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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6029
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.10.24 - 10:38
#13171
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На сегодняшний момент, Россия со своим вторжением попала в геополитическую ловушку, созданную своими руками. Даже в случае победы России в войне, чем будет умиротворять население Украины правительство РФ? Очевидно денежными вливаниями, но чтобы восстановить даже то, что сейчас с успехом разрушается потребуется гораздо больше денег , чем на Крым, а ведь надо ещё и поднять уровень жизни украинцев на такой уровень, чтобы они благословляли тот день, когда Путину пришла в голову мысль напасть на Украину! А санкции в случае победы России в войне никто не отменит, я думаю экономика России не выдержит такого потрясения! Кроме того куда девать тех радикально настроенных украинцев, которые собираются воевать даже в случае официального поражения Украины в войне, перебить? И как тогда будет выглядеть Россия в глазах мирового сообщества?
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
906
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.10.24 - 10:42
#13172
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Цитата:
saba:
что мешает организовать потом не параллельный(читай нелегальный), а обычный импорт?

Попробуйте зайти с другого бока. Почему того сименса на появилось тут раньше?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6029
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.10.24 - 11:46
#13173
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Цитата:
Карачун:
Почему того сименса на появилось тут раньше?

С какого бока не заходи во всём причина война! раньше у Сименса было производство в России и большие склады там же. Это был логистический хаб на всё СНГ. Почему сразу после начала войны у наших врачей не стало медикаментов западных, бумага офисная пропала, на серых ,грязных бумажках приходили квитанции из ЖКХ, потому что ,даже если и не производилось в России, большие партии товара доставлялись туда , а потом меньшими распределялись в Казахстана, Узбекистан и т.д. Сейчас не так! Раньше корм для кошек производился в г.Подольск Московской области, сейчас польский ,конечно подорожал, везде во всём виновата война! Сименсу ,конечно удобнее было в России, но как россияне ,так и немцы сделали свой выбор. Россиянам милее война оказалась, чем плюшки западные, европейцам мир оказался дороже денежной выгоды. Как то так!
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
906
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.10.24 - 12:12
#13174
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Цитата:
saba:
Почему сразу после начала войны...

Воды много но суть верна. Потому что РФ удобнее в географическом отношении. Но тогда как вы приходите к выводу что после окончания войны все те предприятия что появились здесь, здесь и останутся?
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Skeptic
§ Skeptic
(Пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1749
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.10.24 - 12:52
#13175
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Цитата:
saba:
Россия права, потому, что она Россия

Россия права. потому что она права. Всё гораздо проще.
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Skeptic
§ Skeptic
(Пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1749
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.10.24 - 13:00
#13176
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Цитата:
saba:
чем будет умиротворять население Украины правительство РФ

...
После освобождения территории Украины Россия никого не будет умиротворять. Она просто будет налаживать жизнь на освобождённых территориях, которые с удовольствием вернутся в состав России.
...
Цитата:
saba:
А санкции в случае победы России в войне никто не отменит

...
Смешно.:-) Практически все европейские страны спят и видят, как быстрее выбраться из этой ловушки, которую они сами себе устроили. России санкции пошли на пользу, а им самим вышли боком. Так что, они их отменят при первой же возможности. Другой вопрос - нужно или это России? Она и без Европы хорошо живёт.
...
Цитата:
saba:
как тогда будет выглядеть Россия

...
Победителем будет выглядеть. Европейцы в очередь встанут, чтобы снова отношения наладить с ней.
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Skeptic
§ Skeptic
(Пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1749
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.10.24 - 13:07
#13177
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Цитата:
saba:
Россиянам милее война оказалась, чем плюшки западные, европейцам мир оказался дороже денежной выгоды.

...
Именно мир россиянам и оказался милее, чем западные "плюшки". А европейцы(читай - США), как обычно, милее война. Они на ней всегда хорошо зарабатывают большие деньги. Они потому и развязали эту войну, чтобы заработать. И не только
деньгами, но и территорией. В первую очередь им нужен был Крым.
Они потому сейчас и охладевают к Украине, что не получилось у них ничего. Россия побеждает по всем статьям.
А у них теперь одна задача - выйти из игры, сохранив "лицо". Хотя всем разумным уже давно видно, что там не лицо, а звериный оскал.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6029
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.10.24 - 13:07
#13178
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Цитата:
Карачун:
Но тогда как вы приходите к выводу

А я никак не прихожу ни к какому выводу! Всё зависит от обстоятельств. Будет им нормально здесь работаться, останутся! Будет всё таки выгоднее вернуться в Россию, при нормальных условиях без войны, вернутся туда. Но, я думаю всё равно какое то производство, а самое главное люди обученные, понимающие в новых технологиях останутся. Сименс огромная корпорация, заводы по всему миру, какая то выгода от завода в Казахстане всё равно будет. Есть Кыргызстан, Узбекистан, Афганистан когда нибудь тоже потянется к свету. Я помню, когда работал с "Кустанайэнерго" удивлялся, они закупали оборудование "Сименс" из Южной Африки. Хотя из Германии всё равно ближе было бы, но везли именно из ЮАР, в чём фишка ,до сих пор не знаю!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6029
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.10.24 - 13:50
#13179
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Цитата:
Skeptic:
После освобождения территории Украины Россия никого не будет умиротворять. Она просто будет налаживать жизнь на освобождённых территориях, которые с удовольствием вернутся в состав России. ...

А Вы расскажите это моим ученикам из Украины Петро и Руслану которые сейчас лютой ненависть ненавидят россиян! У них какое будет удовольствие?Цитата:
Skeptic:
В первую очередь им нужен был Крым.

Как Вы умеете поставить с ног на голову! Если Крым нужен был западу, чего же тогда Россия его захватила?Цитата:
Skeptic:
А у них теперь одна задача - выйти из игры, сохранив "лицо".

И опять таки это относится к Путину на 100%. Сколько РФ потратила на Крым, в первые два года кажется больше 5 миллиардов долларов, это с учётом того, что боевых действий там не велось. Сколько сейчас денег понадобится чтобы только два города восстановить Мариуполь и Бахмут? Помнится когда на крым деньги тратили скрытое недовольство россиян уже проявлялось. Сейчас во время войны во вроде бы умиротворённом и обласканном Крыму ФСБ регулярно рапортует о диверсиях, а что будет потом на оккупированных( не освобождённых) а именно оккупированных территориях?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6029
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.10.24 - 14:16
#13180
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Мне понравилось. В Алматы проводил опрос, вы за кого в этом конфликте за Украину или Россию? Мужчина говорит "за Россию" , ему " почему"? В ответ искреннее недоумение:" А Вы что телевизор что ли не смотрите?" Занавес!
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s
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
100
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.10.24 - 14:38
#13181
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Цитата:
saba:
моим ученикам из Украины Петро и Руслану


Социальный статус у ваших учеников какой ?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16855
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.10.24 - 16:28
#13182
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Цитата:
electro: фамилия?
Фамилию своего президента гопаря уже забыл?) Цитата:
electro: ты уж приведи свои аргументы историк начал тут рюриковичи
Привёл
Когда Россией владели иностранцы она двигалась вперёд
Как только стали этнические русские у власти она стала разваливаться
Совпадение?Цитата:
electro:
мы над вами поржём тоже, бестолочи

Обиделся смотрите ка)))
Ржите сколько угодно
Что вам ещё остаётся ещё)
Раньше угрожали
Теперь даже ваши угрозы никто не воспринимает
Смехота Цитата:
ACROS:
Вы ОБА проиграли Абайке в диспуте

А с ними никто и не диспутировал)
Цитата:
таноми52:
понимая, что большинство на форуме - пенсионеры

Люблю доводить пенсюков)
Цитата:
maxsaf:
без эмоции, ему вообще без разницы, за какую сторону копья ломать.

Наконец-то до кого то дошло
Что мне просто нравится накидывать)
Цитата:
maxsaf:
Какая сторона платит - за ту и топит.

Заплати мне
Буду за Канаду топить)
Цитата:
maxsaf:
А Абайка - его просто не существует. Никаких подробностей личной жизни, ничего о работе, никто из форумчан его лично не знает.

Никто из форумчан не знает кто такой скептик
Тоже программа? Пригожинская походу))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16855
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.10.24 - 16:30
#13183
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Цитата:
maxsaf:
которое кнопки жмакать научили. Очень смахивает на программу мониторинга интернета экс министра Абаева.


Программу мониторинга научили жмакать по кнопочкам и пол форума истерит из за этого))
Хорошие программисты видать писали)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16855
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.10.24 - 16:37
#13184
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Цитата:
Skeptic:
Россия права. потому что она права. Всё гораздо проще

Я программа а скептик человек
Ты ему слово
А он тут же Россию облизывает)))
Цитата:
Skeptic:
Именно мир россиянам и оказался милее, чем западные "плюшки

Просто Европа и США вас за равных не посчитали и вы обиделись
Путин и в ЕС и в нату просился
Слезно бегал по кабинетам
Ну возьмите нас возьмите!! Мы тоже Европа!!

А Европа сказала Ща!
Вы не Европа а просто Верхняя вольта со снегом
Нам нужен ваш газ и и всё
Чето не нравится идите дружите с эритреей
Вот Путин через 20 лет и побежал с Африкой дружить
К слову Китай вас за ровню тоже не считает
В Китае прямо говорят что Россия это лицемерная предательница
Была нормальной коммунистической страной потом к власти пришли оппортунисты и лицемеры которые развалили СССР ради дружбы с западом а теперь обожглись и побежали к Пекину дружбы просить
Китай Россию попользует сейчас как гулящую девку и дальше Корее передаст))

Сверхдержавность!)
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