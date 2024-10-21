Отправлено: - 21:12

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Цитата:Могу ошибаться, но грейдер вроде самый не годный транспорт для чистки города. Этот людоед неповоротлив, медленный пока одну улицу почистит уже весна придёт.Нужны кдм на базе камаз например, снег выпал он быстро на скорости пролетел по улице, сгреб на край. А следом подборщик который на фото закидал в грузовик.