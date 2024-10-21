Re: Легкоатлетический пробег память Ибрая Алтынсарина пройдет в...

Отправлено: - 23:25

Прям вижу, как у бегунов прям с пОтом выделяется дань памяти)) что за бред? Лучше стихи его изучайте!



Опять из-за таких инициаторов город будет перекрыт в выходной день.



П. С. А бегать будут по улице Алтынсарина? Старт от памятника Алтынсарина возле парка? Или от памятника Алтынсарина возле интерната им. Алтынсарина?)))



П. П. С. Я уважаю заслуги великого просветителя. Просто до абсурда доходят попытки "почтить память". Лучше исследовать его труды, публиковать его стихи, в конце концов - приведите улицу Алтынсарина в божеский вид! Пробег (на мой взгляд) совершенно ненужное проявление. Это событие сугубо спортивное, а не литературно-культурное.