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В Костанае на дачах неуклонно расширяется жилой сектор. Что акимат намерен с ним делать?
В Костанае на дачах неуклонно расширяется жилой сектор. Что акимат намерен с ним делать?
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