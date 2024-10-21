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≡ Фейк о переименовании Костаная распространяют в мессендежерах
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50327
Фейк о переименовании Костаная распространяют в мессендежерах
Отправлено: 21.10.24 - 19:03
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В социальных сетях и мессенджерах пользователи пересылают скриншот "Агентства KazNews", в котором говорится, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании города Костанай в Санар.
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Z
§ ZanoZOV
(Пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
150
Re: Фейк о переименовании Костаная распространяют в...
Отправлено: 21.10.24 - 19:03
#1
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Ну так в чём проблема то? Обязательно главный должен дать команду? А сами что не могём? или средневековые традиции обычаяи не позволяют? а, старший же не дал команду , ну фик с ним! Так и живём у разбитого корыта! ждуны, вот кто настоящие ждуны! несамостоятельные до умопомрачения...
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1619
Re: Фейк о переименовании Костаная распространяют в...
Отправлено: 21.10.24 - 19:11
#2
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......сказка лож да в ней намёк......
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24764
Re: Фейк о переименовании Костаная распространяют в...
Отправлено: 21.10.24 - 19:30
#3
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Цитата:
Напоминаем, что за распространение  ложных сведений  законодательно предусмотрена ответственность.

Неправда. За распространение ЗАВЕДОМО ложных сведений предусмотрена ответственность, и акимат это знает, но слово "заведомо" убирает, тем самым искажая смысл закона, и фактически сам занимается распространением ложной информации.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1503
Re: Фейк о переименовании Костаная распространяют в...
Отправлено: 21.10.24 - 19:38
#4
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Цитата:
мессендежерах

:lol:
ребят, вроде молодежь
мда уж...
формула:
качество образования = лень * взятки * реформы образования
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E
§ EvilWizard
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.04.24
Сообщений:
70
Re: Фейк о переименовании Костаная распространяют в...
Отправлено: 21.10.24 - 20:07
#5
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Цитата:
maxsaf:
и акимат это знает, но слово "заведомо" убирает, тем самым искажая смысл закона


И такие, и такие есть законы.
Ответственность разная. Есть со словом "заведомо" ложная информация, есть и без этого словечка.
Например, статья 456-2 КРКобАП.
Там вообще достаточно факта публикации несоответствующей действительности информации, даже без злого умысла.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42125
Re: Фейк о переименовании Костаная распространяют в...
Отправлено: 21.10.24 - 20:33
#6
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Кастанай.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15463
Фейк о переименовании Костаная распространяют в мессендежерах
Отправлено: 21.10.24 - 20:48
#7
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Цитата:
111:
Кыстыный. Так лучше. Активисты молодчики! Правильно столицу уже 5 раз переименовали, а мы че лысые. Надо ускориться. Пробивают почву. Скоро подадут заявку)

[Исправлено: Vit, 21.10.2024 - 20:53]
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6583
Re: Фейк о переименовании Костаная распространяют в...
Отправлено: 21.10.24 - 21:05
#8
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Цитата:
Vit:
Правильно столицу уже 5 раз переименовали, а мы че лысые.



Правильно, ВИТ, тоже хотел так написать: - "...догоним и перегоним, Ам..., пардон Астану...."

"....Я уеду, я уеду в Костанай, а приеду в Санар...."" - из песни слов не выкинешь, и как мы с вами знаем: - Дыма без огня НЕ БЫВАЕТ- значит это кто то запустил что бы проверить первую реакцию пипла- так что готовьтесь кус.., пардон санарцы к смене табличек и паспортов.
Санарцы, или же Санарская область- житница страны - как то стрёмно звучит или непривыкши ещё.
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