Отправлено: - 13:50

Skeptic:

После освобождения территории Украины Россия никого не будет умиротворять. Она просто будет налаживать жизнь на освобождённых территориях, которые с удовольствием вернутся в состав России. ...

Skeptic:

В первую очередь им нужен был Крым.

Skeptic:

А у них теперь одна задача - выйти из игры, сохранив "лицо".

Цитата:А Вы расскажите это моим ученикам из Украины Петро и Руслану которые сейчас лютой ненависть ненавидят россиян! У них какое будет удовольствие?Цитата:Как Вы умеете поставить с ног на голову! Если Крым нужен был западу, чего же тогда Россия его захватила?Цитата:И опять таки это относится к Путину на 100%. Сколько РФ потратила на Крым, в первые два года кажется больше 5 миллиардов долларов, это с учётом того, что боевых действий там не велось. Сколько сейчас денег понадобится чтобы только два города восстановить Мариуполь и Бахмут? Помнится когда на крым деньги тратили скрытое недовольство россиян уже проявлялось. Сейчас во время войны во вроде бы умиротворённом и обласканном Крыму ФСБ регулярно рапортует о диверсиях, а что будет потом на оккупированных( не освобождённых) а именно оккупированных территориях?