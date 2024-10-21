Re: В Костанае на дачах неуклонно расширяется жилой сектор. Что...

Отправлено: - 20:04

Аким до сих пор либо не знает законы гос-ва, либо лукавит! Целевое назначение земли именно для строительства огородов, а не дач! Слово "дача" возникла в период СССР, от слова давать! Давали землю, не входящую в состав населенного пункта, из запаса, для ведения садоводства, а не для возведения жилья. ПОэтому исполнительной власти при молчаливом согласии представительной власти нужно либо в городской черте вообще убрать понятие дачи и заменить на другое целевое значение " земля под садоводство", а за пределами городской черты дать название "огород". Исполнительная власть области, города республиканского значения имеет полное право перевести землю с одной категории в другую в связи с изменением их целевого назначения ( ст.2 ЗК РК). Ведь в Земельном Кодексе указано: Гражданам РК для ведения садоводства, дачного строительства и огородничества предоставляются земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, сельских населенных пунктов и запаса. Это означает, что строить индивидуальное жилье на дачах Земельный Кодекс запрещает. Но в гос-ве для разбазаривающих государственное имущество, закон не писан, они продают все налево и направо, творят, что хотят, продают и раздают за деньги все, обманывают всех, особенно скудоумных и доверчивых! А на словах, они все за народ, при этом сами нарушают законы осознанно или в силу незнания! Поэтому дачи не входят в жилищную зону и не входят даже в земли населенных пунктов.Поэтому акиму города нужно издать нормативный акт о запрете строительства индивидуального жилья на территории дачных массивов в связи с тем, что до сих пор не изменено целевое назначение дачной земли и изменению не подлежит, и более того, дачи не входят ни в одну функциональную зону населенных пунктов! Из этого следует, что дачи или огороды не вовлечены в градостроительную деятельность. Более того, согласно ст.93 ЗК Использование земельного участка или его части с нарушением законодательства РК влечет ответственность в соответствии с КоАП РК, например использование земельного участка или его части не в соответствии с целевым назначением! Акиму остается подать иск об принудительном изъятии земельного участка в связи с тем, что участок используется не по назначению! Об этом акимат знает, но ничего не делает, чувствуя, что их поддерживает вышестоящая власть. Может есть еще другая, более веская причина этому. А потом эта власть в случае пожара или подтопления, незастрахованного дачного домика, незаконно расходует бюджетные деньги из Фонда Национального благосостояния или пенсионных активов без решения народного референдума, тем самым исправляя свои грубейшие нарушения закона деньгами народными! Вот так и живем!