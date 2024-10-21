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≡ «Мы увидели, что техника работает» - Готовность снегоочистительной техники к зиме проверил аким Костаная и журналисты
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50327
«Мы увидели, что техника работает» - Готовность снегоочистительной техники к зиме проверил аким Костаная и журналисты
Отправлено: 21.10.24 - 20:55
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- Со слов подрядчиков, мы к зиме готовы, конечно, она покажет нашу готовность, но сегодня мы увидели, что техника работает, заводится и сама на эту парковку доехала, - отметил Марат ЖУНДУБАЕВ.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6583
«Мы увидели, что техника работает» - Готовность снегоочистительной техники к зиме проверил аким Костаная и журналисты
Отправлено: 21.10.24 - 20:55
#1
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Цитата://Мы отрабатываем совместно с полицией, устанавливаем на парковках знаки,//

Свистит как Троцкии: ....ничего вы НЕ ДЕЛАЕТЕ, тому пример- в районе Жана Кала отрезки улиц по Фролова и Наримановской от Абая по Алтынсарина с двух сторон ЗАБИТЫ авто тем самым СУЗИВ ширину проезжей части до минимума- там и летом с трудом проедешь, а зимой и подавно. И эти отрезки НИКОГДА толком от снега и льда не чистятся. Живу там с 2015 года и вы ДЕВЯТЬ лет "...СОВМЕСТНО С ПОЛИЦИЕЙ ОТРАБАТЫВАЕТЕ и НИКАК НЕ МОЖЕТЕ ОТРАБОТАТЬ...."
Вот ваше и управление городом - только можете устраивать БЕСТОЛКОВЫЕ парады - даю стопроцентную гарантию что-завтра первый снег (НЕОЖИДАННЫЙ и НЕЖДАННЫЙ) и все вы в элементарной ЖОПЕ со своим бестолковым парадом и бестолковыми руководителями и бестолковой техникой и со своей БЕСТОЛКОВОЙ СТОПРОЦЕНТНОЙ готовностью, якобы к зиме.

[Исправлено: ACROS, 21.10.2024 - 22:17]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15463
Re: «Мы увидели, что техника работает» - Готовность...
Отправлено: 21.10.24 - 21:07
#2
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Вот такой техники не хватает в городе. Сразу в грузовик снег выбрасывает. Стоит навесное оборудование на трактор всего лишь 300 000 русских рублей.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15463
Re: «Мы увидели, что техника работает» - Готовность...
Отправлено: 21.10.24 - 21:12
#3
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Цитата:
Еще вам грейдеров не хватает. Поручение всем - приобретайте до 15 декабря. Мы понимаем, что только один грейдер уже млн 40 стоит,

Могу ошибаться, но грейдер вроде самый не годный транспорт для чистки города. Этот людоед неповоротлив, медленный пока одну улицу почистит уже весна придёт.
Нужны кдм на базе камаз например, снег выпал он быстро на скорости пролетел по улице, сгреб на край. А следом подборщик который на фото закидал в грузовик.
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