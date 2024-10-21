В Костанае на дачах неуклонно расширяется жилой сектор. Что акимат намерен с ним делать?
Отправлено: 21.10.24 - 14:11
С 15 по 18 октября в садоводческих обществах провели рейд, чтобы выяснить, сколько семей обитает там круглогодично. Выяснилось, что на сегодня их 435, а в прошлом году было около 300. В этих семьях — 962 ребенка. Читать новость
Сначала задавались вопросом- можно ли прописываться на дачах, жить на них. А теперь-хотя бы каким-то образом запретить продавать дачи под жилье», надо «сесть с юристами и подумать, как эту практику прекратить»?????
Михаил: «сесть с юристами и подумать, как эту практику прекратить»
Лавров вспоминается с его крылатой фразой.... А вообще то в г. Костанай насколько я в курсе 35000 чел стоит в очереди на получение земли под ИЖС. И ее не выделяют потому как коммуникаций мол нет. Соотвественно люди сами строятся там где могут. Потому что своими руками, как ни крути дешевле получается строить. Так что, если подходить к вопросу ставя цель дать людям жилье. Я бы наоборот выделял бы доп. участки для "дачного" строительства с подведением только эл. энергии, только нарезал бы их с учетом последующего преобразования в ИЖС, т.е. проезды между рядами домов пошире, несколько въездов и т.п. А когда деньги появятся в бюджете в уже застроенные районы проводил коммуникации (канализация, вода, газ).
Что тут мудрить и ломать копья? Внести как в России законодательный акт, что разрешается проживать на дачах если есть акт тех обследования и оно принято и пригодно для проживания в зимний период времени.
Аким до сих пор либо не знает законы гос-ва, либо лукавит! Целевое назначение земли именно для строительства огородов, а не дач! Слово "дача" возникла в период СССР, от слова давать! Давали землю, не входящую в состав населенного пункта, из запаса, для ведения садоводства, а не для возведения жилья. ПОэтому исполнительной власти при молчаливом согласии представительной власти нужно либо в городской черте вообще убрать понятие дачи и заменить на другое целевое значение " земля под садоводство", а за пределами городской черты дать название "огород". Исполнительная власть области, города республиканского значения имеет полное право перевести землю с одной категории в другую в связи с изменением их целевого назначения ( ст.2 ЗК РК). Ведь в Земельном Кодексе указано: Гражданам РК для ведения садоводства, дачного строительства и огородничества предоставляются земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, сельских населенных пунктов и запаса. Это означает, что строить индивидуальное жилье на дачах Земельный Кодекс запрещает. Но в гос-ве для разбазаривающих государственное имущество, закон не писан, они продают все налево и направо, творят, что хотят, продают и раздают за деньги все, обманывают всех, особенно скудоумных и доверчивых! А на словах, они все за народ, при этом сами нарушают законы осознанно или в силу незнания! Поэтому дачи не входят в жилищную зону и не входят даже в земли населенных пунктов.Поэтому акиму города нужно издать нормативный акт о запрете строительства индивидуального жилья на территории дачных массивов в связи с тем, что до сих пор не изменено целевое назначение дачной земли и изменению не подлежит, и более того, дачи не входят ни в одну функциональную зону населенных пунктов! Из этого следует, что дачи или огороды не вовлечены в градостроительную деятельность. Более того, согласно ст.93 ЗК Использование земельного участка или его части с нарушением законодательства РК влечет ответственность в соответствии с КоАП РК, например использование земельного участка или его части не в соответствии с целевым назначением! Акиму остается подать иск об принудительном изъятии земельного участка в связи с тем, что участок используется не по назначению! Об этом акимат знает, но ничего не делает, чувствуя, что их поддерживает вышестоящая власть. Может есть еще другая, более веская причина этому. А потом эта власть в случае пожара или подтопления, незастрахованного дачного домика, незаконно расходует бюджетные деньги из Фонда Национального благосостояния или пенсионных активов без решения народного референдума, тем самым исправляя свои грубейшие нарушения закона деньгами народными! Вот так и живем!
абике: Слово "дача" возникла в период СССР, от слова давать!
Слово дача упоминалось в XVI веке для обозначения земельных участков, полученных от государства. Во второй половине XVIII века слово дача стало обозначать небольшую усадьбу или загородный дом, расположенный неподалеку от города .Первые дачи появились в России в начале XVIII века, в эпоху Петра I. Изначально это были усадьбы, которые царь даровал своим приближенным за заслуги перед государством. shkolazhizni.ru
5555: И ее не выделяют потому как коммуникаций мол нет. Соотвественно люди сами строятся там где могут. Потому что своими руками, как ни крути дешевле получается строить. Так что, если подходить к вопросу ставя цель дать людям жилье. Я бы наоборот выделял бы доп. участки для "дачного" строительства с подведением только эл. энергии, только нарезал бы их с учетом последующего преобразования в ИЖС, т.е. проезды между рядами домов пошире, несколько въездов и т.п
Раньше так и было! Северо-запад застраивался без коммуникаций, потом уже подводили . Так дома как грибы росли, бывало идёшь к матери, на прошлой неделе тропинка была, а уже огородили и фундамент поставили. А потом кто то высокоумный в правительстве или Мажилисе решил , что землю давать только с коммуникациями и очередь сразу встала. А сейчас кажется на местном уровне решили давать только с домиками, как в Заречном или Кунае. Я где то 16900 какой то, уже не дождусь наверное. такими темпами лет через 50 может очередь подойдёт.
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