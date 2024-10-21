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«Мы увидели, что техника работает» - Готовность снегоочистительной техники к зиме проверил аким Костаная и журналисты
«Мы увидели, что техника работает» - Готовность снегоочистительной техники к зиме проверил аким Костаная и журналисты
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