Фейк о переименовании Костаная распространяют в мессендежерах
Отправлено: 21.10.24 - 19:03
В социальных сетях и мессенджерах пользователи пересылают скриншот "Агентства KazNews", в котором говорится, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании города Костанай в Санар. Читать новость
Ну так в чём проблема то? Обязательно главный должен дать команду? А сами что не могём? или средневековые традиции обычаяи не позволяют? а, старший же не дал команду , ну фик с ним! Так и живём у разбитого корыта! ждуны, вот кто настоящие ждуны! несамостоятельные до умопомрачения...
Напоминаем, что за распространение ложных сведений законодательно предусмотрена ответственность.
Неправда. За распространение ЗАВЕДОМО ложных сведений предусмотрена ответственность, и акимат это знает, но слово "заведомо" убирает, тем самым искажая смысл закона, и фактически сам занимается распространением ложной информации.
maxsaf: и акимат это знает, но слово "заведомо" убирает, тем самым искажая смысл закона
И такие, и такие есть законы. Ответственность разная. Есть со словом "заведомо" ложная информация, есть и без этого словечка. Например, статья 456-2 КРКобАП. Там вообще достаточно факта публикации несоответствующей действительности информации, даже без злого умысла.
Vit: Правильно столицу уже 5 раз переименовали, а мы че лысые.
Правильно, ВИТ, тоже хотел так написать: - "...догоним и перегоним, Ам..., пардон Астану...."
"....Я уеду, я уеду в Костанай, а приеду в Санар...."" - из песни слов не выкинешь, и как мы с вами знаем: - Дыма без огня НЕ БЫВАЕТ- значит это кто то запустил что бы проверить первую реакцию пипла- так что готовьтесь кус.., пардон санарцы к смене табличек и паспортов. Санарцы, или же Санарская область- житница страны - как то стрёмно звучит или непривыкши ещё.
Ссылка на решение Президента-это чистой воды провокация, направленная на раскачивание ситуации в приграничной области..очень уж вольготно в стране действуют различные НПО и зарубежные фонды. Маленькая, но гордая Грузия сейчас показала , как необходимо защищать свой суверенитет от давления извне. Да, на их страну сейчас оказывается колоссальное давление, запугивание, пересмотры Договоров со стороны Евросоюза и США , но они сделали это..
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