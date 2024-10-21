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≡ В Костанае на дачах неуклонно расширяется жилой сектор. Что акимат намерен с ним делать?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50323
В Костанае на дачах неуклонно расширяется жилой сектор. Что акимат намерен с ним делать?
Отправлено: 21.10.24 - 14:11
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С 15 по 18 октября в садоводческих обществах провели рейд, чтобы выяснить, сколько семей обитает там круглогодично. Выяснилось, что на сегодня их 435, а в прошлом году было около 300. В этих семьях — 962 ребенка.
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Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
191
Re: В Костанае на дачах неуклонно расширяется жилой сектор. Что...
Отправлено: 21.10.24 - 14:11
#1
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Сначала задавались вопросом- можно ли прописываться на дачах, жить на них. А теперь-хотя бы каким-то образом запретить продавать дачи под жилье», надо «сесть с юристами и подумать, как эту практику прекратить»?????
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2089
Re: В Костанае на дачах неуклонно расширяется жилой сектор. Что...
Отправлено: 21.10.24 - 15:01
#2
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Цитата:
Дальше пишете, что одной многодетной семье помогли прочистить дымоход,

Источник:


А вопрос отцу семейства не задавали вопрос?:- а руками он что то может делать?
Профайл
5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
420
Re: В Костанае на дачах неуклонно расширяется жилой сектор. Что...
Отправлено: 21.10.24 - 16:27
#3
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Цитата:
Михаил:
«сесть с юристами и подумать, как эту практику прекратить»

Лавров вспоминается с его крылатой фразой....
А вообще то в г. Костанай насколько я в курсе 35000 чел стоит в очереди на получение земли под ИЖС. И ее не выделяют потому как коммуникаций мол нет. Соотвественно люди сами строятся там где могут. Потому что своими руками, как ни крути дешевле получается строить. Так что, если подходить к вопросу ставя цель дать людям жилье. Я бы наоборот выделял бы доп. участки для "дачного" строительства с подведением только эл. энергии, только нарезал бы их с учетом последующего преобразования в ИЖС, т.е. проезды между рядами домов пошире, несколько въездов и т.п. А когда деньги появятся в бюджете в уже застроенные районы проводил коммуникации (канализация, вода, газ).
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КГСПС
* КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1997
Re: В Костанае на дачах неуклонно расширяется жилой сектор. Что...
Отправлено: 21.10.24 - 16:30
#4
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Ситуация как с армянскими авто. Скоро услышим:"Аким, выходи! "
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2089
Re: В Костанае на дачах неуклонно расширяется жилой сектор. Что...
Отправлено: 21.10.24 - 16:57
#5
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Что тут мудрить и ломать копья? Внести как в России законодательный акт, что разрешается проживать на дачах если есть акт тех обследования и оно принято и пригодно для проживания в зимний период времени.
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