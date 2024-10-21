Отправлено: - 21:05

Vit:

Правильно столицу уже 5 раз переименовали, а мы че лысые.

Цитата:Правильно, ВИТ, тоже хотел так написать: - "...догоним и перегоним, Ам..., пардон Астану....""....Я уеду, я уеду в Костанай, а приеду в Санар...."" - из песни слов не выкинешь, и как мы с вами знаем: - Дыма без огня НЕ БЫВАЕТ- значит это кто то запустил что бы проверить первую реакцию пипла- так что готовьтесь кус.., пардон санарцы к смене табличек и паспортов.Санарцы, или же Санарская область- житница страны - как то стрёмно звучит или непривыкши ещё.