий царь Николай 1 немец а наполовину голландец
Великий царь Николай 1 немец а наполовину голландец
Ни в одном европейском монархе не было 100% крови нации, которую они представляли.
Русский император Николай II приходился королю Георгу двоюродным братом, потому что их матери были родными сестрами, дочками датского короля.
Король Великобритании Карл III имеет русские корни (https://teleprogramma.org/stars/star-hist/nid4358233_au73652au74382auau_cr73652cr74382crcr_russkaya-krov-korolya-karla-iii-britanskogo-monarkha-na-samom-dele-tyanet-v-rossiyu)
Цитата:
abaika95:
Великий генсек Иосиф Джугашвили грузин
Великий генсек Иосиф Джугашвили грузин
Ося Джугашвили в тысячелетней истории России всего лишь буква!
Каждый правитель России внёс свой вклад в её развитие, имея и минусы и плюсы. Даже Пётр 3-й, правящий всего полгода, принял 192 законодательных акта, которые во многом послужили основой для будущего правления Екатерины II:упразднил карательный орган — Тайную канцелярию, запретил пытки,издал указ о пожизненной ссылке дворян за убийство крестьян.Де-юре учредил первый в истории Российской империи Государственный банк проч.
Цитата:
abaika95:
Второй великий генсек Леня Брежнев Украинец
Второй великий генсек Леня Брежнев Украинец
Леонид Ильич Брежнев - русский.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.10.24 - 00:10
Цитата:
Детский ответ! Кто кроме современной России считает, что страна окружена врагами и все хотят нанести ей урон? Наверное только КНДР, даже Иран не настолько подвержен подобной паранойе!
таноми52:
Детский вопрос
Детский вопрос
Детский ответ! Кто кроме современной России считает, что страна окружена врагами и все хотят нанести ей урон? Наверное только КНДР, даже Иран не настолько подвержен подобной паранойе!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.10.24 - 00:17
И ещё один детский вопрос! Почему РФ совершенно не боится военных баз НАТО в Финляндии, но страшно боится баз НАТО в Крыму? А ведь от Финляндии до второй столицы России рукой подать! Может дело всё таки не в базах, а оченно сильно Крым хотелось себе забрать?
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